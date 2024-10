Formazioni Candlestick - i principali pattern

In questo articolo imparerai cosa sono i pattern candlestick e come usarli durante il trading.

I trader di tutto il mondo cercano costantemente di identificare gli umori e le tendenze del mercato: al rialzo e al ribasso, mentre allo stesso tempo un folto gruppo di investitori si gode i profitti realizzati o aumenta il volume delle posizioni per guadagnare ancora di più. Sono in grado di utilizzare piccoli cenni visibili nei grafici, che vengono interpretati utilizzando l'analisi tecnica. Mentre alcuni investitori si concentrano solo sui grafici a linee, i grafici a candele sono molto più popolari tra gli speculatori professionisti. Mentre i modelli tecnici classici sono applicabili in entrambi i casi, i modelli a candelabro giapponesi generano una gamma molto più ampia di segnali. Grazie al loro design, forniscono maggiori informazioni sul prezzo, I modelli a candele si dividono in due gruppi: inversione di tendenza e continuazione. In questa lezione, esamineremo entrambi i casi in modo più dettagliato. Candele di base Prima di entrare in schemi specifici, vale la pena dare un'occhiata più da vicino alle candele sottostanti che spesso appaiono sul grafico su base giornaliera. Questi includono innegabilmente le candele doji e marubozu, che descriviamo brevemente di seguito. Doji I Doji sono modelli di candele estremamente importanti che possono essere considerati una formazione separata o una parte di segnali multi-candela. Doji si verifica quando un determinato strumento finanziario si apre e si chiude nello stesso luogo o in un luogo simile. La lunghezza dell'ombra superiore o inferiore (stoppino) può variare, con il risultato che la candela doji assume la forma di una croce, una croce rovesciata o un segno più. Le singole candele doji sono considerate segnali neutri, tuttavia, se combinate con altre candele e tendenze di mercato, possono indicare un'imminente mossa rialzista o ribassista. Marubozu Le candele Marubozu, d'altra parte, confermano la forza delle parti opposte: acquirenti e venditori. Non hanno ombre inferiori o superiori e il massimo o il minimo di un determinato intervallo (candelabro) è rappresentato dal prezzo di apertura o chiusura. Una candela di crescita marubozu si forma quando il minimo della sessione coincide con l'apertura e il picco con la chiusura. Questo dà un chiaro segnale che la domanda controllava il corso della transazione dalla prima all'ultima posizione inserita. D'altra parte, una candela marubozu ribassista si forma quando la parte superiore della sessione coincide con l'apertura e la parte inferiore con la chiusura. Ciò indica che la fornitura ha controllato il corso della sessione dalla prima all'ultima transazione. Modelli di inversione di tendenza I pattern di inversione a candele indicano un indebolimento del trend e la possibilità di un ritorno. Ad esempio, quando investi in EURUSD e identifichi uno specifico pattern di inversione, puoi aspettarti una correzione nel prossimo futuro. Tuttavia, va ricordato che la maggior parte di questi tipi di modelli richiedono ulteriori conferme. Se, tuttavia, dopo il verificarsi di un tale segnale, non c'è correzione, allora viene negato. Di seguito è riportato un elenco dei modelli di inversione di tendenza più popolari: Pattern di engulfing rialzista e ribassista

