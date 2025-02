Tempo di lettura: 13 minute(s)

L'interesse crescente verso l'intelligenza artificiale ha portato ad un significativo aumento del valore delle azioni di molte compagnie attive in questo campo , con alcune di esse che hanno registrato rendimenti notevoli nell'ultimo anno. Questo scenario apre interessanti prospettive di investimento per coloro che desiderano investire nel futuro dell'intelligenza artificiale acquistando azioni legate a questo settore.

L'Impatto globale dell'Intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale non è solo una tecnologia di nicchia, ma un fenomeno in grado di trasformare radicalmente l'economia globale. Le aziende di ogni dimensione e settore stanno abbracciando l'IA per ottimizzare i processi, migliorare l'efficienza operativa e offrire esperienze più personalizzate ai clienti.

Secondo le stime più recenti, il mercato globale dell'IA dovrebbe raggiungere un valore di oltre 1,5 trilioni di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 20,1% nel periodo 2022-2030.

Fonte: Statista

L’uso dell’intelligenza artificiale in Italia

Il mercato dell’Intelligenza Artificiale in Italia sta crescendo rapidamente, raggiungendo nel 2024 un valore di 1,2 miliardi di euro, con un incremento del 58% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il Paese rimane in ritardo rispetto ad altre nazioni europee nell’adozione dell’AI, con il 59% delle grandi imprese che ha attivato progetti, contro una media del 69% in Europa. A guidare il settore sono le grandi aziende, mentre le PMI restano in difficoltà: solo il 7% delle piccole imprese e il 15% delle medie ha avviato iniziative legate all’AI. L'Italia eccelle invece nell’acquisto di soluzioni pronte all’uso, con il 53% delle grandi imprese che utilizza strumenti come ChatGPT o Copilot. I settori più dinamici includono Telco&Media, Insurance, Energy e Banking, mentre la Pubblica Amministrazione, pur rappresentando solo il 6% del mercato, mostra un tasso di crescita superiore al 100%. Nonostante un'opinione generalmente positiva sull’AI da parte del 59% degli italiani, permangono timori legati alla manipolazione delle informazioni e all'impatto sul lavoro. La sfida principale resta la governance dell’AI e l’integrazione nei processi aziendali, con molte imprese che ancora non hanno adottato misure concrete per la compliance normativa.

Il grafico mostra la crescita del mercato dell’Intelligenza Artificiale in Italia nel 2024, evidenziando il valore complessivo di 1,2 miliardi di euro (+58% rispetto al 2023) e la differenza di adozione tra grandi imprese e PMI, con un focus sull’incremento delle soluzioni di Generative AI. Fonte: Team di ricerca di XTB

IA generativa e il suo potenziale rivoluzionario

Mentre l'IA ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, l'arrivo dell'IA generativa ha aperto nuove prospettive senza precedenti. Piattaforme come ChatGPT di OpenAI e Bard di Google hanno dimostrato la capacità di generare contenuti testuali, immagini e persino codice di programmazione con un livello di coerenza e qualità sorprendente.

Questa nuova frontiera dell'IA non solo sta rivoluzionando il modo in cui interagiamo con la tecnologia, ma sta anche aprendo nuove opportunità di business e di investimento. Le aziende che riusciranno a sfruttare al meglio il potenziale dell'IA generativa potranno ottenere un vantaggio competitivo significativo nei rispettivi settori.

Il mercato dell’intelligenza artificiale

Esploriamo in dettaglio i segmenti in cui si suddivide il mercato dell'Intelligenza Artificiale:

Computer Vision : Questo campo si concentra sulla capacità dei computer di interpretare e comprendere il mondo visivo, cioè di analizzare immagini o video. Utilizzando algoritmi e modelli di machine learning, la Computer Vision permette ai computer di riconoscere oggetti, individuare persone, analizzare scene e molto altro ancora.

: Questo campo si concentra sulla capacità dei computer di interpretare e comprendere il mondo visivo, cioè di analizzare immagini o video. Utilizzando algoritmi e modelli di machine learning, la Computer Vision permette ai computer di riconoscere oggetti, individuare persone, analizzare scene e molto altro ancora. AI Robotics (Robotica IA): Questo settore combina l'intelligenza artificiale con la robotica per creare robot autonomi e intelligenti. Le applicazioni includono robot per la produzione, la logistica, l'assistenza sanitaria e molti altri settori, dove l'IA consente ai robot di svolgere compiti complessi in modo autonomo e sicuro.

