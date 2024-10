Come investire i tuoi risparmi? Suggerimenti pratici

Risparmiare denaro senza investirlo è sicuramente meglio che non risparmiare affatto. Tuttavia, con il passare del tempo, il semplice accumulo di risparmi non sarà sufficiente per aumentare il nostro potere d'acquisto reale. Al contrario, è probabile che il nostro potere d'acquisto diminuisca. È prudente considerare che, ogni anno, l'inflazione potrebbe aggirarsi tra il 2 e il 4%, sebbene in alcune circostanze, come in periodi di inflazione elevata o deflazione durante le recessioni, queste stime possano variare significativamente. Questo è il tasso al quale il valore reale del denaro risparmiato tende a diminuire. Come possiamo contrastare questo fenomeno? Durante i periodi di rallentamento economico, i mercati tendono a deprimersi e mostrano avversione al rischio, il che può rendere le valutazioni degli asset più allettanti per gli investitori con liquidità disponibile. I mercati finanziari offrono una vasta gamma di opportunità di investimento, ma è importante notare che nessuna di esse può garantire tassi di rendimento certi, e gli investimenti azionari sono notoriamente volatili. Senza assumere alcun rischio, rischiamo di non raggiungere mai l'indipendenza finanziaria. Pertanto, è essenziale considerare come investire i propri risparmi in modo strategico e informato.

La principale differenza tra risparmi e investimenti risiede nella volatilità e nel rischio. Quando risparmiamo denaro, di solito lo depositiamo in luoghi sicuri come una cassaforte, un salvadanaio o un conto bancario. In questi casi, il valore nominale del denaro rimane stabile, anche se il potere d'acquisto può diminuire a causa dell'inflazione, come abbiamo menzionato. Al contrario, gli investimenti sono soggetti a rischio e, nel mercato dei capitali, a una notevole volatilità. I prezzi delle azioni, ad esempio, possono variare di decine di punti percentuali anche in una sola sessione di trading. È importante notare che, sebbene la volatilità sia spesso considerata un indicatore di rischio, non è sempre un segnale chiaro. Nel trading attivo, la volatilità può comportare rischi significativi, come il rischio di liquidazione (Margin Call) o l’attivazione di ordini difensivi. Tuttavia, per gli investimenti a lungo termine, il rischio maggiore non è necessariamente la volatilità, ma la possibilità che le condizioni di una società peggiorino, come un alto livello di debito, il rischio di fallimento o una contrazione degli utili. Questi fattori non sempre corrispondono a una maggiore volatilità. Le azioni molto volatili possono, in alcuni casi, superare quelle meno volatili. È altresì importante considerare che la volatilità può essere problematica per gli investitori più sensibili. Come ha sottolineato il leggendario investitore Peter Lynch, investire richiede anche una certa resistenza emotiva. L'alta volatilità spesso indica cambiamenti significativi nella percezione del mercato riguardo a una società. Generalmente, le azioni più volatili sono quelle con una capitalizzazione di mercato inferiore. Nel breve termine, prevedere i movimenti dei prezzi delle azioni è estremamente difficile, e ancora di più se si ha un obiettivo e un orizzonte di investimento a lungo termine. In questo caso, è cruciale accettare l'alta volatilità e adattare l'ammontare del capitale investito in modo da evitare stress cronico e un monitoraggio continuo del portafoglio. L'obiettivo di un investitore a lungo termine è rimanere sempre "nel mercato". Allontanarsi da esso e perdere anche solo il 10% delle migliori sessioni dell'anno può ridurre significativamente, se non annullare, i ritorni complessivi. Poiché queste sessioni eccezionali, come quelle negative, sono imprevedibili, l'investitore a lungo termine dovrebbe concentrarsi sul suo obiettivo a lungo termine e considerare le fluttuazioni a breve termine dei prezzi come semplice “rumore di mercato”. Ecco alcuni esempi di asset di investimento: Azioni

