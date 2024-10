Tempo di lettura: 3 minute(s)

La storia sa che molti dei movimenti più bruschi nei mercati finanziari sono stati causati da eventi politici piuttosto che economici. Ad esempio, il voto sulla Brexit e le elezioni negli Stati Uniti hanno fornito un'elevata volatilità e molteplici opportunità di trading. Scopri di più sull'influenza che la politica può avere sull'economia in questo articolo.

L'incertezza corrisponde alla volatilità

Un'elezione - comune alla maggior parte dei paesi - può avere un grande impatto sui mercati finanziari. Le elezioni possono essere viste dai trader come un caso isolato di potenziale instabilità politica e incertezza, che può portare a una maggiore volatilità sia in borsa che nel mercato forex.

Analizziamo come si è comportato il mercato in vista delle elezioni americane del novembre 2016. Il consenso era che Hillary Clinton sarebbe stata il prossimo presidente degli Stati Uniti. La grande maggioranza dei sondaggi rispettabili ha dato a Clinton un vantaggio su Donald Trump, quindi il mercato è stato relativamente calmo poiché Trump è stato visto come il candidato più "imprevedibile". Tuttavia, la sua vittoria è stata una grande sorpresa, che ha portato ad alcune mosse significative, poiché i trader hanno dovuto valutare ciò che la sua presidenza potrebbe comportare.

Poiché la grande maggioranza dei sondaggi convenzionalmente attendibili aveva Clinton in testa, i mercati non sembravano preparati per una vittoria di Trump. Una situazione simile si è verificata nel referendum del Regno Unito sull'adesione all'UE, dove un voto in gran parte inaspettato "Leave" ha causato un forte calo della sterlina britannica e ha portato a speculazioni sulla possibile disintegrazione dell'Unione europea. Questi due incidenti hanno messo in evidenza un rifiuto apparentemente globale dello status quo stabilito e hanno messo in discussione l'accuratezza del sondaggio e della misurazione. L'incertezza, la sfiducia e l'incredulità possono portare a movimenti più rapidi nel mercato.

Il cambiamento non è sempre ben accolto

Un cambio di governo spesso significa un cambio di ideologia, che potrebbe significare un approccio diverso alla politica monetaria o fiscale, entrambi, in particolare quest'ultima, possono essere grandi motori per i mercati finanziari. Il dollaro è salito dopo che Trump ha vinto le elezioni, poiché il mercato si aspettava una politica fiscale più accomodante per costringere la Federal Reserve ad aumentare i tassi di interesse.

In generale, molti credono che più un governo spende, più l'economia potrebbe crescere, il che potrebbe portare a un aumento dell'inflazione. In una situazione del genere, la banca centrale del Paese potrebbe decidere di agire alzando i tassi di interesse, che potrebbero sostenere la valuta. Inoltre, molti credono che i partiti politici o gli individui che sono visti come più responsabili dal punto di vista fiscale o più interessati a promuovere la crescita economica potrebbero aumentare sia il mercato azionario che la valuta. Quindi, nel caso in cui un governo considerato favorevole all'economia rischi di perdere la sua posizione di potere, i trader potrebbero reagire nervosamente e vendere la valuta o le azioni.

Alla ricerca della stabilità

La stabilità è qualcosa che i mercati finanziari apprezzano. Come abbiamo già spiegato, l'incertezza è qualcosa che può avere un impatto negativo sul mercato azionario o su una valuta. Tuttavia, quando si parla di politica, non è sempre connesso a un cambio di governo. Ricordiamo cosa è successo nel 2012 quando l'Eurozona era sull'orlo del collasso. La Grecia ha quasi finito i soldi e i politici non sono riusciti a trovare una soluzione chiara. Uno scenario simile si è verificato nel 2015, quando il paese era a un passo dall'uscita dall'Eurozona, provocando alcune brusche mosse su mercati come il DAX, il CAC40 e molti altri.

È stato solo quando è stato raggiunto un accordo politico a Bruxelles che il mercato è stato finalmente stabilizzato. Sebbene le misure messe in atto fossero tutt'altro che perfette, il senso di stabilità ha causato un rally piuttosto significativo.

Come puoi notare, la politica potrebbe avere un grande impatto sul mercato finanziario. Per questo è bene seguire da vicino la scena politica.