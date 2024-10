Tempo di lettura: 14 minute(s)

Gli ETF sono strumenti semplici e il loro funzionamento è facilmente comprensibile e può essere spiegato in pochi minuti. Una profonda comprensione dei pro e contro di qualsiasi asset può essere cruciale per la costruzione di una strategia di un portafoglio. Ma andiamo a scoprire di più su come funzionano gli ETF.

La popolarità degli Exchange-traded Funds è aumentata nel corso degli anni e dei decenni a causa delle loro caratteristiche specifiche e della convenienza in termini economici. Ma tutti coloro interessati agli investimenti passivi o a lungo termine potrebbero essere curiosi a riguardo di questi asset finanziari. Stai cercando un'opzione di investimento conveniente, semplice, flessibile e diversificata? Allora gli Exchange-traded funds potrebbero essere la risposta che fa per te. In seguito discuteremo della loro natura, dei loro vantaggi, dei potenziali rischi e spiegheremo come investire in essi.

Cos'è un ETF e come funziona?

Gli Exchange-traded funds (ETF) sono strumenti di investimento progettati per replicare la performance di un indice, settore, metallo prezioso o materia prima. Offrono un metodo efficiente in termini di costi per accedere a una vasta gamma di titoli, rendendoli un'alternativa all'acquisto di azioni individuali. Gli ETF sono costruiti per seguire le performance degli asset sottostanti, offrendo agli investitori l'esposizione a vari mercati come ad esempio i mercati emergenti, gli indici di Wall Street, ecc., e settori specifici come tecnologia, finanza, beni di consumo discrezionali o immobiliari.

Un ETF è un titolo di investimento che può essere comprato e venduto sulle borse valori esattamente come le azioni. Il prezzo di un ETF è determinato dal valore degli asset sottostanti del fondo, indicato come valore patrimoniale netto (NAV). Gli ETF sono tipicamente composti da un portafoglio di azioni, obbligazioni o altri titoli, diversificati in un unico fondo. In alternativa, possono offrire esposizione a un singolo settore di mercato come ad esempio il settore sanitario o i centri dati di intelligenza artificiale, o a un singolo asset come oro o argento fisico.

ETF: Informazioni importanti

Gli ETF più popolari dei maggiori emittenti come BlackRock, Vanguard e VanEck di solito hanno tassi di spesa più bassi (TER).

La struttura di un ETF, con i suoi asset e la percentuale di essi, i costi o le performance passate, dovrebbe essere molto ben descritta e presentata sul suo sito ufficiale.

Alcuni ETF hanno una struttura "attiva", il che significa che l'ETF ha un gestore di investimenti o un team di analisti che riequilibrano il portafoglio e lo gestiscono attivamente. Questi ETF di solito sono più costosi (TER più elevato).

D'altra parte, gli investitori hanno accesso agli ETF passivi, che replicano un indice specifico come il NASDAQ 100 o l'S&P 500 o addirittura i prezzi spot dell'oro.

Gli ETF offrono vantaggi in termini di efficienza fiscale (i cambiamenti strutturali nel portafoglio di ciascun ETF non implicano tassazione).

Come asset diversificati, gli ETF presentano un rischio di investimento inferiore grazie a un portafoglio di titoli più ampio. Il prezzo di ciò è un potenziale di crescita limitato.

I rischi potenziali associati all'investimento in ETF includono il rischio di mercato, la volatilità e il rischio di concentrazione.

Qualsiasi ETF può avere aziende forti e più deboli nel portafoglio, il che significa che le ottime performance delle aziende forti possono essere limitate dalle azioni più deboli.

Durante le recessioni o i mercati ribassisti, qualsiasi ETF azionario può essere vulnerabile ad essi, a seconda dei sentimenti e del ciclo dell'indice o del settore che segue.

Gli investitori hanno accesso a una vasta gamma di classi di asset attraverso gli ETF, che includono azioni nazionali e internazionali, obbligazioni e materie prime. Questo accesso facilita la creazione di un portafoglio di investimenti più equilibrato.

Importante: La creazione degli ETF coinvolge un processo specializzato con partecipanti autorizzati (AP) che effettuano transazioni sugli asset sottostanti. Gli AP garantiscono la disponibilità delle azioni degli ETF per il trading e la loro corretta riflessione del prezzo delle performance dell'indice sottostante. Questo processo, noto come creazione e rimborso, è fondamentale per allineare i prezzi delle azioni degli ETF con il valore patrimoniale netto degli asset sottostanti.

