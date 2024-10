Analisi Tecnica - Definizioni

In questo articolo troverai tutti i termini chiave riguardanti l'analisi tecnica, che ogni trader dovrebbe conoscere prima di intraprendere il proprio percorso nei mercati finanziari.

Il grafico a linee viene utilizzato per rappresentare i dati in un determinato arco di tempo e collega una serie di punti di dati con una linea continua. Questo è il tipo più basilare di grafico che mostra l'azione storica dei prezzi di un asset, e spesso utilizza solo i prezzi di chiusura.

viene utilizzato per rappresentare i dati in un determinato arco di tempo e collega una serie di punti di dati con una linea continua. Questo è il tipo più basilare di grafico che mostra l'azione storica dei prezzi di un asset, e spesso utilizza solo i prezzi di chiusura. Grafico a barre , a volte abbreviato OHLC (open, high, low, close) - ogni tick sul grafico fornisce il prezzo di apertura, il prezzo più alto, il prezzo più basso e l'ultimo o "close" prezzo per un dato periodo di tempo.

, a volte abbreviato OHLC (open, high, low, close) - ogni tick sul grafico fornisce il prezzo di apertura, il prezzo più alto, il prezzo più basso e l'ultimo o "close" prezzo per un dato periodo di tempo. Il grafico a candele (chiamato anche grafico a candele giapponese) è uno stile di grafico finanziario usato per descrivere i movimenti di prezzo di un dato bene. Ha avuto origine dai mercanti e commercianti di riso giapponesi per tracciare i prezzi di mercato e il momentum giornaliero centinaia di anni prima di diventare popolare negli Stati Uniti. Ogni candela nel grafico mostra il prezzo di apertura, massimo, minimo e chiusura di un titolo. Il corpo della candela è mostrato come la differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura. Gli stoppini delle candele mostrano la differenza tra l'Alto e il Basso e l'Aperto e il Chiuso.

(chiamato anche grafico a candele giapponese) è uno stile di grafico finanziario usato per descrivere i movimenti di prezzo di un dato bene. Ha avuto origine dai mercanti e commercianti di riso giapponesi per tracciare i prezzi di mercato e il momentum giornaliero centinaia di anni prima di diventare popolare negli Stati Uniti. Ogni candela nel grafico mostra il prezzo di apertura, massimo, minimo e chiusura di un titolo. Il corpo della candela è mostrato come la differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura. Gli stoppini delle candele mostrano la differenza tra l'Alto e il Basso e l'Aperto e il Chiuso. Supporto / Resistenza - livelli fissati in aree in cui il prezzo avrà molto probabilmente problemi a continuare il trend corrente, si fermerà o verrà rimbalzato. Questo perché i compratori (supporto) o i venditori (resistenza) si accumulano ad un dato livello di prezzo. I supporti sono impostati sotto il prezzo e fermano i cali, mentre la resistenza è impostata sopra il prezzo e ferma l'asset da un ulteriore apprezzamento.

- livelli fissati in aree in cui il prezzo avrà molto probabilmente problemi a continuare il trend corrente, si fermerà o verrà rimbalzato. Questo perché i compratori (supporto) o i venditori (resistenza) si accumulano ad un dato livello di prezzo. I supporti sono impostati sotto il prezzo e fermano i cali, mentre la resistenza è impostata sopra il prezzo e ferma l'asset da un ulteriore apprezzamento. Trend - una direzione generale di un mercato o del prezzo di un bene. Le tendenze possono essere verso l'alto (rialziste), che sono segnate da punti di dati in aumento, verso il basso (ribassiste), che sono segnate da punti di dati in calo o laterali (piatte) che si verificano quando le forze della domanda e dell'offerta sono quasi uguali. Non c'è una scadenza specifica perché una direzione sia considerata una tendenza, ma in generale, più a lungo la direzione è sostenuta, più qualificata diventa la tendenza.

