In questo articolo imparerai cos'è la correlazione, quali sono le relazioni più popolari nei mercati valutari e come utilizzare queste informazioni nel tuo trading.

Il mercato finanziario è un luogo complicato in cui vengono scambiati molti strumenti. Ogni asset ha specifiche e fattori peculiari che potrebbero influenzare il suo prezzo. Tuttavia, si dovrebbe ricordare che, nonostante le differenze, alcuni strumenti di solito si muovono in tandem. Cosa significa questo? Immaginiamo che l'AUDUSD stia aumentando. Allo stesso tempo, anche NZDUSD e CADJPY potrebbero aumentare. E se questa situazione si ripete abbastanza spesso? Questo a causa della correlazione delle valute.

Cos'è la correlazione

La correlazione è una delle statistiche più comuni e più utili. Una correlazione è un numero singolo che descrive il grado di relazione tra due asset. Può essere utilizzato per singoli titoli o asset, oppure può misurare il modo in cui i mercati più ampi si spostano l'uno rispetto all'altro. Viene misurato su una scala da -1 a +1. Una perfetta correlazione positiva tra due asset ha una lettura di +1. Una perfetta correlazione negativa ha una lettura di -1. Tuttavia, tali risultati sono estremamente rari. Diamo un'occhiata a un esempio visivo.

Come si può vedere, c'è una bella correlazione tra l'USDJPY e EURCHF. Due coppie diverse, quattro valute diverse, ma la stessa direzione del movimento. Questo è definito come una correlazione positiva, perché entrambi i mercati si stanno muovendo in tandem - in altre parole, un mercato aumenta mentre l'altro mercato aumenta e diminuisce mentre l'altro diminuisce. Certo, è una regola generale e talvolta potrebbe apparire una deviazione da essa. In questo particolare esempio la forte correlazione è il risultato di un fattore di rischio che gioca un ruolo importante sia per JPY che per CHF. Quando aumenta la propensione al rischio, i trader vendono sia JPY che CHF. Questo è il motivo per cui USDJPY e EURCHF stanno aumentando allo stesso tempo.

Correlazioni che vale la pena osservare

Il nostro esempio precedente non è l'unica correlazione che merita di essere vista. L'EURUSD potrebbe spostarsi in tandem con l'USDSEK a causa di due fattori. Innanzi tutto, la Svezia sta lavorando a stretto contatto con l'Unione monetaria europea poiché queste economie sono fortemente connesse. In secondo luogo, sia la Banca centrale europea che la Riksbank stanno conducendo una politica monetaria simile. Naturalmente, quest'ultima potrebbe differire, ma negli ultimi 10 anni è stata la banca centrale svedese che ha seguito il suo partner europeo. Questo è il motivo per cui la corona svedese si comporta in modo simile alla valuta europea e perché l'USDSEK assomiglia all'EURUSD. Si dovrebbe ricordare, tuttavia, che esiste una correlazione negativa tra EURUSD e USDSEK. Una mossa al rialzo sull'EUR / USD è solitamente seguita da una mossa al ribasso sull'USDSEK. Stanno guadagnando sia EUR che SEK, ma I cross si stanno muovendo in una direzione diversa. Questo è ciò che chiamiamo una forte correlazione negativa.

Inoltre, potrebbe esserci anche una situazione in cui due valute di economie completamente diverse si comportano quasi allo stesso modo. Ad esempio, guardiamo le valute dei mercati emergenti. Il Fiorino ungherese (EURCHF) si stava muovendo nella stessa direzione del Rand sudafricano (USDZAR). Due valute completamente diverse, due continenti diversi, due economie diverse. Allora perché si comportano così? Il paniere delle valute dei mercati emergenti è la risposta. Le valute emergenti tendono a perdere quando il sentiment si deteriora e a guadagnare quando gli stati d'animo stanno migliorando.

Strategia

Il fatto che alcune valute siano correlate tra loro potrebbe avere un ruolo importante nel tuo trading. Una correlazione negativa tra valute potrebbe essere utilizzata per proteggere il tuo portafoglio. Ad esempio, se sei lungo su EURUSD e vuoi coprire la tua posizione, puoi acquistare l'USDSEK. A causa della correlazione negativa tra questi due cross, i profitti e le perdite saranno minori. Quando si guadagna, l'altro dovrebbe perdere. Inoltre, puoi anche considerare la correlazione per diversificare il tuo portafoglio. Meno correlati sono i tuoi beni, maggiore è la diversificazione.