Le azioni rappresentano quote di aziende esistenti. Sebbene queste azioni possano provenire da aziende in varie condizioni finanziarie, molte di esse sono in buona salute e registrano flussi di cassa positivi. Tra gli asset sopra elencati, solo le azioni e, indirettamente, gli ETF che offrono un’esposizione diversificata ad esse, sono strumenti che producono beni effettivamente utilizzati nell’economia. Vediamo più nel dettaglio:

Investire in immobili, oro, oggetti da collezione o criptovalute si basa sulla previsione che questi beni saranno acquistati in futuro da qualcuno disposto a pagarli a un prezzo più alto. In questo senso, la situazione è simile alle azioni, poiché chi investe in azioni spera che qualcun altro sarà disposto a pagare di più in futuro. Tuttavia, a differenza delle azioni, questi asset non producono beni o servizi concreti (con alcune eccezioni, come il reddito da locazione degli immobili).

Il trading di tali asset può essere considerato una forma di speculazione, mentre l’investimento in azioni può essere visto sia come speculazione che come investimento, a seconda della mentalità dell’investitore. Alcuni investitori acquistano azioni con l’aspettativa che il prezzo salirà, il che è essenzialmente una speculazione, poiché il futuro è incerto. Tuttavia, per altri investitori, le azioni sono viste come quote di una società. In questo caso, l'attenzione si concentra meno sul prezzo e più sui flussi di cassa della società e sulla qualità della gestione. Ogni azienda ha un valore intrinseco, descritto da Benjamin Graham e seguito da Warren Buffett, e parte della sua valutazione è basata sui futuri flussi di cassa, ovvero i beni e i servizi che l'azienda produrrà e per cui le persone saranno disposte a pagare negli anni a venire.

Le aziende quotate in borsa in tutto il mondo producono una vasta gamma di beni, dai componenti in acciaio, software informatici, e semiconduttori, a mobili, frigoriferi, dentifricio, bevande e catene di ristoranti utilizzati quotidianamente da milioni di persone. Alcune aziende possono anche trasportare materie prime attraverso gli oceani o specializzarsi in logistica e analisi dei dati.

Possedere azioni significa avere il diritto di partecipare agli utili della società (tramite dividendi, se la società decide di pagarli) e di partecipare all'assemblea generale degli azionisti. In sostanza, si possiede una parte della società, il cui valore oscilla costantemente. Il prezzo delle azioni dipende da come il mercato percepisce il futuro della società. Questa percezione può cambiare frequentemente nel tempo, specialmente per le aziende cicliche, che tendono a prosperare nei periodi di espansione economica ma possono subire gravi perdite durante le recessioni. 6 Fondamenti dell'Investimento 1. Acquisire e Ampliare le Conoscenze La conoscenza è la base per valutare con fiducia le situazioni di mercato e le aziende.

Una solida base di conoscenze riduce le reazioni emotive e aumenta le probabilità di successo a lungo termine. 2. Accettare la Volatilità e Adottare una Prospettiva a Lungo Termine La volatilità è una caratteristica intrinseca del mercato.

Gli investitori privati hanno il vantaggio di poter focalizzarsi sul lungo periodo.

Prepararsi psicologicamente alle fluttuazioni significative del valore degli investimenti. 3. Investire Importi Commisurati alla Propria Tolleranza al Rischio La psicologia gioca un ruolo cruciale nelle decisioni di investimento.

Investire somme con cui ci si sente a proprio agio riduce il rischio di vendite emotive in perdita.

Sviluppare un Piano di Investimento Sistematico 4, Allocare regolarmente una percentuale dei risparmi agli investimenti. Iniziare con il 10-15% dei risparmi mensili e aumentare gradualmente con l'esperienza.

La sistematicità può portare a risultati significativi nel lungo periodo. 5. Mantenere un Orizzonte di Investimento a Lungo Termine Citando Charlie Munger: "A breve termine il mercato è una macchina da votazione, a lungo termine è una macchina di ponderazione."

Le aziende ben gestite con utili costanti tendono a performare bene nel lungo periodo.

