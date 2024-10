Trading dal grafico su xStation 5

Scopri come effettuare ordini direttamente dal grafico su xStation 5.

Il Forex ed il mercato OTC in generale sono tra i mercati finanziari più dinamici, quindi è utile poter piazzare i tuoi ordini il più rapidamente possibile. Per poter incrementare la tua capacità a rispondere ai rapidi movimenti del mercato, xStation 5 ha un modulo “Click & Trade” incorporato. Una volta che hai analizzato un certo mercato e volessi piazzare un ordine, puoi farlo nell’angolo in alto a sinistra del grafico , la dove sono disponibili I bottoni BUY e SELL, con l’opzione di modificare il volume dell’ordine. Per aprire la posizione clicca sul bottone verde BUY se vuoi andare long oppure clicca sul bottone rosso SELL , se vuoi andare short. Puoi anche impostare i livelli dello stop loss e del take profit attivando l’icona "SL/TP". Qui trovi un esempio di come fare ciò. Come puoi vedere, ho aperto un grafico su US500 e, a titolo di esempio,diciamo che credo che i prezzi saliranno, quindi voglio comprare. Nell’angolo in alto a sinistra, acquisto il numero di lotti per le dimensioni della mia operazione, poi clicco sul bottone SL/TP e metto su “on” per attivarlo, aggiungendo uno stop loss e infine sono pronto a premere BUY e confermare l’operazione. La finestra di “Conferma” apparirà per default. Cliccando su “Sì” tu confermi l’operazione. Se metti la spunta su “Non mostrare più” e poi premi “Sì”, disattiverai le conferme, perciò I nuovi ordini verranno piazzati immediatamente dopo aver cliccato i bottoni BUY/SELL. C’è anche un altro modo di aprire un ordine dal grafico. Se analizzi un grafico, devi cliccare il tasto destro del mouse ed apparirà una finestra di dialogo. In questa finestra vedrai I tipi di ordine disponibili. Se clicchi col tasto destro al di sopra del livello di prezzo corrente, vedrari gli ordini sell limit e buy stop. Viceversa, se clicchi al di sotto, appariranno gli ordini sell stop e buy limit. Se clicchi su uno di essi, apparirà la seguente finestra in cui puoi confermare il volume, il prezzo ed il tipo di ordine. Impostare e modificare SL e TP dal grafico Adesso puoi vedere subito il tuo ordine e lo stop loss ed il take profit sul grafico, e se in qualsiasi momento vuoi spostare lo stop loss o il take profit, tutto quello che devi fare è trascinarli al livello che desideri. Ed ecco fatto! Come puoi vedere xStation 5 ti mostrerà automaticamente anche quanti pips sono impostati tra lo SL ed il TP ed il prezzo corrente ed anche il loro valore nominale. In ogni momento puoi cancellare loSL o il TP cliccando “x”. Chiudere ordini dal grafico La xStation 5 ti consente di chiudere le posizioni in modo assai rapido dal grafico. Per chiudere una posizione devi mettere il puntatore sulla linea tratteggiata, che indica il prezzo di apertura dell’ordine. A fianco delle linee di impostazione dello SL e del TP tu hai la linea dell’ordine con la “x” alla fine. Clicca su questa e le transazioni verranno chiuse. Come puoi vedere non è senza ragione che la finestra dei grafici è la parte principale della piattaforma xStation 5. Non è solo questione di usare gli strumenti dell’analisi tecnica, ma anche di piazzare e gestire i tuoi ordini.Una buona conoscenza di queste funzionalità sarà certamente assai utile nel tuo lavoro quotidiano di trader.

