Il mercato delle criptovalute ha fatto progressi significativi negli ultimi anni e i principali asset digitali come Bitcoin ed Ethereum sono diventati alcuni degli investimenti più popolari. Il rapido sviluppo della tecnologia, l'introduzione di derivati basati sulle criptovalute hanno contribuito alla popolarizzazione degli investimenti in questo interessante gruppo di asset.

Cos'è il mercato delle criptovalute

Bitcoin è una forma di valuta digitale, creata e detenuta elettronicamente. A differenza delle valute fisiche tradizionali, come dollari o euro, i bitcoin non vengono stampati. Invece sono estratti da persone che usano computer in tutto il mondo e supportano il sistema validando le transazioni della blockchain.

Un'altra differenza significativa tra le criptovalute e il denaro fisico sono le banche. La missione di una banca centrale è quella di stabilizzare la sua moneta. Tuttavia, non esiste una banca di Bitcoin. Questo perché il bitcoin è in un certo senso di per sé una banca. Un registro di regolamento indipendente fornisce informazioni sullo stato di proprietà di tutti i suoi utenti e la storia delle transazioni tra di loro. Inoltre, c'è una quantità limitata di Bitcoin, che limita anche il ruolo di istituti di supervisione. Diamo un'occhiata a come funziona.

Mentre le banche centrali possono stampare più denaro, Bitcoin ha una quantità finita: entro il 2140 ci saranno 21.000.000 di bitcoin in circolazione. Quindi si potrebbe dire che, come nel caso dell'oro, abbiamo risorse limitate di Bitcoin. Ci sono anche altre criptovalute che stanno diventando sempre più popolari. Il successo del Bitcoin ha portato allo sviluppo di molte criptovalute alternative, spesso chiamate "altcoins". La maggior parte di queste altcoins offre la propria interpretazione del protocollo Bitcoin, e sono interessanti a loro volta. Aiuta anche il fatto che la maggior parte di queste sono ancora più economiche e molto più facili da acquistare o estrarre. Diamo una rapida occhiata alle più importanti altcoins:

- come la maggior parte delle altcoin, si basa sul protocollo Bitcoin, ma è progettato per fare in modo che il mining sia molto più economico e democratico del BTC; Ethereum - chiamato anche "Bitcoin 2.0" è un'alternativa al Bitcoin. È salito bruscamente quando si sono verificati alcuni problemi con BTC e quando è stato annunciato un aggiornamento del suo sistema. Quest'ultimo ha reso i pagamenti di Ethereum più facili e veloci;

Mentre il Bitcoin è ancora la criptovaluta più popolare, Ethereum, Ripple, Litecoin e altre sono ancora in crescita. Le criptovalute sono una rivoluzione finanziaria con molte caratteristiche e molti cambiamenti a venire.

Cosa determina il prezzo del Bitcoin

Il mercato delle criptovalute è caratterizzato da una volatilità molto maggiore rispetto ai mercati tradizionali, che è causata da vari fattori, che includono:

Prezzo del Bitcoin - questo è dovuto al fatto che la stragrande maggioranza delle altre criptovalute tende a seguire il Bitcoin, che è, in un certo senso, un barometro dell'intero mercato. In particolare, qualsiasi brusco movimento di prezzo del Bitcoin avrà un effetto simile sulle altre criptovalute.

La situazione nei mercati tradizionali - le criptovalute non operano nel vuoto e sono spesso correlate in qualche modo con altri gruppi di attività. Ci può essere una situazione in cui il mercato azionario si sta muovendo più in alto, mentre gli asset digitali sono sotto una forte pressione di vendita

- le criptovalute non operano nel vuoto e sono spesso correlate in qualche modo con altri gruppi di attività. Ci può essere una situazione in cui il mercato azionario si sta muovendo più in alto, mentre gli asset digitali sono sotto una forte pressione di vendita L'adattamento crescente delle criptovalute nella nostra vita quotidiana - alcuni dei progetti possono, nel tempo, essere implementati da altre entità come le banche e utilizzati per scopi pratici, che a sua volta spesso aumenta i loro prezzi.

- alcuni dei progetti possono, nel tempo, essere implementati da altre entità come le banche e utilizzati per scopi pratici, che a sua volta spesso aumenta i loro prezzi. Regolamenti - nei primi giorni della loro esistenza, le criptovalute erano generalmente non regolamentate. Tuttavia, nel corso del tempo, gli asset digitali hanno iniziato a interessare i regolatori e le banche centrali. Gli annunci dell'introduzione di nuovi regolamenti spesso portano a improvvisi movimenti di prezzo.

Pertanto è importante tenersi aggiornati su tutte le notizie che potrebbero muovere il mercato delle criptovalute. Gli investitori hanno accesso alle informazioni più cruciali sugli asset digitali grazie alla nostra sezione "News" in cui, oltre alla pubblicazione dei comunicati più importanti, i nostri analisti presentano un quadro generale del mercato e indicano potenziali opportunità di investimento. Quando si analizza il mercato, è anche importante avere accesso ai prezzi in tempo reale, il che è possibile grazie alla nostra piattaforma xStation5.