Il concetto di "ritorno alla media" suggerisce che i prezzi delle azioni tendono a tornare a valutazioni "medie" nel tempo. 6. Gestire le Emozioni e i Rischi Riconoscere e osservare le proprie reazioni emotive, come avidità e paura.

Prendere decisioni basate sulla logica piuttosto che sulle emozioni.

Implementare strategie di gestione del rischio: a. Considerare l'investimento in ETF per una maggiore diversificazione. b. Se si investe in singole azioni, preferire aziende con bassi livelli di debito. Investimenti passivi - vantaggi e svantaggi Gli investimenti passivi rappresentano un approccio finanziario che mira a replicare i rendimenti di un mercato o di un indice specifico, piuttosto che cercare di superarli. Questa strategia è comunemente implementata attraverso fondi indicizzati o ETF (Exchange-Traded Funds) che seguono un determinato indice di mercato, come l'S&P 500. Vantaggi degli Investimenti Passivi: 1. Semplicità Operativa Facilità di esecuzione: basta acquistare e mantenere la posizione

Ideale per investitori che preferiscono un approccio "set it and forget it" 2. Diversificazione Efficace Esposizione a un ampio spettro di aziende o settori

Riduzione del rischio specifico legato a singole azioni 3. Accessibilità e Convenienza Basse barriere d'ingresso

Commissioni ridotte rispetto agli investimenti attivi

Alta liquidità, permettendo facili entrate e uscite dal mercato 4. Potenziale di Crescita a Lungo Termine Riduzione del rischio di perdite significative nel lungo periodo

Partecipazione alle tendenze di crescita economica globale 5. Efficienza Fiscale Minor turnover del portafoglio, risultando in minori eventi tassabili

Possibilità di strategie di ottimizzazione fiscale 6. Versatilità Adatto sia a investitori principianti che a professionisti esperti

Offre la possibilità di capitalizzare i risparmi nel corso degli anni Svantaggi 1. Volatilità di Mercato Fluttuazioni di valore possono essere significative

Richiede resistenza psicologica durante i periodi di turbolenza 2. Limitata Flessibilità a Breve Termine Mancata capacità di sfruttare opportunità di mercato a breve termine

Potenziale stress durante crolli o crisi di mercato 3. Rischio di Sovravalutazione Possibilità di acquistare azioni sopravvalutate all'interno dell'indice

L'indice potrebbe includere aziende in declino o settori in difficoltà 4. Influenza di Eventi Esterni La crescita del portafoglio può essere limitata da eventi macroeconomici o geopolitici imprevedibili 5. Orizzonte Temporale I rendimenti più elevati si manifestano generalmente nel lungo periodo

Potrebbe non essere ideale per investitori che cercano guadagni rapidi 6. Adattabilità dell'Investitore Richiede pazienza e una prospettiva a lungo termine

Potrebbe non soddisfare investitori che preferiscono un approccio più attivo Investire - Termini chiave e consigli Investire richiede una comprensione di concetti fondamentali che è utile conoscere prima di entrare nei mercati finanziari. Di seguito esploreremo alcuni di questi concetti. Rischio e Ricompensa Investire comporta un equilibrio delicato tra rischio e ricompensa. Ogni investimento può comportare incertezze e la possibilità di guadagni o perdite, simile a pagare premi assicurativi. È cruciale valutare la tua tolleranza al rischio: se sei in grado di gestire la volatilità, potresti preferire un portafoglio composto principalmente da azioni o ETF. Al contrario, se hai una bassa tolleranza al rischio, i titoli obbligazionari potrebbero essere più adatti a te. La comprensione della tua tolleranza al rischio è essenziale per prendere decisioni informate riguardo all'allocazione degli asset e alla strategia di investimento. Tieni presente che un rischio maggiore può comportare risultati attesi più elevati e un “premio per il rischio”, ma anche la possibilità di perdite significative. Diversificazione La diversificazione è una strategia chiave per ridurre il rischio, distribuendo gli investimenti su diverse classi di attività. Questa pratica agisce come una rete di sicurezza contro le fluttuazioni del mercato. Diversificare significa allocare i tuoi fondi tra azioni, obbligazioni e liquidità, trovando così un equilibrio tra rischio e rendimento. Ray Dalio di Bridgewater afferma che per un investitore a lungo termine è fondamentale cercare asset non correlati e mantenerli in portafoglio. Portafogli con alta correlazione possono essere ciclici e avere margini di sicurezza più bassi durante i ribassi. Allocazione degli Asset L'allocazione degli asset è il processo di suddividere i tuoi investimenti tra diverse classi di attività per bilanciare rischio e ricompensa. Alcuni tipi di asset da considerare includono: Azioni (come azioni individuali e ETF)

