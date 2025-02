L’eWallet di XTB: la guida definitiva

Nel panorama finanziario moderno, la gestione efficiente del denaro è fondamentale per ottimizzare operazioni quotidiane e investimenti. L'eWallet XTB, integrato nell'app XTB, offre una soluzione innovativa per semplificare la gestione delle tue finanze personali. Con un sistema multi-valuta, sicurezza avanzata e una facile usabilità a livello globale, permette operazioni di trading, acquisti online e trasferimenti internazionali in maniera semplice ed efficiente. In questa guida, esploreremo come l’eWallet XTB possa migliorare la tua gestione del denaro, supportando investimenti e pagamenti quotidiani.

Cos'è l'eWallet XTB? L'eWallet XTB è un portafoglio digitale integrato nell'app XTB, progettato per semplificare la gestione delle finanze personali. Le sue principali caratteristiche includono: Conti multi-valuta : Gestisci conti in sette valute, tra cui EUR, USD, GBP, e altre, con l’aggiunta di MXN.

: Gestisci conti in sette valute, tra cui EUR, USD, GBP, e altre, con l’aggiunta di MXN. Transazioni senza commissioni : Trasferimenti e scambi di valuta gratuiti.

: Trasferimenti e scambi di valuta gratuiti. Attivazione istantanea : Apertura e attivazione del conto e della carta virtuale in tempo reale.

: Apertura e attivazione del conto e della carta virtuale in tempo reale. Sicurezza avanzata : Funzioni di blocco carte, limiti di transazione personalizzabili e gestione sicura del PIN/ePIN.

: Funzioni di blocco carte, limiti di transazione personalizzabili e gestione sicura del PIN/ePIN. L’integrazione completa con il conto di investimento XTB ti permette di gestire tutte le tue finanze in modo centralizzato, con la possibilità di utilizzare anche Apple Pay e Google Pay. In futuro, l’opzione di carta fisica sarà disponibile. L'eWallet XTB offre un modo semplice, conveniente e sicuro per gestire i fondi a livello globale, rendendolo uno strumento indispensabile per i clienti XTB: investitori, trader, viaggiatori frequenti, ma anche per chiunque cerchi soluzioni finanziarie moderne, interessato a una gestione intuitiva e completa della propria ricchezza. Importante: Devi essere un cliente verificato XTB per utilizzare le funzionalità dell'eWallet XTB. Non aspettare, registrati ora e completa il processo in 1-2 giorni. Carta XTB e eWallet XTB si sta affermando come una super-app di investimento in Europa, combinando funzionalità di trading con gestione finanziaria. La carte multi-valuta e il l’eWallet digitali offrono una gestione continua degli investimenti e dei pagamenti su un’unica piattaforma. Ecco una panoramica delle funzionalità principali: La carta debito virtuale multi-valuta di XTB, emessa con licenza Mastercard da DiPocket UAB (un'istituzione di moneta elettronica registrata presso la Banca di Lituania), supporta pagamenti senza contante nei negozi, transazioni mobili e prelievi senza contante da ATM in tutto il mondo . Può essere aggiunta ai portafogli Apple Pay e Google Pay .

(un'istituzione di moneta elettronica registrata presso la Banca di Lituania), supporta . Può essere aggiunta ai portafogli . Le transazioni in valute non supportate vengono elaborate secondo i tassi di cambio Mastercard .

vengono elaborate secondo . La gestione del portafoglio e i trasferimenti istantanei tra i conti XTB sono gratuiti .

e i . Gli investitori possono facilmente convertire valute su richiesta .

possono facilmente . La funzionalità include l' autenticazione a due fattori (2FA) e notifiche in tempo reale per monitorare le transazioni.

e per monitorare le transazioni. I limiti della carta possono essere impostati e modificati istantaneamente tramite l'app XTB.

e tramite l'app XTB. Le carte possono essere temporaneamente bloccate o chiuse permanentemente con facilità.

possono essere con facilità. Gli utenti possono generare fino a cinque nuove carte al mese. Caratteristiche principali dell’eWallet XTB L'eWallet è uno strumento finanziario versatile che arricchisce l'app XTB con funzionalità aggiuntive. Migliora la soddisfazione dei clienti, collegando i conti di trading con la gestione delle finanze personali. Ecco le principali caratteristiche dell'eWallet: Controllo delle spese : Prendi il controllo delle tue finanze impostando limiti di transazione personalizzati in base alle tue esigenze.

