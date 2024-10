Tempo di lettura: 7 minute(s)

In questo articolo, scopri come gestire la tua posizione, come regolare i livelli di Stop Loss e Take Profit e come ridurre il rischio.

Il trading sui mercati finanziari è un'attività che si basa in gran parte sul concetto di probabilità. Di conseguenza, non dovresti solo cercare la massima efficienza possibile, ma anche prendere costantemente profitti quando il mercato si muove nella giusta direzione e ridurre le perdite quando si muove nella direzione opposta.

Questo è il motivo per cui l'idea alla base del rapporto tra profitto e ra è così importante. È anche collegato ai metodi di gestione delle transazioni aperte: conducerle, assicurarsi i ricavi e chiuderle.

Seguire le regole

Per quanto sorprendente possa sembrare, non esiste un'unica regola d'oro che sia il Santo Graal di gestire una posizione aperta. Come mai? Perché ogni trader, ogni strategia e ogni trade è diverso. Nonostante ciò, ci sono tre fattori che consentono una migliore gestione della posizione.

Essere di vedute aperte e avere pazienza Tenere d’occhio il mercato Essere flessibile e pronto a modificare i propri piani

Ciascuno dei principi di cui sopra è stato discusso e ulteriormente dettagliato di seguito in modo che tutti possano implementarli nel proprio piano di trading.

Essere di vedute aperte e avere pazienza

Ci sono due ragioni che possono portare a un rapido azzeramento di qualsiasi conto di trading: mancanza di pazienza e approccio sbagliato. Essere pazienti è estremamente importante quando si fa trading utilizzando i giusti metodi per gestire le proprie posizioni attive. Di solito, un nuovo trade non porterà profitti subito dopo la sua conclusione - a seconda della strategia, a volte è necessario attendere alcuni giorni o addirittura settimane prima che il mercato si rivolga a nostro favore.

Ad esempio, immagina una posizione lunga nella coppia di valute EURUSD. Hai deciso di entrare nel mercato perché presumevi che l'EUR avesse prospettive di crescita migliori rispetto all'USD su un certo orizzonte temporale. La previsione si basa principalmente sui fondamentali di mercato, quindi sai perfettamente che ci vuole almeno un momento prima che la coppia inizi a salire dai suoi livelli attuali. Potrebbero essere necessarie settimane o mesi prima che altri partecipanti al mercato si rendano conto che esiste la possibilità che un determinato prezzo guadagni terreno. Quindi non preoccuparti e sii paziente mantenendo una mente aperta. Come mai? Perché l'economia globale è in continua evoluzione ed evoluzione, così come il mercato. Nell'esempio sopra, abbiamo utilizzato una posizione lunga EURUSD basata su fattori fondamentali, ma cosa accadrebbe se l'economia europea rallentasse e gli Stati Uniti cambiassero marcia? Rimarrai fedele alla tua posizione e al tuo piano di trading? L'investitore dovrebbe mantenere una mente aperta e flessibilità. Questo non significa, ovviamente, che puoi permetterti di essere completamente spontaneo e di abbandonare il piano originale. Tutto quello che devi fare è apportare le modifiche appropriate tenendo conto dei fattori che sono cambiati rispetto alla transazione iniziale.

Facciamo un altro esempio, questa volta tecnico. Supponiamo di aver notato un chiaro schema double top sulla coppia di valute USDJPY. Hai deciso di aprire una posizione corta sapendo di avere a che fare con uno dei modelli di inversione di tendenza più popolari. Dopo alcuni giorni e in attesa di un movimento al ribasso, si è scoperto che il prezzo si stava ancora muovendo attorno ai livelli di apertura e l'obiettivo della posizione non era stato raggiunto. Continuerai a ricoprire questa posizione o ti accontenterai di un piccolo profitto? Non esiste una regola d'oro di condotta qui, quindi come trader devi ricordare la flessibilità insita nel piano di investimento. Questa è una delle regole più importanti per gestire le tue posizioni aperte.

Tenere d'occhio il mercato

Che le tue decisioni di trading vengano prese sulla base dell'analisi tecnica, dell'analisi fondamentale o di una combinazione di entrambe, non dovresti dimenticare di monitorare costantemente il comportamento di mercato che influisce sul valore della tua posizione. Eventi importanti come le riunioni della banca centrale o la pubblicazione dei dati sull'occupazione dei libri paga non agricoli (NFP) statunitensi non possono essere ignorati, anche quando ci concentriamo principalmente sugli aspetti tecnici.