Reddito fisso (come obbligazioni)

Equivalenti di liquidità (come conti di risparmio o fondi del mercato monetario) Una corretta allocazione ti aiuta a mantenere la resilienza del portafoglio e a massimizzare i rendimenti potenziali, anche durante i periodi di instabilità del mercato. Ribilanciamento Il ribilanciamento è il processo di aggiustare periodicamente la tua allocazione degli asset per mantenere il portafoglio in linea con i tuoi obiettivi e la tua tolleranza al rischio. Questo può comportare l'acquisto o la vendita di asset per preservare il livello di rischio desiderato. È consigliabile che il ribilanciamento venga gestito da professionisti esperti che analizzano le tendenze del mercato e applicano decisioni di investimento basate su analisi approfondite. Decisioni Emotive Le emozioni possono influenzare negativamente le decisioni di investimento. La paura, l'avidità e i comportamenti impulsivi possono portare a scelte irrazionali e dannose per il tuo portafoglio. È importante riflettere attentamente prima di prendere decisioni di investimento e mantenere un focus sui tuoi obiettivi a lungo termine. Tempismo del Mercato Cercare di prevedere i movimenti a breve termine del mercato è un compito difficile e spesso poco fruttuoso, soprattutto se non hai esperienza nel settore. È preferibile adottare una strategia di investimento a lungo termine piuttosto che cercare di tempificare il mercato. Concentrati sulla crescita complessiva del mercato e sui rendimenti composti, evitando le tentazioni di tentativi di speculazione. Questo approccio ti aiuterà a mantenere una psicologia di investimento sana e a raggiungere il successo finanziario nel lungo periodo. Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Conclusione Investire i risparmi può sembrare complicato, ma con una buona comprensione dei principi fondamentali e una strategia ben pianificata, puoi gestirlo con successo. Ricorda che la diversificazione, un orizzonte temporale chiaro e un approccio informato sono elementi cruciali per una strategia d'investimento efficace.

FAQ Quanto dovrei investire?

La quantità di denaro da investire dipende dai tuoi obiettivi finanziari, dalla tua tolleranza al rischio e dal tuo orizzonte temporale. È essenziale avere un piano finanziario ben definito per determinare l'importo adeguato da investire in base alle tue esigenze e aspettative. Qual è la differenza tra azioni e obbligazioni?

Le azioni rappresentano una quota di proprietà in una società, conferendoti diritti come gli utili distribuiti e il voto nelle assemblee degli azionisti. Le obbligazioni, invece, sono prestiti concessi a una società o a un ente governativo, che pagano interessi periodici e restituiscono il capitale alla scadenza. Gli ETF sono sicuri?

Gli ETF (Exchange-Traded Funds) possono essere sicuri, ma il livello di rischio varia a seconda del fondo specifico e della sua composizione. È fondamentale fare ricerche approfondite sui singoli ETF e comprendere la loro strategia d'investimento per valutare i rischi associati. Come posso iniziare a investire?

Per iniziare a investire, sviluppa un piano di investimento chiaro e definisci i tuoi obiettivi finanziari. Considera di aprire un conto di investimento con una piattaforma che ti permetta di acquistare azioni, fondi o ETF, in base alla tua strategia e alle tue preferenze.