: Prendi il controllo delle tue finanze impostando limiti di transazione personalizzati in base alle tue esigenze. Zero costi : Nessuna commissione, indipendentemente dal saldo del conto o dal numero di transazioni.

: Nessuna commissione, indipendentemente dal saldo del conto o dal numero di transazioni. Integrazione con Apple Pay e Google Pay : Collega la tua carta ad Apple Pay, Google Pay o Garmin Pay per pagamenti rapidi e senza contatto.

: Collega la tua carta ad Apple Pay, Google Pay o Garmin Pay per pagamenti rapidi e senza contatto. Carta virtuale multi-valuta gratuita : Consente pagamenti gratuiti in tutto il mondo.

: Consente pagamenti gratuiti in tutto il mondo. Prelievi ATM comodi : Prelievi ATM facili e senza contatto ovunque nel mondo.

: Prelievi ATM facili e senza contatto ovunque nel mondo. Depositi facili nell'eWallet : Finanzia il tuo eWallet istantaneamente, sia dal tuo conto di investimento che da fonti esterne.

: Finanzia il tuo eWallet istantaneamente, sia dal tuo conto di investimento che da fonti esterne. Sicurezza : Congela temporaneamente la tua carta virtuale in qualsiasi momento se sospetti un rischio per i tuoi fondi. Puoi sbloccarla quando vuoi, oppure eliminarla permanentemente se necessario. Una nuova carta dovrà essere aggiunta per utilizzare completamente i servizi dell'eWallet.

: Congela temporaneamente la tua carta virtuale in qualsiasi momento se sospetti un rischio per i tuoi fondi. Puoi sbloccarla quando vuoi, oppure eliminarla permanentemente se necessario. Una nuova carta dovrà essere aggiunta per utilizzare completamente i servizi dell'eWallet. Cambio valuta: Scambia facilmente fino a 8 valute diverse a tassi favorevoli. Guida pratica all'eWallet di XTB Ecco il manuale, una guida che ti permette di padroneggiare le caratteristiche tecniche del digital wallet passo dopo passo. Quali sono le funzionalità del wallet XTB? Dalla configurazione dell'account alla gestione delle transazioni, carte e cambi valuta, questo capitolo fornisce tutto ciò che ti serve per navigare il tuo eWallet con sicurezza e facilità. Iniziamo! Schermata del pacchetto di avvio Conti in valuta locale : I clienti dell'eWallet XTB ricevono conti nella loro valuta locale e in EUR (se la valuta predefinita non è EUR). Nei paesi in cui l'EUR è la valuta predefinita, sono disponibili solo conti in EUR.

: I clienti dell'eWallet XTB ricevono conti nella loro valuta locale e in EUR (se la valuta predefinita non è EUR). Nei paesi in cui l'EUR è la valuta predefinita, sono disponibili solo conti in EUR. Normative e consensi : I clienti devono accettare i termini e le condizioni per iniziare il processo di registrazione. Le informazioni mancanti sono chiaramente evidenziate.

: I clienti devono accettare i termini e le condizioni per iniziare il processo di registrazione. Le informazioni mancanti sono chiaramente evidenziate. Conferma dei dati: Se i tuoi dati sono errati, puoi aggiornarli prima di procedere. Schermata di conferma dei dati Informazioni mancanti o obsolete : I tuoi dati personali (ad esempio, nome, data di nascita) o i documenti di identificazione (ad esempio, carta d'identità, passaporto) potrebbero necessitare di aggiornamento.