Torniamo all'esempio precedente. Dopo aver individuato la formazione di un doppio picco sull'USD/JPY e aver deciso di aprire una posizione corta, è emerso che la Federal Reserve (Fed) ha inviato un segnale aggressivo ai tassi di interesse durante la sua riunione, suggerendo un possibile aumento nei prossimi mesi. Il mercato non era preparato per uno scenario del genere, quindi USDJPY sta crescendo dinamicamente e la formazione double top è negata. Continuerai a guidare la tua posizione o accetterai la perdita subita (se la SL non è ancora stata raggiunta)?

Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più

Un consiglio breve, ma molto importante: non dimenticare i fattori di rischio di mercato che possono influenzare negativamente la transazione e sii pronto a cambiare il tuo attuale approccio e le tue ipotesi. Non dimenticare la tua posizione attiva: segui il mercato e cerca tutti gli indizi che potrebbero suggerire modifiche alla tua transazione.

Essere flessibile e pronto a modificare i propri piani

Ogni trader può avere la propria strategia di investimento perfetta che garantisce profitti regolari. Ciò non significa però che non si possano apportare determinate modifiche, ad esempio in termini di entità della posizione o momento di ingresso nel mercato. Ricorda che uno dei compiti più importanti è proteggere il tuo capitale: tagliare le perdite è l'obiettivo principale di qualsiasi speculatore.

Se uno o due fattori nella tua strategia non vanno per il verso giusto, ma ritieni comunque che il concetto generale possa ancora essere redditizio, considera la possibilità di ridurre il tuo impegno di capitale. Riducendo le dimensioni della transazione, limiti anche il livello di rischio inizialmente assunto. Ad esempio, se hai aperto un'operazione su EURUSD del valore di due lotti, puoi chiuderne metà. Non solo ridurrai il rischio, ma darai anche alla posizione la possibilità di soddisfare le ipotesi precedenti. Attualmente, praticamente ogni piattaforma di trading ha un'opzione incorporata per chiudere una parte selezionata di una posizione, quindi non è un problema.

Ogni investitore tratta i profitti e le perdite ottenuti in modo diverso. Pertanto, è impossibile definire esattamente cosa fare in entrambi i casi, ma ci sono alcuni segnali importanti. Se il movimento nel mercato si è rivelato per te più favorevole di quanto ti aspettassi, vale la pena considerare di cambiare i livelli di stop loss e take profit. Immagina di aver acquistato EURUSD a 1,10, SL a 1,09 e TP a 1,14. La coppia si è mossa molto rapidamente al livello di 1,12. E adesso? Ad esempio, puoi chiudere metà della tua posizione (come nel primo esempio) o spostare il tuo ordine di copertura più in alto fino a un livello di ingresso di 1,10. Se il prezzo scende, il tuo capitale sarà al sicuro. Un'altra soluzione è spostare lo stop loss al di sopra del prezzo di apertura, che ti permetterà di prendere almeno parte del profitto dal mercato,

Infine, puoi anche utilizzare un ordine trailing stop. Gli ordini Stop Loss sono progettati per ridurre le perdite in caso di movimenti sfavorevoli del mercato, tuttavia quando la posizione inizia a realizzare profitti, la SL può essere spostata a un livello di pareggio (BE) o per coprire un po' di profitto. Normalmente, tali modifiche devono essere apportate manualmente, tuttavia, grazie a un ordine trailing stop, questo processo può essere automatizzato. Il trailing stop si rivela uno strumento estremamente utile, soprattutto quando i prezzi cambiano in modo molto dinamico e l'investitore non è in grado di monitorare costantemente il mercato. Tuttavia, va ricordato che l'esecuzione di un ordine di stop loss dipende dalle condizioni di mercato: non sempre esiste una garanzia dell'esecuzione di un ordine di difesa.

Perfezionare l'arte del trading

Dopo aver letto l'articolo di cui sopra, dovresti sapere che l'apertura di un'operazione e l'impostazione di ordini di stop loss e take profit non è la fine di un investimento, ma in realtà è solo l'inizio. Un trader dovrebbe sapere come gestire la sua posizione. Inoltre, ci si può permettere di dire che gestire una posizione è un fattore molto più importante e difficile che aprirla. Questo perché l'investitore deve osservare, analizzare e controllare il mercato in ogni momento. Dovresti reagire ai cambiamenti in atto nell'economia globale e direttamente sui grafici. Ci sono molte strategie per questo, ma i più importanti sono tre fattori principali: mantenere una mente aperta, essere pazienti e flessibili per essere in grado di gestire correttamente le tue operazioni.