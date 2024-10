Indici - Definizioni

In questo articolo troverai tutti i termini chiave riguardanti gli Indici, che ogni trader dovrebbe conoscere prima di intraprendere il proprio percorso nei mercati finanziari.

Bulls and bears (Tori e orsi) - due diversi tipi di investitori. Generalmente i tori sono investitori ottimisti che credono che il mercato salirà. Pertanto, comprano azioni nella speranza di trarne beneficio. D'altra parte, gli orsi si aspettano che il mercato scenda (per esempio, il mercato può sembrare loro sopravvalutato). Di conseguenza, gli orsi spesso vendono azioni (anche attraverso vendite allo scoperto) e aspettano una correzione.

- due diversi tipi di investitori. Generalmente i tori sono investitori ottimisti che credono che il mercato salirà. Pertanto, comprano azioni nella speranza di trarne beneficio. D'altra parte, gli orsi si aspettano che il mercato scenda (per esempio, il mercato può sembrare loro sopravvalutato). Di conseguenza, gli orsi spesso vendono azioni (anche attraverso vendite allo scoperto) e aspettano una correzione. Bull and bear market – termini che vengono usati per descrivere la performance di un mercato azionario. Un mercato toro (bull) si riferisce a un periodo in cui la maggior parte delle azioni guadagnano in valore, quindi l'intero mercato è in aumento. D'altra parte, un mercato orso (bear) descrive un mercato che sta perdendo valore. I prezzi delle azioni di solito scendono a causa del rallentamento dell'economia. Si dice che un vero mercato dell'orso si verifica quando le azioni sono scese del 20% o più dai recenti massimi.

– termini che vengono usati per descrivere la performance di un mercato azionario. Un mercato toro (bull) si riferisce a un periodo in cui la maggior parte delle azioni guadagnano in valore, quindi l'intero mercato è in aumento. D'altra parte, un mercato orso (bear) descrive un mercato che sta perdendo valore. I prezzi delle azioni di solito scendono a causa del rallentamento dell'economia. Si dice che un vero mercato dell'orso si verifica quando le azioni sono scese del 20% o più dai recenti massimi. Indice locale (WIG 20) - un indice di borsa di un mercato azionario locale. Ogni mercato azionario di solito ha diversi indici azionari. Quello composto da azioni blue chip è spesso considerato il più importante in quanto include le più grandi aziende o le azioni con il più alto fatturato. Per esempio, l'indice WIG20 consiste in 20 grandi aziende della Borsa di Varsavia.

- un indice di borsa di un mercato azionario locale. Ogni mercato azionario di solito ha diversi indici azionari. Quello composto da azioni blue chip è spesso considerato il più importante in quanto include le più grandi aziende o le azioni con il più alto fatturato. Per esempio, l'indice WIG20 consiste in 20 grandi aziende della Borsa di Varsavia. Dow Jones - (DJIA o semplicemente "il Dow") - consiste in 30 grandi aziende quotate negli Stati Uniti sul NYSE o sul NASDAQ.

- consiste in 30 grandi aziende quotate negli Stati Uniti sul NYSE o sul NASDAQ. S&P 500 - consiste di 500 grandi aziende negli Stati Uniti. È spesso considerato un barometro dell'andamento generale del mercato azionario. L'indice è un benchmark comune per quanto riguarda la performance dei portafogli attivi.

- consiste di 500 grandi aziende negli Stati Uniti. È spesso considerato un barometro dell'andamento generale del mercato azionario. L'indice è un benchmark comune per quanto riguarda la performance dei portafogli attivi. NASDAQ - è composto da più di 3.000 società quotate alla borsa NASDAQ. La maggior parte delle aziende sono aziende tecnologiche.

- è composto da più di 3.000 società quotate alla borsa NASDAQ. La maggior parte delle aziende sono aziende tecnologiche. DE30 - un contratto per l'indice composto da 30 grandi società quotate alla Borsa di Francoforte.

- un contratto per l'indice composto da 30 grandi società quotate alla Borsa di Francoforte. FTSE100 - (il "Footsie") - consiste di 100 società quotate alla borsa di Londra con la più alta capitalizzazione di mercato.

- (il "Footsie") - consiste di 100 società quotate alla borsa di Londra con la più alta capitalizzazione di mercato. NIKKEI225 - consiste in 225 grandi società quotate in Giappone.

- consiste in 225 grandi società quotate in Giappone. Hedging - una strategia di gestione del rischio che mira a limitare i rischi nelle attività finanziarie. Una pratica comune è quella di prendere più posizioni contemporaneamente in mercati opposti, spesso in derivati che corrispondono a una posizione esistente.

- una strategia di gestione del rischio che mira a limitare i rischi nelle attività finanziarie. Una pratica comune è quella di prendere più posizioni contemporaneamente in mercati opposti, spesso in derivati che corrispondono a una posizione esistente. Rollover di indici - un'operazione tecnica eseguita da un broker CFD. Un rollover si verifica quando un trader sposta la sua posizione dal contratto del mese anteriore a un altro contratto più avanti nel futuro. L'operazione è priva di profitto dal punto di vista del trader.