Upward e downward Harami

Hammer e hammer rovesciato

Evening e morning star

Hangman

Falling star Se il trader riesce a identificare uno qualsiasi dei modelli di cui sopra sul grafico, dovrebbe attendere che la candela successiva confermi il segnale. Ad esempio, se la coppia EURUSD ha registrato un aumento e un sistema di engulfing ribassista è apparso al picco locale, è necessario aspettare che la candela successiva si alzi e si chiuda: se sta cadendo, confermerà la forza del segnale. Questo è uno dei principi di base che si applicano a tutti i modelli di candele. Un boom e un mercato ribassista I modelli di engulfing sono modelli di inversione tecnica e possono assumere una tendenza al rialzo o al ribasso a seconda che si siano verificati in un trend rialzista (bearish) o in un trend ribassista (bullish). La prima candela dovrebbe essere completamente all'interno del contorno della seconda candela che la "abbraccia". Harami verso l'alto e verso il basso L'Harami è un sistema a due candele che è l'inverso di un modello di abbraccio. In questo caso la seconda candela ha un corpicino e la candela madre è nella prima posizione, abbracciando completamente la candela successiva (con la direzione opposta allo stesso tempo). La letteratura distingue anche le cosiddette croci harami, il cui aspetto è molto simile. L'unica differenza è che la seconda candela assume la forma di un doji con un corpo molto stretto. Hammer Il pattern a martello appare sul grafico quando il prezzo dello strumento finanziario scende dinamicamente subito dopo l'apertura, ma si inverte prima della chiusura della sessione, chiaramente al di sopra dei minimi disegnati. Di conseguenza, la candela risultante assomiglia a un lecca-lecca quadrato con un lungo manico. Se un tale schema si verifica durante le flessioni, si parla di martello. Un tale schema che appare sulle buche è chiamato mazza, mentre un martello rovesciato è chiamato stella cadente, come illustrato di seguito. Morning and Evening Star La stella del mattino è un modello di inversione rialzista composto da tre candele: con un corpo lungo di una candela di tendenza al ribasso, una candela centrale corta verso il basso e un'altra candela rialzista che chiude sopra la metà del corpo della prima candela. La stella della sera, d'altra parte, è un'immagine speculare della stella del mattino, che rappresenta un modello di inversione di tendenza. La prima candela suggerisce una continuazione del mercato rialzista, la seconda ha un leggero corpo e mostra anche un aumento, e l'ultima è diretta a sud e chiude sotto la metà del corpo della prima candela. Per entrambi i modelli, la candela centrale può anche assumere la forma di un doji. Non importa molto la direzione del modello, risulta solo diverso graficamente. Hangman Il pattern dell'impiccato si verifica quando un dato strumento finanziario scende dinamicamente all'apertura, ma inverte la mossa iniziale nelle ore successive della sessione e chiude chiaramente sui minimi precedentemente disegnati. Di conseguenza, la candela sembra un lecca-lecca quadrato con un gambo lungo. Se il modello si forma durante una tendenza al rialzo, è noto come hangman (boia). Non significa automaticamente che gli acquirenti hanno perso il controllo del mercato, ma può essere un segnale precoce di un rallentamento dello slancio e di un imminente cambiamento di tendenza, o almeno una correzione. Come puoi vedere chiaramente, la formazione è molto simile a un martello. Ma cosa li rende diversi? L'unica domanda è la natura della tendenza in cui appariranno i modelli. Se il grafico si sposta verso l'alto e suggerisce che stanno arrivando delle flessioni, il sistema viene chiamato hanged man (impiccato). Investi i tuoi risparmi in modo intelligente Gli strumenti finanziari che offriamo sono rischiosi. Investi in modo responsabile. Scopri di più Falling Star Un'altra importante inversione di tendenza è una stella cadente che potrebbe suggerire la fine di un trend rialzista. Le stelle cadenti sono sistemi a candela singola con un corpo piccolo e un'ombra superiore molto lunga. La candela può essere offerta o domanda, ma viene generato un segnale di vendita più forte nel caso di candele di tendenza al ribasso (offerta). Affinché una candela possa essere identificata come una stella cadente, il pattern deve essere in un trend rialzista e la distanza tra il massimo della sessione e il prezzo di apertura deve essere almeno il doppio della larghezza del corpo della candela. La lunga ombra superiore della stella cadente suggerisce che il mercato ha testato livelli di resistenza che si sono rivelati una barriera troppo forte per gli acquirenti e che i venditori potrebbero presto passare all'offensiva, almeno nel breve termine. Modelli di continuazione di tendenza I modelli di continuazione del trend vengono utilizzati dai trader per confermare i futuri movimenti del mercato in linea con lo slancio attuale. Spesso compaiono dopo un lungo periodo di stabilizzazione, correzione o consolidamento. L'identificazione di un tale sistema tecnico, come negli esempi precedenti, dovrebbe essere confermata da un'altra candela che segue la tendenza principale. Di seguito è riportato un elenco dei modelli di continuazione di tendenza più popolari: Three white soldiers

Three black crows

Tasuki's up and down gap

Neck and neck formation

Three is bearish e Three is booming Three white soldiers I tre soldati bianchi sono una formazione composta da tre candele di crescita con una struttura simile. Ognuna di esse chiude più in alto della precedente, e quando le candele sono spente, il segnale di acquisto è più forte. Three black crows Il rovescio della formazione dei tre soldati bianchi. In questo caso, il trader ha a che fare con tre candele ribassiste con un design simile. Ognuno di loro chiude più in basso del precedente, e quando sono privi di stoppino il segnale di vendita è più forte. Tasuki's upward and downward Il divario al rialzo di Tasuki è costituito da tre candele: sul grafico appare un divario di output dopo la prima. Se non chiude significa che il trend rialzista viene mantenuto, mentre quando chiude significa molto probabilmente la fine dei rialzi. Allo stesso tempo, il divario al ribasso di Tasuki è un modello di continuazione con un lungo candeliere ribassista seguito da un divario di offerta e un altro candeliere al ribasso. La mancata chiusura del gap è segnale di prosecuzione del trend, mentre la sua chiusura ne suggerisce la fine. Neck e Neck formation Il Neck (collo) è un modello a due candele che di solito segue una tendenza al ribasso. La candela di fornitura è la prima, mentre la successiva è al rialzo. Allo stesso tempo, la sua chiusura è prossima alla chiusura della prima candela. La disposizione del collo è una delle più facili da identificare sul grafico. La Neck formation (formazione a collo) sembra molto simile, confermando la tendenza al ribasso. A differenza del pattern del Neck, la seconda candela chiude leggermente al di sopra della prima chiusura della candela. Allo stesso tempo, va ricordato che l'efficacia del Neck non è alta come quella del Neck formation. Three is bearish e Three is booming Le triple ribassiste e rialziste sono senza dubbio una delle formazioni più interessanti che sono altamente efficaci, ma purtroppo compaiono relativamente raramente. La formazione inizia con un lungo candeliere in direzione ascendente o discendente seguito da tre candele con piccoli corpi che puntano nella direzione opposta. La quinta candela, invece, prosegue il movimento della prima candela, chiudendo sopra o sotto il range dell'intero sistema. Una goccia nel mare di tutte le formazioni sulle candele I modelli a candele stanno guadagnando sempre più popolarità poiché spesso forniscono segnali di trading interessanti. Sono anche un importante strumento di analisi tecnica per comprendere le emozioni del mercato. Grazie a loro, l'investitore può identificare potenziali punti di svolta, motivo per cui sono un punto così importante praticamente in ogni strategia. Tuttavia, vale la pena notare che l'articolo di cui sopra presenta solo alcuni dei più popolari tra i molti layout disponibili. Tuttavia, l'investitore non ha bisogno di conoscerli tutti: è sufficiente concentrarsi su alcuni che molto spesso generano segnali accurati.