- una direzione generale di un mercato o del prezzo di un bene. Le tendenze possono essere verso l'alto (rialziste), che sono segnate da punti di dati in aumento, verso il basso (ribassiste), che sono segnate da punti di dati in calo o laterali (piatte) che si verificano quando le forze della domanda e dell'offerta sono quasi uguali. Non c'è una scadenza specifica perché una direzione sia considerata una tendenza, ma in generale, più a lungo la direzione è sostenuta, più qualificata diventa la tendenza. Time frame, TF - unità di tempo in cui viene misurato il prezzo. Per diversi tipi di grafico, si misurano diversi valori di prezzo. Nel caso delle candele giapponesi, prendiamo in considerazione l'apertura, il massimo, il minimo e la chiusura in un determinato periodo di tempo, ad esempio 1 ora. Gli intervalli di tempo più popolari sono M1 (1 minuto), M5 (5 minuti), M15, M30, H1 (1 ora), H4, D1 (giorno) e W1 (settimana). A volte possiamo anche incontrare altri intervalli di tempo meno popolari, come 6H (sei ore) o 12H (dodici ore).

- unità di tempo in cui viene misurato il prezzo. Per diversi tipi di grafico, si misurano diversi valori di prezzo. Nel caso delle candele giapponesi, prendiamo in considerazione l'apertura, il massimo, il minimo e la chiusura in un determinato periodo di tempo, ad esempio 1 ora. Gli intervalli di tempo più popolari sono M1 (1 minuto), M5 (5 minuti), M15, M30, H1 (1 ora), H4, D1 (giorno) e W1 (settimana). A volte possiamo anche incontrare altri intervalli di tempo meno popolari, come 6H (sei ore) o 12H (dodici ore). I pattern di prezzo sono formazioni che appaiono sui grafici degli strumenti finanziari e che hanno dimostrato di avere un certo grado di valore predittivo. La forma più elementare di pattern grafico è una linea di tendenza. Altri modelli grafici più popolari includono formazioni di testa e spalle, doppi e tripli top e bottom, gagliardetti, bandiere e cunei e sono usati da molti trader grazie al loro modello facilmente riconoscibile e all'accuratezza.

sono formazioni che appaiono sui grafici degli strumenti finanziari e che hanno dimostrato di avere un certo grado di valore predittivo. La forma più elementare di pattern grafico è una linea di tendenza. Altri modelli grafici più popolari includono formazioni di testa e spalle, doppi e tripli top e bottom, gagliardetti, bandiere e cunei e sono usati da molti trader grazie al loro modello facilmente riconoscibile e all'accuratezza. I modelli a candela sono un movimento dei prezzi mostrato graficamente su un grafico a candele che a volte può prevedere un particolare movimento del mercato. Possiamo distinguere tra formazioni rialziste (ad esempio hammer, morning star, bullish engulfing) e ribassiste (ad esempio evening star, hanging man, bearish engulfing). I pattern rialzisti indicano che il prezzo potrebbe salire nel prossimo futuro, mentre i pattern ribassisti avvertono di potenziali cali di prezzo. Nessun pattern funziona sempre, in quanto i pattern a candela rappresentano tendenze nel movimento del prezzo, non garanzie.

sono un movimento dei prezzi mostrato graficamente su un grafico a candele che a volte può prevedere un particolare movimento del mercato. Possiamo distinguere tra formazioni rialziste (ad esempio hammer, morning star, bullish engulfing) e ribassiste (ad esempio evening star, hanging man, bearish engulfing). I pattern rialzisti indicano che il prezzo potrebbe salire nel prossimo futuro, mentre i pattern ribassisti avvertono di potenziali cali di prezzo. Nessun pattern funziona sempre, in quanto i pattern a candela rappresentano tendenze nel movimento del prezzo, non garanzie. Indicatori e oscillatori - l'indicatore è un calcolo matematico basato sul prezzo o sul volume di un dato bene e viene utilizzato per prevedere i movimenti di prezzo nel futuro, ad esempio la media mobile (MA) o l'ADX. Gli oscillatori sono gli indicatori tecnici che operano tracciando l'output di un indicatore di tendenza tra due valori estremi e sono utilizzati per identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Gli oscillatori più popolari sono l'indicatore di convergenza-divergenza della media mobile (MACD) e l'indice di forza relativa (RSI).

