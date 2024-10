Analisi tecnica - Cos'è l'analisi tecnica dei mercati finanziari?

Tempo di lettura: 12 minute(s)

L'analisi tecnica è un metodo consolidato e ampiamente utilizzato per interpretare i grafici dei prezzi e prevedere le future variazioni dei prezzi di azioni, valute e materie prime. Contrariamente all'analisi fondamentale, che si basa su un'analisi approfondita di dati economici e finanziari, l'analisi tecnica si concentra esclusivamente sui movimenti passati dei prezzi. Utilizzando grafici e indicatori, gli analisti tecnici studiano i pattern storici e le tendenze di mercato per fare previsioni informate. La base dell'analisi tecnica è costituita da tre principi chiave: il mercato sconta tutto, i prezzi si muovono in tendenze e la storia tende a ripetersi. Questi principi aiutano a comprendere come il mercato possa evolversi e fornire indicazioni sui potenziali movimenti futuri dei prezzi. In questo articolo, esploreremo vari strumenti e tecniche dell'analisi tecnica, inclusi i tipi di grafici, i trend, le formazioni di candlestick, le medie mobili, le trendline, i ritracciamenti di Fibonacci, e la geometria del mercato. Questi strumenti non solo aiutano a interpretare i dati storici, ma anche a prendere decisioni informate riguardo alle operazioni di trading.

Cos'è l'analisi tecnica? L'analisi tecnica è una metodologia consolidata per interpretare i grafici dei prezzi al fine di prevedere le future variazioni dei prezzi di azioni, valute o materie prime. A differenza dell'analisi fondamentale, che si basa su un ampio spettro di dati economici e finanziari, l'analisi tecnica si concentra esclusivamente sui movimenti passati dei prezzi. Mentre l'analisi fondamentale analizza variabili come le condizioni macroeconomiche, l'ambiente di mercato e i report finanziari delle aziende, l'analisi tecnica studia esclusivamente le fluttuazioni dei prezzi nel tempo. Gli analisti tecnici utilizzano questi dati storici per identificare schemi e tendenze che possono aiutare a prevedere le future oscillazioni dei prezzi. L'analisi tecnica si fonda su tre principi chiave: Il mercato sconta tutto : Il prezzo attuale riflette tutte le informazioni disponibili, comprese quelle relative alle condizioni economiche, politiche e di mercato.

: Il prezzo attuale riflette tutte le informazioni disponibili, comprese quelle relative alle condizioni economiche, politiche e di mercato. Il prezzo si muove in tendenze: I prezzi seguono tendenze specifiche (al rialzo, al ribasso, o laterali) fino a quando non ci sono segnali chiari di un'inversione di tendenza.

I prezzi seguono tendenze specifiche (al rialzo, al ribasso, o laterali) fino a quando non ci sono segnali chiari di un'inversione di tendenza. La storia si ripete: Si basa sulla premessa che i modelli di prezzo passati tendono a ripetersi nel tempo, permettendo di prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Tipi di grafici Quando si analizzano gli strumenti finanziari, gli investitori si imbattono principalmente in tre tipi di grafici: a linee, a barre e a candele. Il grafico a linee è il metodo più semplice per rappresentare i movimenti dei prezzi. Sebbene fornisca una quantità limitata di informazioni, è particolarmente chiaro e di facile lettura. Questo tipo di grafico è frequentemente utilizzato per analizzare le tendenze a lungo termine, offrendo una visione complessiva delle variazioni dei prezzi nel tempo. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. I grafici a barre e a candele offrono una quantità di informazioni notevolmente superiore rispetto ai grafici a linee. Entrambi i tipi di grafico rivelano dettagli chiave come il prezzo di apertura e di chiusura di un intervallo temporale, oltre alla variazione totale dei prezzi durante quel periodo. Grazie alla loro capacità di fornire una visione più dettagliata e completa dei movimenti di prezzo, i grafici a barre e a candele sono spesso preferiti per l'analisi tecnica. Esempio di grafico a barre, Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

Grafico a candele, Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Trend Il termine "trend" può essere definito come la direzione predominante in cui qualcosa tende a svilupparsi o cambiare. In altre parole, un trend rappresenta il percorso generale di evoluzione o movimento di un fenomeno nel tempo. In termini più specifici, un trend può manifestarsi in tre principali direzioni: Tendenza al rialzo : Quando i compratori prevalgono e i prezzi tendono ad aumentare.

: Quando i compratori prevalgono e i prezzi tendono ad aumentare. Tendenza al ribasso: Quando i venditori hanno il sopravvento e i prezzi tendono a diminuire.