Vantaggi e svantaggi dell'investimento in ETF

Gli ETF presentano vantaggi e svantaggi, che descriviamo di seguito per aiutare i potenziali investitori ad analizzare il potenziale e i rischi di questi investimenti. Non dimenticare di fare le tue ricerche e acquisire conoscenze, anche se investi passivamente.

Vantaggi

Ottimo per investimenti a lungo termine e passivi

Sia per principianti che per professionisti

Basso costo d'ingresso, commissioni basse (TER) e alta liquidità

Rischio limitato e possibilità di diversificazione del portafoglio

Grazie alla diversificazione, la volatilità potrebbe essere inferiore rispetto alle singole azioni

Possibilità di investire in una varietà di asset come indici, obbligazioni o materie prime

L'investitore può essere certo che il fondo indice offrirà esattamente le stesse performance degli indici azionari, ad esempio S&P 500 o Nasdaq 100.

Svantaggi

Potrebbe non essere appropriato per trader e investitori a breve termine che preferiscono uno stile di investimento aggressivo.

Il rischio inferiore è bilanciato da possibili rendimenti inferiori.

Un fondo negoziato in borsa selezionato dall'investitore potrebbe avere performance inferiori rispetto alle migliori aziende o indici durante i mercati rialzisti.

La diversificazione non garantisce rendimenti e può anche portare a perdite.

In un portafoglio, alcuni ETF possono compromettere le performance di quelli che stanno facendo bene.

Un portafoglio ETF può essere costruito con azioni di aziende deboli.

L'eccessiva concentrazione di capitale negli investimenti passivi può limitare le opzioni di allocazione verso asset più rischiosi (possibilità di rendimenti eccezionali).

Questo grafico confronta la performance dell'iShares Core S&P 500 ETF (CSPX.UK) con quella dell'US500 (S&P 500, la linea d'oro) nel corso degli anni. Come possiamo vedere, l’ETF replica nel tempo il principale indice azionario statunitense. Fonte: xStation5

Fattori importanti sull'investimento in ETF

Gli ETF azionari (equity) sono strumenti d'investimento che replicano la performance di un particolare indice di mercato azionario o delle performance di singole azioni. Operano aggregando fondi da numerosi investitori per acquisire un portafoglio di azioni che riflette da vicino le performance dell'indice o delle azioni sottostanti. Come abbiamo già menzionato, gli ETF sono rivolti agli investitori che non hanno deciso di acquistare azioni di una specifica azienda, ma desiderano avere un'esposizione a lungo termine al mercato azionario. Gli ETF sono anche un componente fondamentale di ogni portafoglio passivo.

Gli investitori che non desiderano analizzare singolarmente ogni azienda potrebbero voler ottenere esposizione a un settore o a un indice specifico, senza possedere conoscenze professionali sulla valutazione delle aziende e l'analisi fondamentale. Ma non è vero che investire in ETF non richiede alcuna conoscenza.

Come nel caso di qualsiasi investimento, anche gli investitori in ETF dovrebbero essere consapevoli dei rischi e delle opportunità. Inoltre, la ricerca di informazioni su qualsiasi ETF dovrebbe essere un processo di investimento normale.

In generale, le aziende che ottengono le migliori performance nel mercato azionario possono offrire agli investitori rendimenti molto più elevati rispetto agli ETF, ma il problema è che è davvero difficile trovare aziende magnifiche e ancora più difficile è "acquistarle" a prezzi convenienti.

Ecco perché gli investitori che desiderano avere esposizione al mercato azionario nel lungo termine possono scegliere un ETF, come garanzia che qualsiasi ciclo di mercato rialzista possa portare loro guadagni soddisfacenti, accettando che questi non saranno mai così elevati come i rendimenti delle migliori azioni.

Il futuro è sconosciuto, ma storicamente il mercato azionario ha dato agli investitori guadagni enormi. I partecipanti al mercato si basano sul passato e si aspettano che il trend di espansione a lungo termine, abbinato alle politiche espansive delle banche centrali, sostenga le azioni. Allo stesso tempo, questo trend di lungo termine non può essere garantito e anche durante i mercati rialzisti abbiamo avuto crash e correzioni, quando i livelli di panico suggerivano punti di svolta per le azioni - che alla fine non si sono mai verificati.