Per avere accesso alle ultime informazioni del mercato delle criptovalute, basta cliccare sulla sezione "News" della piattaforma.

Come fare trading di criptovalute tramite i CFD?

In XTB, non scambiamo criptovalute, ma offriamo l'accesso a questo mercato tramite CFD (controlla quali altri CFD abbiamo in offerta: https://www.xtb.com/it/forex), il che significa che non è necessario estrarre criptovalute. Hai solo bisogno di investire e speculare sulle future variazioni di prezzo senza possedere un asset sottostante.

Il trading di criptovalute con i CFD ha anche ulteriori vantaggi come:

bassi costi di transazione

la possibilità di investire 7 giorni alla settimana - il trading inizia il sabato dalle 4:00 del mattino e dura fino al venerdì alle 22:00

minore coinvolgimento di capitale con una leva di 1: 2

la possibilità di prendere posizioni lunghe (ordine di BUY) o corte (ordine di SELL) in combinazione con l'uso del meccanismo di leva finanziaria rende questi tipi di contratti attualmente uno dei tipi di trading più flessibili e popolari sui mercati finanziari.

XTB offre investimenti in CFD per Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoincash cioè strumenti il cui prezzo è basato sui prezzi correnti quotati sulle principali borse di criptovalute (controlla quali criptovalute CFD abbiamo in offerta).

Il modo più semplice per fare trading nel mercato delle criptovalute è quello di utilizzare la nostra piattaforma di trading XTB, che è uno strumento di trading completo che ti dà la possibilità di investire in una vasta gamma di strumenti finanziari. Grazie al calcolatore integrato nella finestra degli ordini, è possibile impostare l'ordine di Stop Loss o Take Profit in conformità con le ipotesi derivanti dalla propria strategia di investimento.

Per prima cosa, vediamo come piazzare un ordine di acquisto, altrimenti noto come una posizione lunga. Supponiamo che, dopo aver analizzato il mercato, crediate che il prezzo del Bitcoin sia destinato a salire nel prossimo periodo. Inizialmente si dovrebbe determinare la dimensione della transazione. Poi si dovrebbe impostare un ordine Stop Loss per limitare le perdite potenziali e un ordine Take Profit che chiuderà l'ordine quando si ottiene un profitto.

I trader sono in grado di aprire nuove posizioni direttamente attraverso la scheda "Market Watch" nella piattaforma xStation 5.

In alternativa, il pannello click & trade si trova anche sopra il grafico, nella parte superiore sinistra della finestra del grafico.

Dopo aver specificato i dati di cui sopra, basta cliccare sul pulsante verde Buy.

Al fine di trarre profitto dal calo dei prezzi, è necessario inserire una posizione corta. Il processo di conclusione delle operazioni è simile a quello descritto sopra, tranne che dopo aver impostato tutti i parametri, clicca sul pulsante "Vendi". Qui raccomandiamo vivamente il nostro articolo intitolato "Short selling - Cos'è lo short trading?".

Se il mercato è aperto, l'ordine dovrebbe normalmente essere eseguito. Lo stato della transazione è visibile nella finestra Posizioni aperte sotto il grafico. Quando è il momento di chiudere la tua posizione, puoi cliccare su "chiudi" o invertire la tua transazione iniziale.

Altre opzioni per investire in criptovalute con XTB

Se comprare criptovalute tramite CFD sembra troppo rischioso, puoi considerare altri modi per trarre potenzialmente profitto dall'ascesa delle criptovalute. Investire in azioni di società che sono direttamente collegate al mercato delle criptovalute come Coinbase, Riot Blockchain o MicroStrategy è un altro modo di creare un portafoglio diversificato. Mentre gli investimenti in queste aziende possono essere redditizi, non hanno lo stesso potenziale di rialzo dell'investimento in criptovalute tramite CFD.

Il nostro Stock scanner può essere trovato utile quando si cercano opportunità di investimento sul mercato delle criptovalute.

Conclusione

Il trading di criptovalute ha avuto un boom negli ultimi mesi e questa tendenza dovrebbe continuare a causa del crescente adattamento delle criptovalute nella nostra vita quotidiana. Molte criptovalute come Bitcoin ed Ethereum hanno obiettivi ambiziosi che possono essere raggiunti a lungo termine, il che le rende interessanti opportunità d'investimento per i possessori a lungo termine e per coloro che stanno cercando di aumentare la diversificazione del loro portafoglio, poiché gli asset digitali hanno storicamente mostrato una correlazione molto bassa con il mercato azionario. Anche l'alta volatilità e il volume di scambio delle criptovalute si adattano molto bene al trading a breve termine.