Analisi fondamentale - Cos'è il trading fondamentale?

Cos'è l'analisi fondamentale

L'analisi fondamentale si basa sul presupposto che tutti gli asset dovrebbero essere valutati correttamente. Pertanto, gli investitori cercano costantemente di rispondere a una semplice domanda - "il prezzo di questo bene ha senso?" La logica dietro è chiara - se qualcosa sembra sottovalutato, gli investitori dovrebbero comprarlo. D'altra parte, se alcuni mercati rimangono sopravvalutati, sarebbe ragionevole cliccare il pulsante "vendi".

Le condizioni fondamentali cambiano continuamente. Per esempio, se l'azienda rilascia risultati migliori del previsto, ci si aspetta che il prezzo delle sue azioni salga. Allo stesso modo, quando l'economia di un dato paese è in piena espansione e i dati economici in arrivo battono le aspettative, il suo mercato azionario e la sua valuta dovrebbero salire. Al contrario, dati peggiori del previsto di certe aziende o paesi dovrebbero essere visti come negativi per i prezzi degli asset. Ovviamente l'analisi fondamentale può essere applicata a diversi mercati, non solo alle azioni. Infatti, i fondamentali hanno un impatto enorme su diversi tipi di mercati, tra cui indici, materie prime e valute.

Come reagiscono i mercati ai fattori fondamentali

Dati fondamentali e indici azionari

Gli indici azionari in genere dipendono dalle condizioni macroeconomiche, ma anche dalle condizioni individuali di specifici titoli detenuti all'interno di certi indici. Pertanto, i trader fondamentali generalmente esaminano varie pubblicazioni economiche che mostrano come sta andando l'economia di un dato paese. Se l'economia è in espansione, le aziende sono in grado di generare maggiori profitti. In questo scenario, le prospettive per le aziende e l'economia in generale migliorano e i mercati azionari dovrebbero salire.

D'altra parte, un'inflazione elevata è vista come negativa per gli indici azionari. La spiegazione è abbastanza semplice - se i prezzi salgono troppo rapidamente, le banche centrali possono considerare di aumentare i tassi di interesse e tassi più alti significano che ci sono più alternative all'investimento in azioni.

Dati fondamentali e materie prime

Per quanto riguarda le materie prime, l'analisi fondamentale si basa sui livelli crescenti o decrescenti di domanda e offerta. Questo è il motivo per cui i trader valutano costantemente i rapporti chiave che riflettono la domanda globale di certe materie prime, così come i rapporti sull'offerta o le scorte. La relazione chiave che detta i prezzi delle materie prime può essere rappresentata da due semplici formule:

Domanda > Offerta → Prezzo sale

Domanda < offerta → Prezzo scende

L'offerta di alcune materie prime dipende strettamente da fattori come il tempo, gli scioperi della produzione, la tecnologia o la politica del governo. Per quanto riguarda i mercati del petrolio, l'offerta è anche influenzata dal cartello OPEC. Oltre a questo, i commercianti prestano attenzione ai dati sulle scorte che suggeriscono il livello della domanda, per esempio, un aumento delle scorte superiore al previsto indica una domanda più debole e può essere visto come negativo per il prezzo delle materie prime.

Va anche notato che le principali materie prime sono valutate in dollari USA, in genere i prezzi delle materie prime tendono a scendere quando il dollaro si rafforza. Di conseguenza, i tassi d'interesse negli Stati Uniti sono anche di grande importanza per i prezzi delle materie prime, poiché il dollaro dovrebbe guadagnare in presenza di tassi più alti.

Dati fondamentali e il mercato FX

Il mercato FX è influenzato da vari rapporti economici. Generalmente ci sono due scenari facili da capire che presentano come le valute locali reagiscono ai dati economici:

crescita dell'occupazione → forti vendite al dettaglio → aumento dell'inflazione → aumento dei tassi di interesse → positivo per la valuta calo dell'occupazione → vendite al dettaglio deboli → calo dell'inflazione → abbassamento dei tassi d'interesse → negativo per la valuta

Il primo caso potrebbe essere associato al boom dell'economia - alla fine porta a tassi di interesse più alti, il che è rialzista per la valuta.

Il secondo caso potrebbe essere associato a una crescita economica più lenta o addirittura a una recessione - questo dovrebbe portare a tassi di interesse più bassi, il che è negativo per la valuta.

