Alibaba y Apple se asocian para potenciar la IA en China

Las acciones de Hong Kong subieron más del 2% lideradas por un notable repunte tecnológico, con las acciones de Alibaba subiendo un 8,6% a un máximo de cuatro meses tras saberse de la existencia de una asociación estratégica con Apple para desarrollar nuevas funciones de inteligencia artificial para iPhones en China. La noticia reforzó el creciente optimismo en torno a las capacidades de inteligencia artificial de las empresas tecnológicas chinas. Apple está explorando oportunidades de fabricación de iPhone en Indonesia como estrategia para levantar una prohibición de ventas impuesta por el gobierno a sus últimos modelos. La iniciativa marcaría la primera incursión de producción de iPhone de Apple en el país y se produce en un momento en que la empresa se enfrenta a una disminución de las ventas en China. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Foxconn, el principal fabricante de iPhone de Apple, anunció que puede ajustar los planes de producción para sortear los nuevos aranceles estadounidenses aprovechando su presencia manufacturera tanto en Estados Unidos como en México. Sin embargo, el presidente de la compañía advirtió que los aranceles generales afectarán negativamente a la economía global y reducirán los mercados. El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD alcanzó nuevos máximos históricos ya que los inversores expresaron su confianza en su estrategia de conducción inteligente y la creciente competencia con Tesla. Discurso de Powell ante el Congreso El presidente de la Reserva Federal, Powell, adoptó un tono cauteloso en su discurso ante el Congreso, enfatizando que la fuerte economía y la inflación rígida significaban que no había prisa por recortar los tipos de interés. Los mercados respondieron descontando sólo un recorte de tipos para septiembre de 2025, por debajo de las expectativas anteriores de dos recortes este año. Política monetaria El banco central de la India aumentó su intervención en el mercado, ofreciendo inyectar 2,50 billones de rupias (28.850 millones de dólares) a través de una subasta de repos a tipo de interés variable a un día, la mayor inyección en un solo día en más de un año. La medida se produce tras unas agresivas ventas de dólares para apoyar a la rupia en medio de salidas de cartera. El yen japonés extendió se debilita por tercer día consecutivo hasta el cruce de 153,63 yenes por dólar en medio de crecientes preocupaciones sobre la inclusión de Japón en los planes arancelarios de Trump. El gobierno japonés solicitó formalmente la exención de los nuevos aranceles del 25% al ​​acero y al aluminio, lo que pone de relieve las crecientes tensiones comerciales. El gobernador del Banco de Japón, Ueda, advirtió sobre los riesgos persistentes de inflación de los precios de los alimentos al tiempo que mantiene el objetivo del 2%, y señaló que el aumento de los precios de los productos comúnmente comprados está afectando negativamente la vida de las personas. Los comentarios siguen a la reciente decisión del BOJ de aumentar los tipos de corto plazo al 0,5%, el nivel más alto en 17 años. Los rendimientos de los bonos globales subieron a medida que los inversores se reposicionaron antes de los datos clave de inflación de EE. UU., y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó el 4,55%. Los rendimientos soberanos japoneses y australianos también aumentaron, lo que refleja las expectativas más amplias del mercado de que los bancos centrales mantendrán los tipos más altos durante más tiempo. Otros mercados El mercado de criptomonedas mostró signos de enfriamiento después de las recientes, con el Bitcoin cayendo un 1,1% hasta los 95.321$ y Ethereum cayendo un 1,4% hasta los 2.586$. El retroceso se produjo cuando Trump planea nombrar a Brian Quintenz, actual jefe de política criptográfica de a16z, para liderar la CFTC. Los precios del petróleo retrocedieron después de que un informe de la industria revelara un aumento sustancial en los inventarios de crudo de EE. UU., con el West Texas cayendo hasta los 73,07$ y el Brent disminuyendo a hasta los 76,75$. El mercado sigue preocupado por la demanda global en medio de las crecientes tensiones comerciales y su posible impacto en el crecimiento económico. Rusia lanzó un ataque con misiles contra Kiev mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, se prepara para la primera visita del gabinete de Trump a Ucrania, con los primeros informes que indican una víctima e incendios en cuatro distritos. La visita se produce mientras Trump busca acuerdos para el acceso a los recursos minerales a cambio de ayuda de defensa.