(Robotica IA): Questo settore combina l'intelligenza artificiale con la robotica per creare robot autonomi e intelligenti. Le applicazioni includono robot per la produzione, la logistica, l'assistenza sanitaria e molti altri settori, dove l'IA consente ai robot di svolgere compiti complessi in modo autonomo e sicuro. Machine Learning (Apprendimento Automatico): Il Machine Learning è un'area dell'IA che si concentra sullo sviluppo di algoritmi che consentono ai computer di apprendere dai dati e migliorare nel tempo senza essere esplicitamente programmati per ciascun compito. Questo include tecniche come le reti neurali artificiali, il deep learning e l'apprendimento supervisionato e non supervisionato.

(Apprendimento Automatico): Il Machine Learning è un'area dell'IA che si concentra sullo sviluppo di algoritmi che consentono ai computer di apprendere dai dati e migliorare nel tempo senza essere esplicitamente programmati per ciascun compito. Questo include tecniche come le reti neurali artificiali, il deep learning e l'apprendimento supervisionato e non supervisionato. Autonomous & Sensor Technology (Tecnologia Autonoma e dei Sensori): Questa area utilizza una combinazione di sensori e tecnologie operative per consentire l'autonomia dei dispositivi. Ciò include veicoli autonomi, droni, robot mobili e altri dispositivi che possono operare in modo indipendente nell'ambiente circostante utilizzando dati provenienti dai sensori per prendere decisioni e compiere azioni.

(Tecnologia Autonoma e dei Sensori): Questa area utilizza una combinazione di sensori e tecnologie operative per consentire l'autonomia dei dispositivi. Ciò include veicoli autonomi, droni, robot mobili e altri dispositivi che possono operare in modo indipendente nell'ambiente circostante utilizzando dati provenienti dai sensori per prendere decisioni e compiere azioni. Natural Language Processing (NLP, Elaborazione del Linguaggio Naturale): Questo campo si occupa della comprensione e generazione del linguaggio umano da parte delle macchine. Le applicazioni includono chatbot, sistemi di traduzione automatica, analisi dei sentimenti, riassunti automatici e molti altri, dove l'IA è utilizzata per comprendere, interpretare e generare testo in modo simile a un essere umano.

Proiezione di crescita dei segmenti del mercato IA 2020-2030. Fonte: Statista

Le migliori azioni quotate sull’intelligenza artificiale a Febbraio 2025

Nvidia (NASDAQ: NVDA)

Nvidia è uno dei produttori di chip più preziosi al mondo, utilizzati in dispositivi elettronici come smartphone, automobili e computer ad alte prestazioni. Le azioni di Nvidia sono aumentate di oltre il 120% da inizio anno, arrivando a $136, con un fatturato del terzo trimestre pari a $35,1 miliardi, in aumento del 94% rispetto all’anno precedente.

I chip avanzati per l'apprendimento profondo di Nvidia potrebbero rendere l'azienda ancora sottovalutata, con l'uso già avviato da clienti come Alphabet e Meta per applicazioni AI interne e rivolte agli utenti.

Gli analisti prevedono un potenziale rialzo del 27,41% per il prossimo anno, con un forte giudizio di acquisto.

Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO)

Broadcom è una compagnia tecnologica globale specializzata in soluzioni semiconduttori e software per infrastrutture. La domanda legata all'AI ha trainato i risultati positivi del terzo trimestre.

Per il quarto trimestre, l'azienda prevede un fatturato di $14 miliardi e un EBITDA rettificato pari al 64% del fatturato.

Gli analisti prevedono un potenziale rialzo del 23,59%, con un obiettivo di prezzo medio di $200,32.

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR)

Palantir è una società software che si specializza in analisi dei dati e AI. Il suo prodotto principale, originariamente usato dal governo USA per il contrasto al terrorismo, è ora utilizzato da governi locali e aziende private.

I risultati del terzo trimestre per il 2024 hanno mostrato un aumento del fatturato del 44%, raggiungendo $499 milioni, con un aumento del 54% nei ricavi commerciali negli Stati Uniti, che hanno raggiunto $179 milioni.

