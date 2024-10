Tipologie di grafici

Tempo di lettura: 4 minute(s)

Scopri tutto sui diversi tipi di grafici, sui rispettivi punti di forza e di debolezza e su come utilizzarli per migliorare la tua esperienza di trading.

Per iniziare l’analisi dei grafici, è di cruciale importanza capire che tipo di grafici possono venir usati per prevedere i movimenti del mercato e come sono fatti i diversi grafici. I tre tipi di grafici più popolari sono: Grafici a linee

Grafici a barre (OHLC)

Grafici a candele Grafici a linee I grafici a linee sono probabilmente la forma più semplice di grafici quando si tratta dei mercati finanziari, utilizzati in passato dai trader di azioni. Si basano sulle linee che vengono tracciate da un prezzo di chiusura al prezzo di chiusura successivo. Tale grafico è un modo semplice per mostrare il movimento generale dei prezzi di un mercato in un determinato periodo di tempo. Grazie alla loro semplicità, i grafici a linee aiutano anche a riconoscere i modelli tecnici e sono spesso preferiti dai principianti. Se stai cercando di iniziare sui mercati finanziari, esercitarsi con i grafici a linee è un buon punto di partenza. Grafici a barre A differenza dei grafici a linee, che forniscono solo i prezzi di chiusura di uno strumento, i grafici a barre forniscono i prezzi di apertura e chiusura, nonché i massimi e i minimi per quel periodo. La parte inferiore della barra mostra il prezzo negoziato più basso per il periodo di tempo scelto, mentre la parte superiore indica il prezzo più alto che è stato pagato. L'intera barra rappresenta il range di trading del periodo di tempo specifico. I prezzi di apertura e chiusura sono rappresentati rispettivamente da contrassegni orizzontali a sinistra ea destra della barra verticale. Ci sono due tipi di barre che possono apparire sul grafico. Un metodo comune per classificare le barre verticali è mostrare le relazioni tra i prezzi di apertura e chiusura in un singolo intervallo di tempo come barre rialziste (in aumento) o ribassiste (in calo), come mostrato di seguito. I grafici a barre presentano i dati individualmente, senza collegare i prezzi ai prezzi vicini. Ciascuna barra mostra come si è comportato il prezzo durante un periodo specifico. Riconoscere i modelli di trading può essere un po' più complesso rispetto ai grafici a linee, ma i grafici a barre forniscono tutte le informazioni necessarie su un intervallo di tempo. Grafico a candele Simile ai grafici a barre, i grafici a candele presentano le stesse informazioni, ma sono probabilmente visivamente più accessibili. Simile alle barre, le candele si riferiscono alla gamma da alto a basso con livelli di apertura e chiusura. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Il prezzo più alto è indicato da un'ombra superiore, mentre il prezzo più basso è indicato dall'ombra inferiore. Più lungo è il corpo, più intensa è la pressione di acquisto o di vendita. Ciò significa che più lungo è il corpo, maggiore è la variazione di prezzo che c'è stata. Al contrario, le candele corte indicano un piccolo movimento di prezzo e rappresentano il consolidamento (un periodo in cui il mercato rimane calmo). L'unica differenza è la costruzione del corpo. Con i grafici a barre, i livelli di apertura e chiusura sono illustrati dai segni orizzontali a sinistra ea destra. Nei candelieri, è il corpo (al centro) che mostra se si trattava di una candela rialzista (in aumento) o ribassista (in calo). In genere se il corpo è nero significa che la valuta o un CFD ha chiuso al di sotto di quanto ha aperto. D'altra parte, una candela bianca rappresenta una mossa rialzista (il prezzo ha chiuso più in alto di quanto ha aperto). Tuttavia, vale la pena ricordare che questi colori variano su piattaforme diverse e puoi regolarli su xStation 5. Rispetto ai tradizionali grafici a barre, molti trader considerano i grafici a candele più accattivanti visivamente e più facili da interpretare. Ogni candelabro fornisce un'immagine facile da interpretare dell'azione dei prezzi. Immediatamente un trader può confrontare la relazione tra l'apertura e la chiusura, nonché l'alto e il basso. La relazione tra l'apertura e la chiusura è considerata un'informazione vitale e costituisce l'essenza delle candele. Cosa funziona per te? Come puoi vedere, ci sono tre tipi di grafici utilizzati dai trader. Ognuno di loro ha i suoi vantaggi e svantaggi. Per diventare un trader di successo, devi individuare ed utilizzare la tipologia più adatta a te. I principianti possono iniziare con grafici a linee e modelli di trading di base, mentre i trader più avanzati possono utilizzare candele per sviluppare le proprie strategie di trading. Inoltre, puoi trovare anche altri grafici come Heikin-Ashi sulle nostre piattaforme di trading.