Quando i venditori hanno il sopravvento e i prezzi tendono a diminuire. Tendenza laterale: Quando le forze di mercato si equilibrano, causando una stabilità dei prezzi senza significative variazioni verso l'alto o verso il basso. Una tendenza al rialzo si verifica quando il grafico presenta una sequenza continua di massimi e minimi crescenti, indicando un movimento complessivo verso l'alto dei prezzi. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Una tendenza al ribasso si manifesta quando il grafico evidenzia una serie di massimi e minimi decrescenti, suggerendo un movimento complessivo verso il basso dei prezzi. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Un trend orizzontale si verifica quando il grafico non mostra una direzione predominante, con i prezzi che oscillano tra alti e bassi senza seguire una tendenza chiara, rimanendo all'interno di un intervallo di trading definito. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Strumenti di base dell'analisi tecnica Con l'acquisizione di alcuni principi e strumenti di base, chiunque può imparare l'analisi tecnica e applicarla efficacemente per prendere decisioni di investimento. Un primo passo cruciale è familiarizzare con i termini e i concetti fondamentali. Formazioni di Candlestick Le formazioni di candlestick si suddividono in modelli di inversione e di continuazione della tendenza. Questi modelli aiutano a identificare potenziali punti di inversione nel mercato o a segnalare la continuazione di una tendenza esistente. I pattern a candela sono strumenti preziosi per l'analisi di mercato, sia a breve che a lungo termine. Le formazioni di continuazione di tendenza più popolari: Falling/ rising three methods patterns Rising Three Methods Pattern: Questo pattern si forma all'interno di una tendenza rialzista e inizia con una candela verde lunga. Dopo questa candela iniziale, si sviluppa un gruppo di piccole candele rosse, che indicano una temporanea resistenza al movimento rialzista. Queste candele sono caratterizzate da corpi più piccoli e si trovano completamente all'interno del range della candela verde lunga precedente, comprese le loro ombre. L'ultima candela del pattern, che è solitamente la quinta, apre al di sopra del livello di chiusura della candela di correzione precedente e chiude a un nuovo massimo, confermando la continuazione della tendenza rialzista. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Falling Three Methods Pattern: Questo pattern si verifica durante una tendenza ribassista e inizia con una candela rossa lunga che riflette il proseguimento della discesa. Durante le tre sessioni successive, si formano candele con corpi più piccoli, orientate in direzione opposta alla tendenza principale. È preferibile che queste candele siano di colore verde, indicando una temporanea correzione. I corpi di queste candele rimangono all'interno del range della candela rossa iniziale. L'ultima candela del pattern dovrebbe aprire vicino al livello di chiusura della sessione precedente e chiudere a un nuovo minimo, confermando la continuazione della tendenza ribassista Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Le formazioni di inversione di tendenza più popolari Bullish / bearish engulfing pattern

Hammer

Shooting star

Morning / evening star Bullish / bearish engulfing pattern Fonte: xStation Shooting star formation. Fonte: xStation Hammer formation. Fonte: xStation Candlestick patterns - esempi pratici Nel grafico qui sotto si possono osservare alcuni esempi dei modelli di candele sopra descritti. Il primo cerchio verde è un bullish engulfing pattern e il secondo cerchio verde è una formazione hammer bullish. Il primo cerchio rosso mostra il bearish engulfing pattern, mentre il secondo è la formazione shooting star. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Formazioni di prezzo Le formazioni di prezzo sono modelli specifici che possono essere visti sul grafico in qualsiasi arco temporale. Permettono l'identificazione di punti di svolta nel mercato o la conferma della continuazione del movimento dei prezzi. Inoltre, possono essere usati per determinare il range minimo di movimento del prezzo dopo la conferma di un dato pattern. I modelli di continuazione di tendenza più popolari: I modelli di prezzo più popolari: Bandiera

Triangolo Un esempio di formazione a triangolo Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. I modelli di inversione di tendenza più popolari: Double top - doppio massimo

