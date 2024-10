Trading sui CFD - Definizioni

In questo articolo troverai tutti i termini chiave riguardanti il trading sui CFD, che ogni trader dovrebbe conoscere prima di iniziare la propria avventura sui mercati finanziari.

Prezzi bid / ask - si riferisce a una quotazione a doppio senso che indica il miglior prezzo potenziale al quale un titolo può essere venduto e comprato in un dato momento. Il prezzo di offerta rappresenta il prezzo massimo che un acquirente è disposto a pagare per un'azione o un altro bene. Il prezzo di domanda rappresenta il prezzo minimo che un venditore è disposto a prendere per quello stesso bene. Bisogna ricordare che quando si conclude una transazione, si compra dai venditori, cioè al prezzo di domanda, e si vende ai compratori al prezzo di offerta.

La leva moltiplica il potere d'acquisto del capitale depositato nel margine, permettendovi di entrare in transazioni che superano il valore del deposito. Per esempio, una leva di 1: 100 significa che il valore delle transazioni può essere 100 volte maggiore, cioè per esempio 1$ di deposito vi permette di fare transazioni del valore di 100$. Tuttavia, l'uso della leva è generalmente considerato molto rischioso e richiede severe regole di protezione del capitale.

Swap è un accordo tra due parti che specifica le regole dei pagamenti reciproci, in funzione di uno specifico parametro di mercato (ad esempio, tasso di interesse, tasso di cambio). Il modello di base di questa operazione è un contratto in cui una parte compensa l'altra per le conseguenze del cambiamento del parametro concordato. In parole semplici, uno swap consiste nel lasciare aperta una posizione per il giorno successivo, per la quale l'investitore riceve o paga un interesse. Praticamente tutte le transazioni effettuate sul FOREX e sui CFD comportano degli swap.

Margine è il collaterale che un trader deve depositare presso il suo broker che coprirà il rischio di credito che il titolare pone per il broker. In un mercato a leva, questo significa che l'investitore non deve avere l'importo per coprire l'intero valore della transazione, ma solo l'importo richiesto dal broker. Le variazioni del valore di una transazione a leva sono coperte dai fondi depositati nel margine e quando questi fondi si esauriscono, il broker è costretto a chiudere la transazione.

Posizione lunga e corta - avere una posizione lunga in un titolo significa che gli investitori possiedono una data attività e si aspettano che il prezzo salirà in futuro. La posizione corta si riferisce alla vendita di un bene che gli investitori non possiedono ma credono che il prezzo scenderà in futuro. Se le supposizioni degli investitori sono corrette, allora avrà il diritto di acquistare l'attività al prezzo più basso e realizzare un profitto. D'altra parte, se il prezzo salirà, l'investitore subirà una perdita.

La calcolatrice di investimenti è un grande strumento che può aiutarvi nella gestione del rischio. Aiuta nel calcolo automatico dei parametri del tuo trade, come il valore dei pip, il margine, il valore dello spread e determina istantaneamente tutti gli aspetti del tuo trade, permettendoti di prendere decisioni di trading più informate ad un ritmo più veloce.

Take Profit & Stop Loss (incluso Trailing Stop) : Take Profit - un ordine per l'esecuzione automatica del profitto ad un livello precedentemente indicato. Di regola, viene eseguito da un ordine limite opposto alla nostra posizione. Così chiudiamo la posizione corta a profitto (TP) con un ordine limite di acquisto sotto il prezzo, e la posizione lunga con un ordine limite di vendita sopra il prezzo.

Stop loss - un tipo speciale di ordine stop pendente. L'ordine è collegato a una posizione specifica e si chiude quando il prezzo sale o scende, raggiungendo il livello di Stop loss.

Trailing Stop (TS) è un tipo speciale di ordine Stop Loss che segue automaticamente un prezzo che sale a favore del nostro ordine.

