Supporto e resistenza: che cosa sono?

Tempo di lettura: 3 minute(s)

Due termini comuni che incontrerai nel trading, in particolare nell'analisi tecnica, sono le frasi "supporto" e "resistenza". Ma cosa significano e come si applicano al tuo trading?

Supporto Un livello di supporto si trova al di sotto del prezzo corrente di uno strumento e tende a essere il punto in cui i prezzi in calo trovano un minimo di supporto. Ciò significa che è più probabile che il prezzo "rimbalzi" da questo livello piuttosto che sfondarlo. Ad esempio, se noti che un mercato ha difficoltà a scendere al di sotto di un livello specifico, significa che hai identificato un supporto. Una regola generale è che i livelli di supporto tendono a impedire che i prezzi scendano più in basso, ad esempio fornendo supporto ai prezzi. I livelli di supporto si verificano per una serie di ragioni diverse: essenzialmente, attraggono gli acquirenti nel mercato a livello psicologico, ad es. "Il prezzo di questo mercato non dovrebbe scendere ulteriormente, quindi andrò long". Resistenza Un livello di resistenza si trova al di sopra del prezzo corrente di uno strumento e funge da tetto per i prezzi man mano che salgono. L'opposto di un livello di supporto, i livelli di resistenza indicano che è più probabile che il prezzo scenda da questo livello piuttosto che sfondarlo. Una regola generale per i livelli di resistenza è che tendono a fermare l'ulteriore aumento dei prezzi e agiscono come un tetto massimo di resistenza. In sostanza, incoraggiano i trader a bloccare le loro posizioni e ad attirare i venditori sul mercato, ad es. "Non credo che il mercato salirà, quindi chiuderò la mia posizione vendendo". Come identificare supporto e resistenza Esiste un'ampia gamma di strumenti e metodi analitici che aiutano a identificare i livelli di supporto e resistenza, che includono: Massimi e minimi precedenti

Candlestick patterns

Medie mobili

Linee di tendenza

Bande di Bollinger

Ritracciamento di Fibonacci Livelli da guardare Quando i livelli di supporto/resistenza vengono rotti, in genere si verifica una svolta o un rimbalzo, fino a quando non viene trovato un altro livello di supporto o resistenza. Ad esempio, EURUSD potrebbe incontrare difficoltà a superare 1,15. Potrebbe testare questa barriera due o tre volte prima di rimbalzare al di sotto, o alla fine potrebbe sfondare.

Un rimbalzo è una situazione in cui un asset rimbalza dal livello identificato come resistenza o supporto. Guarda il grafico qui sotto: è stato difficile per il petrolio WTI superare i $ 55 al barile. Il prezzo è rimbalzato alcune volte dal livello e si è ritirato in seguito, facendo scendere la merce di $ 7 in un periodo di tempo relativamente breve. Sebbene un rimbalzo sia più probabile di una svolta, quest'ultima sarebbe un segnale che il mercato potrebbe invertire le tendenze almeno nel breve termine. Un punto di svolta è un momento importante nel trading poiché di solito porta a un rapido aumento della volatilità. Come mostrato nel grafico sottostante, la coppia ha lottato per rompere sotto 1,35, ma dopo che alla fine è riuscita, si è verificata una rapida mossa. Inoltre, dopo che un livello di supporto viene rotto, diventa un nuovo livello di resistenza e quando un livello di resistenza viene rotto diventa un livello di supporto. Guarda l'USDMXN. 20.00 era un livello cruciale che molti trader guardavano. Dopo aver superato di essa, la coppia è salita di 2 cifre aggiuntive e ha raggiunto il massimo storico alle 22:00. Tuttavia, da allora è iniziato un declino. USDMXN ha rotto sotto 20,00, l'ha testato nuovamente (un supporto convertito in resistenza), non è riuscito a superare il rialzo e poi ha continuato la sua marcia al ribasso. Questa è una situazione tipica che vale la pena cercare, poiché offre molte opportunità ai trader di unirsi alla tendenza. In una situazione del genere, un trader avrebbe potuto vendere la coppia dopo aver testato nuovamente le 20.00. In conclusione, esiste una grande quantità di metodi che indicano i livelli di supporto e resistenza ed alcuni strumenti dell’analisi tecnica possono essere interpretati per l’analisi del supporto e della resistenza.