Palantir ha alzato la previsione di fatturato annuale a $2,8 miliardi, con un incremento del 50% nei ricavi commerciali USA.

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)

AMD è una società di semiconduttori focalizzata su calcolo ad alte prestazioni e grafica, cruciali per l'avanzamento dell'AI. L'introduzione della tecnologia 3D V-Cache nei processori AMD EPYC ha migliorato la gestione dei dati, incrementando le performance fino al 66%.

Il terzo trimestre ha visto un aumento dei ricavi del 18%, raggiungendo $6,8 miliardi, con un utile operativo in crescita del 34%.

Nonostante questo, le previsioni per il quarto trimestre hanno influenzato negativamente il sentimento degli investitori.

Gli analisti prevedono un rialzo del 35,19% con un obiettivo di prezzo medio di $184,46.

Snowflake (NYSE: SNOW)

Snowflake è un'azienda di AI e cloud computing che aiuta le aziende a analizzare i dati. Il suo strumento ClearQuery consente agli utenti di cercare e analizzare i dati in linguaggio naturale.

Il terzo trimestre ha visto una crescita del fatturato del 28%, raggiungendo $941 milioni, con ricavi da prodotto in aumento del 29%.

Il CEO Sridhar Ramaswamy ha dichiarato che Snowflake sta vincendo nuovi clienti grazie alla sua piattaforma aziendale facile da usare e a basso costo.

Gli analisti prevedono un rialzo del 6%, con un obiettivo di prezzo medio di $186,6.

Fonte: IG.com

La lista compilata sopra delle migliori aziende si fonda principalmente sulle entrate aziendali e sulla loro crescita annuale. È importante sottolineare che questa lista non costituisce una raccomandazione di investimento. Gli investimenti richiedono una valutazione completa e diversificata delle opportunità, tenendo conto di molteplici fattori finanziari e di mercato.

Come scegliere le migliori azioni sull’Intelligenza Artificiale

Con un numero sempre crescente di aziende che entrano nel settore dell'IA, è fondamentale adottare un approccio sistematico per identificare le migliori opportunità di investimento.

Ecco alcuni fattori chiave da considerare:

Valutare la qualità della tecnologia IA

Non tutte le soluzioni di IA sono create eguali. È essenziale valutare attentamente la qualità e l'efficacia della tecnologia IA sviluppata da un'azienda, nonché la sua capacità di rimanere competitiva in un mercato in rapida evoluzione.

Analizzare le prestazioni finanziarie

Oltre alla tecnologia, è fondamentale esaminare le prestazioni finanziarie di un'azienda dell'IA. Indicatori chiave come fatturato, margini di profitto, flusso di cassa e crescita degli utili possono fornire preziose informazioni sulla solidità e sulle prospettive future di un'azienda.

Valutare il potenziale di crescita

Le aziende dell'IA con il maggiore potenziale di crescita sono quelle che riescono identificare e sfruttare nuove opportunità di mercato. Analizzare le strategie di espansione, le partnership e le iniziative di innovazione può aiutare a valutare il potenziale di crescita di un'azienda.

Monitorare i fattori esterni

L'ambiente normativo, le tendenze del mercato e gli sviluppi tecnologici possono avere un impatto significativo sulle prospettive di un'azienda dell'IA. È fondamentale rimanere aggiornati su questi fattori esterni per prendere decisioni di investimento informate.

Perché investire nelle azioni dell'intelligenza artificiale?

L'investimento nelle azioni legate all'intelligenza artificiale rappresenta un'opportunità unica per partecipare a una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche dei nostri tempi. Ecco alcuni dei principali motivi per cui gli investitori dovrebbero prendere in considerazione questo settore:

Potenziale di crescita esponenziale

Le aziende che guidano l'innovazione nell'IA stanno registrando tassi di crescita straordinari, sia in termini di fatturato che di capitalizzazione di mercato. Man mano che l'adozione dell'IA si diffonde in tutti i settori, queste società sono ben posizionate per sfruttare questa domanda in rapida espansione.

Diversificazione del portafoglio

Investire nelle azioni dell'IA offre agli investitori un'opportunità unica di diversificare il proprio portafoglio, riducendo al contempo il rischio complessivo. Poiché l'IA sta trasformando numerosi settori, un investimento in questo ambito può fornire esposizione a diverse industrie e aree geografiche.