Ricorda che sul mercato FX confronti sempre una valuta con un'altra. I dati economici per il Giappone potrebbero essere buoni, ma se i dati per gli Stati Uniti sono ancora migliori, il dollaro USA può guadagnare contro lo yen giapponese (aumento USDJPY). Pertanto è necessario cercare le valute più forti e più deboli.

I rapporti economici chiave da tenere d'occhio

NFP (non-farm payrolls) - numero di persone impiegate negli Stati Uniti durante il mese precedente - una cifra superiore al previsto viene presa come positiva per la valuta (USD in questo caso). Ovviamente ogni paese ha il proprio rapporto sull'occupazione.

- numero di persone impiegate negli Stati Uniti durante il mese precedente - una cifra superiore al previsto viene presa come positiva per la valuta (USD in questo caso). Ovviamente ogni paese ha il proprio rapporto sull'occupazione. La decisione della Fed - l'aumento dei tassi di interesse è considerato positivo per la valuta (qui USD) mentre l'abbassamento dei tassi di interesse è visto come negativo per la valuta

- l'aumento dei tassi di interesse è considerato positivo per la valuta (qui USD) mentre l'abbassamento dei tassi di interesse è visto come negativo per la valuta Rapporti sull'inflazione - un'inflazione più alta del previsto è di solito considerata positiva per la valuta locale, perché significa che le banche centrali potrebbero prendere in considerazione un aumento dei tassi di interesse

- un'inflazione più alta del previsto è di solito considerata positiva per la valuta locale, perché significa che le banche centrali potrebbero prendere in considerazione un aumento dei tassi di interesse Dati sul PIL - quando l'economia sale, le aziende generano profitti più alti e le persone guadagnano di più, il che potrebbe potenzialmente portare a un aumento degli indici di borsa e a una valuta più forte

- quando l'economia sale, le aziende generano profitti più alti e le persone guadagnano di più, il che potrebbe potenzialmente portare a un aumento degli indici di borsa e a una valuta più forte Vendite al dettaglio - forti vendite al dettaglio suggeriscono che l'economia si sta espandendo, il che potrebbe portare a dati sul PIL migliori del previsto e, a sua volta, a una valuta più forte e a prezzi azionari in crescita

- forti vendite al dettaglio suggeriscono che l'economia si sta espandendo, il che potrebbe portare a dati sul PIL migliori del previsto e, a sua volta, a una valuta più forte e a prezzi azionari in crescita Produzione industriale - fornisce informazioni sul cambiamento del volume della produzione nel settore industriale, che fa parte del rapporto sul PIL. Una forte produzione industriale è vista come positiva per la valuta e il mercato azionario locale.

- fornisce informazioni sul cambiamento del volume della produzione nel settore industriale, che fa parte del rapporto sul PIL. Una forte produzione industriale è vista come positiva per la valuta e il mercato azionario locale. PMI manifatturiero - dati del sondaggio delle aziende. Generalmente la lettura superiore a 50 è vista come positiva per la valuta e il mercato azionario, ma si potrebbe anche prestare attenzione al tasso di variazione (PMI crescente preso come positivo)

- dati del sondaggio delle aziende. Generalmente la lettura superiore a 50 è vista come positiva per la valuta e il mercato azionario, ma si potrebbe anche prestare attenzione al tasso di variazione (PMI crescente preso come positivo) PMI dei servizi - dati del sondaggio delle aziende. Analogamente al PMI manifatturiero, la lettura sopra 50 è vista come positiva per la valuta e il mercato azionario, mentre il dato sotto 50 è visto come negativo. Anche il tasso di variazione è cruciale.

Esempi di operazioni basate sull'analisi fondamentale

Esempio 1 - US100

Caso : un trader sospetta dati sul PIL migliori del previsto dagli Stati Uniti.

: un trader sospetta dati sul PIL migliori del previsto dagli Stati Uniti. Reazione : Ci si aspetta che gli indici statunitensi salgano dopo la pubblicazione.

: Ci si aspetta che gli indici statunitensi salgano dopo la pubblicazione. Spiegazione: un segno di ottimismo degli investitori sulle prospettive dell'economia.

Un trader decide di aprire una posizione lunga su US100 - un CFD per un indice che riflette i 100 maggiori titoli tecnologici americani quotati sul mercato organizzato. Per aprire una posizione lunga, il trader deve scegliere un volume appropriato e cliccare il pulsante verde che si trova nell'angolo in alto a sinistra del grafico - un'esecuzione istantanea è il modo più veloce per piazzare qualsiasi operazione. Il pulsante verde mostra sempre un prezzo al quale è possibile entrare in posizione corta.

Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Source: xStation 5

Per andare lungo su US100, puoi cliccare il pulsante verde, che rappresenta l'acquisto del contratto (l'area segnata con una freccia è un modulo "Click & Trade" incorporato). Fonte: xStation5

Esempio 2 - DE30

Caso : un trader sospetta che i dati sull'occupazione in Germania saranno inferiori alle aspettative.

: un trader sospetta che i dati sull'occupazione in Germania saranno inferiori alle aspettative. Reazione : le azioni quotate alla borsa tedesca sono attese in calo.

: le azioni quotate alla borsa tedesca sono attese in calo. Spiegazione: preoccupazioni per il mercato del lavoro che di solito riflette la "forma" dell'economia.

Un trader decide di aprire una posizione corta su DE30 - un CFD per un indice che riflette i 30 maggiori titoli tedeschi quotati sul mercato organizzato. Se le sue ipotesi sono giuste e le azioni scendono dopo il rilascio dei dati sul mercato del lavoro, la posizione diventerà redditizia.

I trader sono in grado di aprire posizioni corte direttamente attraverso la scheda "Market Watch" nella piattaforma xStation 5. Per fare questo, devi solo cliccare sul pulsante "sell" (vendere). In alternativa, è possibile scommettere che alcuni indici saliranno - allora basta cliccare sul pulsante "compra". Queste posizioni funzionano esattamente allo stesso modo, il che significa che sei in grado di scommettere sia sull'apprezzamento che sul deprezzamento di vari strumenti finanziari. Fonte: xStation5

Esempio 3 - Oil

Caso : un trader sospetta che le scorte di petrolio degli Stati Uniti aumenteranno più del previsto, implicando una domanda più debole.

: un trader sospetta che le scorte di petrolio degli Stati Uniti aumenteranno più del previsto, implicando una domanda più debole. Reazione : i mercati delle materie prime dovrebbero considerare tale fenomeno come negativo per i prezzi del petrolio.

: i mercati delle materie prime dovrebbero considerare tale fenomeno come negativo per i prezzi del petrolio. Spiegazione: la lettura implicherebbe una domanda più debole di petrolio.

Un trader decide di aprire una posizione corta su OIL.WTI, scommettendo che i prezzi del WTI si indeboliranno.

Per andare short su OIL.WTI, puoi cliccare sul pulsante "sell", piazzando così un ordine. Ovviamente non è necessario possedere alcuno strumento sottostante mentre si fa trading di CFD - si scommette semplicemente che i prezzi del petrolio scenderanno. Fonte: xStation5

Esempio 4 - Gold

Caso : La Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse in mezzo a un'inflazione più alta del previsto.

: La Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse in mezzo a un'inflazione più alta del previsto. Reazione : Il dollaro USA si rafforza e i prezzi dell'oro scendono.

: Il dollaro USA si rafforza e i prezzi dell'oro scendono. Spiegazione: Tassi d'interesse più alti negli Stati Uniti e un dollaro più forte sono generalmente visti come negativi per il prezzo dell'oro (e anche delle altre principali materie prime).

Esempio 5 - EURUSD

Caso : l'inflazione negli Stati Uniti sale dal 3% al 4% mentre i mercati si aspettavano il 3,5% - l'inflazione sale a un ritmo più veloce del previsto.

: l'inflazione negli Stati Uniti sale dal 3% al 4% mentre i mercati si aspettavano il 3,5% - l'inflazione sale a un ritmo più veloce del previsto. Reazione : Il dollaro USA si rafforza e EURUSD scivola da 1,1880 a 1,1830.

: Il dollaro USA si rafforza e EURUSD scivola da 1,1880 a 1,1830. Spiegazione: Un'inflazione più alta significa che la Fed potrebbe prendere in considerazione tassi di interesse più alti - questo è solitamente positivo per la valuta (USD in questo caso).

Conclusione

Per riassumere, i mercati reagiscono a molte letture economiche che hanno un enorme impatto sui fattori fondamentali - e i fattori fondamentali hanno un ruolo dominante nella formazione dei prezzi degli asset. Pertanto, i trader prestano molta attenzione al calendario economico e cercano di farne uso durante il trading.

I fattori fondamentali sono importanti nell'analisi di mercato, tuttavia va notato che nel processo decisionale devono essere presi molti elementi ed essi non garantiscono uno specifico movimento di mercato.