Double bottom - doppio minimo

Head and shoulders - testa e spalle Un esempio di formazione di testa e spalle Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Un esempio di formazione di doppio minimo Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Media Mobile Un altro strumento di analisi tecnica ampiamente utilizzato è la media mobile. La media mobile è un indicatore che calcola il prezzo medio di un asset su un intervallo di tempo specifico. Aiuta a identificare la direzione della tendenza smussando le fluttuazioni giornaliere. Se il prezzo è sopra la media mobile, indica una tendenza rialzista; se è sotto, indica una tendenza ribassista. Pur essendo uno degli indicatori più semplici, spesso fornisce segnali molto efficaci. Tuttavia, è fondamentale configurare correttamente il parametro principale per ottenere risultati ottimali. Ad esempio, in presenza di una forte tendenza di mercato, una media mobile a breve termine tende a essere più efficace. La regola generale è che, quando il prezzo è al di sopra della media mobile, è possibile aspettarsi una continuazione del rialzo. Al contrario, se il prezzo è al di sotto della media mobile, prevale una tendenza ribassista. Nell'esempio sottostante, si osserva come il prezzo sia rimbalzato dalla media mobile, portando alla continuazione della tendenza rialzista. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Trend line La trendline è uno degli strumenti più semplici nell'analisi tecnica. L'esempio sottostante illustra una tendenza al rialzo, con la linea di tendenza che connette i minimi locali. In generale, finché il prezzo rimane al di sopra della linea di tendenza, si può prevedere la continuazione della tendenza rialzista. Tuttavia, una rottura al di sotto della linea (indicata dalla freccia rossa) potrebbe segnalare un possibile cambiamento di direzione. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Ritracciamenti di Fibonacci I ritracciamenti di Fibonacci sono strumenti che indicano i livelli chiave di supporto e resistenza dove il prezzo potrebbe fermarsi o invertire la direzione durante una correzione in una tendenza. Basati su percentuali derivate dalla sequenza di Fibonacci, questi livelli aiutano a prevedere potenziali punti di reversibilità del mercato. Gli strumenti di Fibonacci sono utilizzati per misurare l'ampiezza di impulsi e correzioni nel mercato. I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono linee orizzontali che indicano potenziali livelli di supporto e resistenza, dove il prezzo potrebbe invertire la sua direzione. Nell'esempio sottostante, è stato analizzato un impulso al ribasso. La correzione inizialmente ha testato il livello di ritracciamento del 38,2%, per poi scendere ulteriormente verso il livello del 61,8%. In questo punto, la pressione verso il basso è diminuita, e il prezzo è ritornato a seguire la tendenza principale al ribasso. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Geometria del mercato - 1: 1 struttura Un altro approccio per analizzare i grafici è la geometria del mercato, che si basa sull'osservazione che le correzioni al ribasso e gli impulsi al rialzo spesso hanno dimensioni simili o uguali. Questa "struttura 1:1" può essere utilizzata per allinearsi con la tendenza predominante dopo una correzione o per prendere profitto in un possibile punto di inversione. La geometria del mercato aiuta a identificare i momenti in cui il mercato potrebbe riprendere la direzione principale o raggiungere livelli di inversione. Esempio: unirsi alla tendenza attuale L'esempio qui sotto mostra che il prezzo ha rispettato la portata della prima correzione al ribasso per molto tempo. Ogni volta che il limite inferiore della struttura 1:1 è stato testato (il rettangolo viola), c'è stato un rimbalzo e il prezzo ha colpito un nuovo massimo locale. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Se abbiamo posizioni long (buy) nel nostro portafoglio e il mercato reagisce al limite superiore della struttura 1: 1 risultante dal precedente impulso al rialzo, allora questo livello può essere utilizzato per prenotare i profitti o la chiusura parziale della posizione. Spesso gli estremi locali possono essere determinati con l'aiuto della geometria, il che è particolarmente utile nel trading intraday. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Zone di Supporto / resistenza Le zone di supporto e resistenza sono semplicemente zone orizzontali segnate dalle precedenti reazioni dei prezzi. Nel caso di una tendenza al rialzo - la rottura al di sopra del massimo recente porta alla creazione di una zona di reazione, che può poi essere usata come supporto. In questo caso, il principio dell'inversione di polarità ha luogo - dopo aver negato il livello di resistenza, dovrebbe essere trattato come supporto. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Abbiamo a che fare con una situazione simile anche in una tendenza al ribasso. Nel caso in cui il prezzo rompa sotto il recente minimo (minimo locale), allora questo livello dovrebbe agire come resistenza in futuro. Questo è mostrato nell'esempio qui sotto. Fonte: xStation5 Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Conclusione L'analisi tecnica è un buon metodo per analizzare il mercato, ma gli investitori devono ricordare che nessun indicatore tecnico è perfetto. Nessuno dei due fornisce sempre segnali accurati al 100%. I trader devono tener conto del fatto che i segnali degli indicatori che scelgono possono talvolta essere fuorvianti. Tuttavia, un'analisi tecnica ben fatta può certamente migliorare la vostra redditività come trader. Nonostante i chiari vantaggi, gli investitori devono tenere a mente che l'analisi tecnica non è esente da difetti e limitazioni. Ciò è dovuto al fatto che questo tipo di analisi si basa solo su dati storici, cioè su ciò che è già accaduto, e non dà mai la certezza di come il mercato si comporterà in futuro. In alcune occasioni si possono ottenere segnali misti, due diversi indicatori spareranno informazioni contraddittorie; ciò significa che un indicatore potrebbe mostrare un segnale di acquisto mentre l'altro mostrerebbe un segnale di vendita. Questo potrebbe potenzialmente causare confusione nelle decisioni di trading. Inoltre, l'analisi tecnica non prende in considerazione vari eventi di mercato inaspettati o informazioni chiave che saranno rese pubbliche e che potrebbero avere un grande impatto sulla tendenza prevalente. Perciò i trader dovrebbero sempre considerare nella propria strategia l'eventualità che il mercato si muova a loro sfavore ed essere pronti a mantere la calma ed agire in modo pronto e razionale.

