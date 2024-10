La sesión del viernes en los mercados financieros mundiales terminó con una marcada subida para los índices europeos. En el caso de Wall Street, las ganancias no fueron tan uniformes, con las empresas de pequeña capitalización bursátil subiendo mientras el Nasdaq cerró la jornada con una bajada del 0,39%. La nueva semana arranca con buen pie en Asia, y con un atisbo de volatilidad en Europa. China continúa su rally alcista La nueva semana comienza con una continuación del rally alcista en China gracias a un amplio plan para recortar los tipos de interés e implementar medidas adicionales para ayudar a estimular la economía. Los índices allí extienden subidas, con los índices de Shanghái impulsándose hasta un 7% hoy. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Banco Popular de China anunció durante el fin de semana que instruirá a los bancos a reducir los tipos hipotecarios para los préstamos existentes antes del 31 de octubre. Además, las tres ciudades de Guangzhou, Shanghái y Shenzhen han anunciado facilidades para la compra de viviendas. El estado de ánimo es extremadamente positivo en este momento. Sin embargo, por el festivo del Día Nacional de China los mercados chinos tendrán un descanso de una semana a partir de mañana. Sus índices bursátiles no reanudarán las operaciones hasta el 8 de octubre. Como contrapeso al buen ánimo en China, los datos del PMI de Caixin se publicaron en 49,3 (previamente 50,4) para el sector manufacturero y en 50,3 (previamente 51,6) para el sector servicios. Además, el par USDJPY ha iniciado las operaciones de hoy con una prolongación de las caídas. Según los datos macroeconómicos, las ventas minoristas de agosto se situaron en el 2,8% interanual (se esperaba un 2,3%), mientras que la producción industrial cayó un 3,3% intermensual (se esperaba un -0,9%) durante el mismo periodo. Los eventos que marcarán la jornada El evento macroeconómico más importante del día, que probablemente aumente la volatilidad del mercado durante las operaciones de hoy, son los datos del IPC de Alemania. En el ámbito geopolítico, la atención se centra en Oriente Medio, donde los informes sugieren que las fuerzas israelíes se están centrando en el frente norte y se están preparando para una invasión terrestre del Líbano. Las monedas de las antípodas son las que mejor se comportan actualmente en el mercado de divisas. Las caídas se observan principalmente en el franco suizo y el dólar estadounidense. El gas natural está perdiendo actualmente casi un 2% en términos intradía. Por el contrario, estamos viendo ligeras subidas en los mercados del petróleo y el oro. Por su parte, el bitcoin detiene el rally alcista el lunes por la mañana y retrocede un 2% hasta el nivel de 64.600 dólares. Fuente: xStation