: I tuoi dati personali (ad esempio, nome, data di nascita) o i documenti di identificazione (ad esempio, carta d'identità, passaporto) potrebbero necessitare di aggiornamento. Opzioni di aggiornamento: Puoi correggere i tuoi dettagli direttamente nell'app, oppure uscire per tornare alla schermata di inserimento. eWallet Dashboard Saldo totale : Mostra il saldo combinato nella tua valuta principale.

: Mostra il saldo combinato nella tua valuta principale. Aggiungi denaro : Opzioni per ricaricare tramite bonifico bancario o dal conto di investimento.

: Opzioni per ricaricare tramite bonifico bancario o dal conto di investimento. Sposta fondi : Facile scambio di valute o trasferimento di fondi internamente.

: Facile scambio di valute o trasferimento di fondi internamente. Invia trasferimenti : Opzioni per trasferimenti esterni ad altri conti.

: Opzioni per trasferimenti esterni ad altri conti. Transazioni : Visualizza le 3 transazioni più recenti. Tocca per vedere di più.

: Visualizza le 3 transazioni più recenti. Tocca per vedere di più. Gestione carte: Accedi alle impostazioni per gestire la tua carta. Trasferimenti Trasferimenti Interni Processo : Seleziona i conti, inserisci i dettagli (importo, destinatario) e conferma.

: Seleziona i conti, inserisci i dettagli (importo, destinatario) e conferma. Compatibilità delle valute : I trasferimenti devono corrispondere alla valuta. Se non corrispondono, il sistema li convertirà automaticamente.

: I trasferimenti devono corrispondere alla valuta. Se non corrispondono, il sistema li convertirà automaticamente. Riepilogo: Una schermata di riepilogo mostrerà i dettagli della transazione (importo, tasso di cambio, commissioni) prima di confermare. Trasferimenti Esterni Per persone e aziende : Inserisci i dettagli del destinatario (nome, numero di conto) e specifica l'importo.

: Inserisci i dettagli del destinatario (nome, numero di conto) e specifica l'importo. Prevenzione degli errori: I campi ti avviseranno di eventuali voci mancanti o errate. Storico transazioni Tutte le transazioni: Seleziona "Mostra tutte" dalla schermata del cruscotto o della carta.

Categorie: -In entrata: Verde con un segno "+". -In uscita: Nero con un segno "-". -Rifiutato/Fallito: Barrato per chiarezza. Se non sono registrate transazioni, la schermata ti avviserà di inattività. Panoramica della Carta Disponibilità della Carta: Accedi alla tua carta attiva in qualsiasi momento, a meno che non sia bloccata o eliminata manualmente. Ecco le principali funzionalità: Visualizza dettagli carta : Tocca il pulsante "Dettagli" (le informazioni sono mascherate per motivi di sicurezza).

: Tocca il pulsante "Dettagli" (le informazioni sono mascherate per motivi di sicurezza). Congela carta : Blocca temporaneamente la tua carta usando il pulsante "Congela".

: Blocca temporaneamente la tua carta usando il pulsante "Congela". Impostazioni : Opzioni aggiuntive disponibili tramite il pulsante "Impostazioni".

: Opzioni aggiuntive disponibili tramite il pulsante "Impostazioni". Apple/Google Pay : Aggiungi la tua carta a Apple Wallet o Google Pay.

: Aggiungi la tua carta a Apple Wallet o Google Pay. Transazioni recenti: Visualizza le 3 transazioni più recenti o accedi alla cronologia completa. Dettagli della Carta Visualizza e copia le informazioni della tua carta : Puoi visualizzare e copiare i dettagli mascherati della tua carta dal pannello inferiore.

: Puoi visualizzare e copiare i dettagli mascherati della tua carta dal pannello inferiore. Conferma: Apparirà un messaggio "Copiato!" quando le informazioni sono state copiate. Funzionalità “Congela carta” Blocca temporaneamente la tua carta: Usa il pulsante "Congela". Caratteristiche della schermata di congelamento: La carta sarà visualizzata con un'icona di lucchetto.

Opzioni per Sbloccare o Eliminare Permanentemente la carta.