Tipi base di ETF:

ETF azionari

ETF settoriali

ETF industriali

ETF obbligazionari

ETF sulle materie prime

ETF a leva

ETF inversi

ETF obbligazionari

Gli ETF obbligazionari sono strumenti di investimento che offrono un reddito costante agli investitori e monitorano l’andamento delle obbligazioni sottostanti, come i titoli di stato o le obbligazioni societarie. Comprendono una vasta gamma di obbligazioni, tra cui titoli di stato britannici, statunitensi ed europei, obbligazioni societarie a breve e lungo termine e obbligazioni ad alto rendimento. In generale, gli ETF obbligazionari aumentano al diminuire dei costi del credito (tassi di interesse delle banche centrali più bassi).

ETF sulle materie prime

Gli ETF sulle materie prime sono veicoli di investimento che allocano fondi su materie prime come il petrolio greggio o l'oro. Alcuni cosiddetti emittenti di ETF su materie prime fisiche, come BlackRock iShares Gold Trust, acquistano oro a nome degli investitori e lo detengono sostenendo fisicamente l'ETF con un'allocazione diretta.

ETF settoriali e industriali

Gli ETF settoriali e industriali si concentrano su un particolare settore o industria, offrendo esposizione ai potenziali guadagni di quel settore rispecchiando la performance delle società che operano in quel settore. Possono fungere da strumento di copertura per mitigare i rischi associati alle posizioni attuali in un settore specifico, offrendo anche un'alternativa strategica per gli investitori. Questi settori includono solitamente la tecnologia (semiconduttori, data center, intelligenza artificiale, robotica, ecc.) o settori più “tradizionali” come quello bancario, della vendita al dettaglio o dell’e-commerce.

ETF inversi e con leva

Gli ETF inversi sono progettati per generare profitti dal calo delle azioni attraverso lo shorting delle azioni, con l’obiettivo di capitalizzare le flessioni del mercato. Questi ETF inversi non utilizzano la leva finanziaria direttamente connessa all’apertura della posizione. Gli ETF con leva sono strumenti completamente diversi, i cosiddetti derivati, che riflettono i prezzi di uno specifico ETF, senza dare agli investitori un'esposizione come azionista. Fare trading con i CFD sugli ETF è come scommettere su contratti il ​​cui prezzo può salire o scendere. Il rischio principale associato sia agli ETF inversi che a quelli a leva è il potenziale di perdite amplificate, che possono superare il capitale iniziale investito.

ETF vs fondi comuni di investimento

È vero che gli ETF e i fondi comuni di investimento condividono somiglianze. Le differenze principali sono la flessibilità commerciale, i rapporti di spesa e l’efficienza fiscale. Approfondiamo insieme di seguito.

Flessibilità: Gli ETF offrono la possibilità di acquistare e vendere ETF intraday a vari prezzi su una borsa valori, consentendo prezzi in tempo reale e maggiore flessibilità di negoziazione poiché gli ETF vengono scambiati durante il giorno. D’altro canto, le negoziazioni dei fondi comuni d’investimento vengono effettuate solo una volta al giorno al prezzo di chiusura, il che può limitare le opzioni di negoziazione e influenzare i prezzi di entrata e di uscita.

Rapporti di spesa e commissioni: gli ETF generalmente hanno commissioni di gestione medie inferiori rispetto ai fondi comuni di investimento gestiti attivamente. Ciò è dovuto principalmente all’approccio di gestione passiva degli ETF, che prevede la replica di un indice invece di scegliere attivamente le partecipazioni, riducendo al minimo i costi operativi e di gestione che contribuiscono al rapporto di spesa.

Efficienza fiscale: gli ETF sono progettati con una struttura che generalmente si traduce in una minore imposta sulle plusvalenze per gli investitori. Le transazioni degli ETF avvengono attraverso una borsa, consentendo agli investitori di eludere le conseguenze fiscali associate alle negoziazioni frequenti inerenti ai fondi comuni di investimento.

Come investire negli ETF?

Innanzitutto, il processo di investimento inizia nella mente dell'investitore. In pratica, si tratta di scegliere il giusto conto di intermediazione, trovare l'ETF giusto per perseguire una particolare strategia o obiettivo e, infine, eseguire l'ordine e attenersi al piano.

Prima che un investitore decida di aprire un conto di investimento, dovrebbe definire attentamente i suoi obiettivi e analizzare la situazione finanziaria specifica considerando età, crediti, prestiti e spese

Investire troppo in un mercato finanziario volatile può comportare ulteriore stress e perdite

Acquisire conoscenza ed esperienza senza rischiare la perdita di ingenti somme di capitale è il modo giusto per testare le possibilità del mercato finanziario, compresi gli ETF.