Innovazione continua

Il settore dell'IA è in costante evoluzione, con nuove scoperte e innovazioni che si susseguono a un ritmo serrato. Le aziende che riescono a rimanere all'avanguardia nell'innovazione saranno quelle che trarranno i maggiori benefici da questo mercato in rapida crescita.

Vantaggi a lungo termine

Sebbene l'IA sia ancora in una fase relativamente iniziale, le sue implicazioni a lungo termine sono enormi. Gli investitori che riescono a identificare le aziende leader nel settore oggi potrebbero beneficiare di rendimenti significativi nei prossimi anni e decenni.

Investire in Azioni dell'IA o in ETF?

Quando si tratta di investire nel settore dell'IA, gli investitori hanno due opzioni principali: acquistare singole azioni o investire in ETF (Exchange Traded Funds) legati all'IA.

Entrambe le opzioni presentano vantaggi e svantaggi:

Vantaggi delle singole azioni

Investire in singole azioni dell'IA offre il potenziale di rendimenti più elevati, poiché gli investitori possono concentrarsi su aziende specifiche che ritengono avere le migliori prospettive di crescita. Tuttavia, questa opzione comporta anche un rischio maggiore, poiché il successo dell'investimento dipende dalle prestazioni di una singola azienda.

Vantaggi degli ETF sull'IA

Gli ETF sull'IA, d'altra parte, offrono una diversificazione immediata tra diverse aziende del settore. Ciò riduce il rischio associato alla selezione individuale delle azioni, pur consentendo agli investitori di beneficiare del potenziale di crescita complessivo del settore dell'IA.

Considerazioni chiave

Quando si sceglie tra azioni singole o ETF, gli investitori dovrebbero considerare il loro livello di tolleranza al rischio, le preferenze di diversificazione e gli obiettivi di investimento a lungo termine. Gli investitori più avversi al rischio potrebbero preferire gli ETF, mentre quelli più propensi al rischio potrebbero optare per le singole azioni.

Rischi dell'investimento nell'Intelligenza Artificiale

Sebbene il settore dell'IA offra opportunità entusiasmanti, è importante riconoscere anche i rischi e le sfide associati a questo tipo di investimento:

Rischi tecnologici

L'IA è un campo in rapida evoluzione, con nuove tecnologie che emergono costantemente. Le aziende che non riescono a rimanere all'avanguardia dell'innovazione rischiano di diventare obsolete e di perdere quote di mercato.

Rischi normativi

Man mano che l'IA si diffonde in diversi settori, è probabile che le autorità di regolamentazione intervengano per garantire la sicurezza e l'etica dell'utilizzo di queste tecnologie. Le aziende dell'IA potrebbero dover affrontare nuove normative e restrizioni.

Rischi di cybersicurezza

Poiché l'IA si basa sull'elaborazione di grandi quantità di dati, le aziende del settore sono esposte a rischi di violazioni dei dati e attacchi informatici. Garantire la sicurezza dei sistemi di IA è una sfida costante.

Rischi di adozione

Nonostante i vantaggi dell'IA, alcune aziende e settori potrebbero essere riluttanti ad adottare queste tecnologie, rallentando la crescita del mercato complessivo.

Come e dove investire nell’intelligenza artificiale?

Se sei interessato a investire nel settore dell'intelligenza artificiale, è fondamentale adottare un approccio informato e strategico. L'investimento in azioni AI non si differenzia significativamente dall'investire in qualsiasi altro settore, ma richiede una preparazione accurata e una comprensione profonda delle dinamiche del mercato.

Per iniziare, è essenziale condurre ricerche approfondite per acquisire una solida comprensione dell'industria dell'intelligenza artificiale. Questo include conoscere le tendenze emergenti, le tecnologie innovative e le aziende leader del settore. Una volta ottenuta una conoscenza sufficiente, è necessario analizzare attentamente le aziende operanti nel campo dell'AI per identificare quelle con il maggiore potenziale di crescita a lungo termine. Questa analisi dovrebbe includere la valutazione delle loro performance finanziarie, delle innovazioni tecnologiche e del posizionamento nel mercato.