La cronologia completa delle transazioni è accessibile (se elimini la carta, la tua cronologia delle transazioni sparirà, ma la cronologia completa delle transazioni nel cruscotto dell'eWallet sarà sempre disponibile). Aggiunta di una Nuova Carta Dopo aver eliminato una carta, puoi crearne una nuova selezionando uno dei due tipi disponibili.

Puoi aggiungere un massimo di 5 carte entro 30 giorni. Impostazioni della Carta Elimina definitivamente : Rimuovi la carta se non è più necessaria.

: Rimuovi la carta se non è più necessaria. Visualizza o cambia il PIN/ePIN : Aggiorna i tuoi codici.

: Aggiorna i tuoi codici. Cambia i limiti della carta (Prossimamente): Personalizza i tuoi limiti di spesa quando disponibili (attualmente sono disponibili solo limiti giornalieri). ePIN e PIN ePIN : Usato per le transazioni online durante il processo 3D Secure. Questo codice fisso viene inviato via email al momento della creazione della carta.

: Usato per le transazioni online durante il processo 3D Secure. Questo codice fisso viene inviato via email al momento della creazione della carta. PIN : Usato per i pagamenti in negozio e generato dal fornitore della carta.

: Usato per i pagamenti in negozio e generato dal fornitore della carta. Modifica i codici in sicurezza: Puoi visualizzare e aggiornare entrambi i codici tramite un processo sicuro e intuitivo. Attenzione: Mantieni sempre sicure le informazioni della tua carta e il PIN/ePIN. Se sospetti attività non autorizzate, contatta immediatamente l'assistenza clienti. Per assistenza, visita la sezione di supporto nell'app XTB o contatta il nostro team di assistenza clienti. Le funzionalità tecniche dell'eWallet di XTB sono: Cambia PIN

Cambia ePIN

Congela Carta

Rimuovi Carta

Aggiungi Nuova Carta

Imposta Limite Carta

Aggiungi Conto in Valuta (7 disponibili)

Trasferisci Fondi: -Da conto di investimento a eWallet (GRATUITO) -Da eWallet a conto di investimento (GRATUITO) -A un altro conto PL (GRATUITO) -A un altro conto EUR (GRATUITO) -Cambio Valuta (GRATUITO) Carta XTB: Apple Wallet e Google Wallet Apple Wallet Apri l'app "Wallet" sul tuo dispositivo Apple.

Tocca il "+" nell'angolo in alto a destra.

Seleziona "Carta di Debito o Credito" e scegli "DiPocket" come banca.

Tocca "Inserisci i Dettagli della Carta Manualmente" e inserisci i seguenti dati: Nome, numero della carta (trovalo nell'app XTB sotto "Carta" → "Dettagli"), data di scadenza e codice di sicurezza