Chiunque intraprende un investimento dovrebbe sapere esattamente perché lo fa e per quale motivo acquista quel particolare fondo ETF.

Apertura di un conto di intermediazione

Il primo passo è scegliere una piattaforma di intermediazione che offra un'ampia gamma di ETF, commissioni basse e una piattaforma di investimento affidabile e facile da usare. Il processo di apertura di un conto di intermediazione comporta la selezione di un broker che offre servizi ETF, il completamento e il superamento del processo di registrazione, il finanziamento del conto e l'avvio degli investimenti in ETF.

Selezione degli ETF

Una volta impostato il conto di intermediazione, il passo successivo è la ricerca e la selezione degli ETF adatti. Fattori da considerare tra cui:

Allocazione del portafoglio

Comprenderne la strategia e la struttura

Valore totale delle attività

Il rapporto di spesa (TER)

Diversificazione

Liquidità

Costi di negoziazione

Prestazione storica

Sviluppa una strategia di trading in linea con i tuoi obiettivi di investimento, la tua tolleranza al rischio e il tuo orizzonte temporale. La media del costo in dollari, che prevede la distribuzione dei costi di investimento su un periodo di tempo, è una strategia di trading consigliata per gli investitori alle prime armi.

Meno costa, meglio è?

Considera il rapporto spese dell’ETF, che riflette i costi operativi e di gestione. Un rapporto di spesa elevato può ridurre il tasso di rendimento complessivo dell’investimento.

Rischi di diversificazione e concentrazione

Valutare i rischi di diversificazione e concentrazione dell’ETF per garantire un portafoglio equilibrato. La diversificazione aiuta a ridurre il rischio distribuendo gli investimenti su varie classi di attività, settori o industrie.

Liquidità e costi di negoziazione

Valuta la liquidità e i costi di negoziazione dell’ETF, che possono incidere sui rendimenti complessivi. Un ETF ben strutturato con asset sottostanti liquidi può rispondere efficacemente ai cambiamenti della domanda del mercato, garantendo esperienze di trading efficienti per gli investitori.

Prestazione storica

Esamina la performance storica dell’ETF per valutarne il potenziale di rendimenti futuri. I dati sulle performance passate potrebbero non essere sempre indicativi del futuro di un ETF, ma è importante verificare se un ETF riflette realmente la performance di un settore o di un indice specifico. Se un ETF sottoperforma altri ETF dello stesso settore, potrebbe essere un segnale di allarme che il portafoglio azionario o il gestore sono deboli (o entrambi).

Gli ETF offrono vantaggi in termini di diversificazione garantendo agli investitori l’accesso a un’ampia gamma di partecipazioni sottostanti, mitigando così il rischio associato alla detenzione di singoli titoli. Questa diversificazione tra vari asset migliora la sicurezza complessiva di un ETF rispetto all’investimento in singoli titoli.

Costi inferiori rispetto ai fondi a gestione attiva

Gli ETF hanno costi inferiori rispetto ai fondi gestiti attivamente, come un fondo gestito attivamente, principalmente a causa del loro approccio di gestione passiva, che mira a replicare la performance di un indice specifico, riducendo la necessità di costose ricerche e analisi.

Gli ETF offrono la possibilità di essere acquistati e venduti intraday a vari prezzi su una borsa valori, consentendo prezzi in tempo reale e una maggiore flessibilità di negoziazione. Ciò consente agli investitori di rispondere tempestivamente ai cambiamenti del mercato, aumentando l’attrattiva degli ETF come scelta di investimento.

Rischio di mercato e volatilità

Sebbene gli ETF presentino numerosi vantaggi, non sono privi di potenziali rischi e inconvenienti, tra cui il rischio di mercato, la volatilità e il rischio di concentrazione. Il rischio di mercato e la volatilità possono influire sul valore degli ETF, soprattutto in condizioni di mercato turbolente. Un ETF ben strutturato con asset sottostanti liquidi può rispondere efficacemente ai cambiamenti della domanda del mercato, garantendo esperienze di trading efficienti per gli investitori.

Rischio di concentrazione

Il rischio di concentrazione si verifica quando un ETF è pesantemente investito in un particolare settore, industria o asset, portando potenzialmente a una sottoperformance o a un aumento della volatilità. Alcuni ETF costituiti da un centinaio di titoli ma che hanno solo poche società che pesano più del 50% dell'allocazione del portafoglio possono essere vulnerabili anche alla valutazione di tali società.