Accetta i termini e le condizioni, e la carta sarà pronta per l'uso. Google Wallet Automatico – basta toccare il pulsante “Aggiungi a Google Pay”. Attenzione: Potresti notare una piccola transazione apparire sul tuo conto. Questa è per scopi di verifica e scomparirà senza influire sul saldo. Per eventuali problemi, ricorda di contattare il servizio clienti XTB. Vantaggi e svantaggi dell’eWallet In XTB ci impegniamo al massimo per offrire il miglior prodotto possibile ai nostri clienti. Tuttavia, non esiste una soluzione perfetta per tutti. Quali sono quindi i pro e i contro dell'eWallet XTB? I vantaggi dell’eWallet Comodità e accessibilità Integra investimenti e finanze quotidiane in un’unica app, consentendo trasferimenti di fondi senza interruzioni e accesso in tempo reale a entrambi i conti. Supporto multi-valuta Permette lo scambio di valute ai tassi di mercato, utile per investitori internazionali e viaggiatori. Trasferimenti istantanei Offre trasferimenti rapidi e senza costi tra conti d’investimento e eWallet, garantendo liquidità quando necessario. Sicurezza avanzata Funzionalità come l’autenticazione a due fattori (2FA), il blocco delle carte e le notifiche in tempo reale proteggono i fondi e monitorano le attività. Pagamenti globali senza contanti Le carte virtuali e fisiche supportano pagamenti globali, incluso shopping online, prelievi ATM e portafogli digitali come Apple Pay e Google Pay. Efficienza dei costi Nessun costo di mantenimento, zero costi nascosti e scambi valutari ai tassi di mercato riducono i costi rispetto ai servizi bancari tradizionali. Gli svantaggi dell’eWallet Supporto limitato alle valute Inizialmente limitato a un set specifico di valute, riducendo la funzionalità per gli utenti che gestiscono valute non supportate, con tassi fx di Mastercard. Dipendenza dalla tecnologia Richiede una connessione internet stabile e un’app funzionante; eventuali problemi tecnici o tempi di inattività possono ostacolare l'accesso ai fondi. Potenziali rischi per la sicurezza Nonostante le funzionalità avanzate e il 2FA, i portafogli digitali potrebbero essere vulnerabili a minacce informatiche come hacking o phishing. Limiti di transazione I limiti giornalieri di transazione o carta possono ostacolare grandi investimenti o prelievi, causando potenziali disagi. Curva di apprendimento per i nuovi utenti Alcuni utenti potrebbero trovare complessa la gestione di conti multi-valuta, carte e trasferimenti, specialmente se nuovi agli strumenti di finanza digitale. Dipendenza da una piattaforma unica Combinare investimenti e pagamenti in un’unica app crea una dipendenza dall’ecosistema dell’app, che potrebbe risultare problematico in caso di problemi specifici dell’app o restrizioni del conto. Curiosità Sette valute supportate: l’eWallet di XTB supporta eur, usd, gbp, czk, pln, ron e huf, con mxn in arrivo .

. Integrazione perfetta : collega l’eWallet direttamente al tuo conto d’investimento per un controllo unificato.

: collega l’eWallet direttamente al tuo conto d’investimento per un controllo unificato. Futuro garantito : tra le prossime funzionalità ci sono trasferimenti automatizzati, download della cronologia delle transazioni e una maggiore integrazione delle carte.

: tra le prossime funzionalità ci sono trasferimenti automatizzati, download della cronologia delle transazioni e una maggiore integrazione delle carte. Transazioni gratuite : goditi trasferimenti interni ed esterni senza costi all’interno delle valute supportate.

: goditi trasferimenti interni ed esterni senza costi all’interno delle valute supportate. Attivazione rapida: attiva il tuo eWallet e inizia a usarlo immediatamente tramite l’app di XTB. Conclusioni L’eWallet di XTB potrebbe rivoluzionare la gestione delle finanze personali e degli investimenti in modo fluido. Progettato per efficienza e usabilità globale, questa soluzione innovativa si integra direttamente nell’app di XTB, offrendo un portafoglio multi-valuta, la XTB Money Mastercard e funzionalità avanzate di gestione finanziaria. La guida ti accompagna attraverso ogni aspetto dell’eWallet, dalla configurazione all’attivazione, fino alle sue ampie funzionalità, come trasferimenti, scambio di valute e gestione delle carte. Gli aggiornamenti futuri promettono una comodità ancora maggiore, inclusi trasferimenti automatizzati e download della cronologia delle transazioni. Con l’eWallet di XTB, gestire il tuo denaro potrebbe essere più semplice ed efficiente. Scegli un modo più intelligente di gestire le tue finanze.

FAQ Quali valute sono supportate dall’eWallet di XTB? L’eWallet attualmente supporta eur, usd, gbp, czk, pln, ron e huf, con mxn in arrivo. Ci sono costi associati alle transazioni dell’eWallet? No, l’eWallet offre trasferimenti gratuiti e scambi di valuta ai tassi di mercato. Posso usare l’eWallet globalmente? Sì, la XTB Money Mastercard consente un utilizzo globale, incluso shopping online, prelievi ATM e pagamenti senza contanti. Quanto è sicuro l’eWallet di XTB? L’eWallet incorpora misure di sicurezza avanzate, tra cui dati criptati, limiti di carta personalizzabili e funzionalità di blocco in tempo reale.

