China impone aranceles sobre productos agrícolas

China ha anunciado aranceles sobre productos agrícolas y alimentarios canadienses por valor de más de 2.600 millones de dólares en represalia por los gravámenes de Canadá sobre el acero, el aluminio y los vehículos eléctricos chinos. Los índices de Wall Street cerraron la sesión del viernes en positivo a pesar de las significativas caídas en la apertura. El Nasdaq rebotó un 0,7%, el S&P 500 sumó un 0,55%, el Dow Jones subió un 52% y el Russell 2000 cerró con un resultado neto de +0,43%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El sentimiento negativo se disipó después de un discurso de Jerome Powell en el que enfatizó la fortaleza de la economía estadounidense, un mercado laboral equilibrado y una política monetaria posicionada para responder a cualquier riesgo emergente. Informes macroeconómicos En cuanto a los datos macroeconómicos, las principales publicaciones de hoy incluyen las cifras de producción industrial de los países de la UE, el índice Sentix y lecturas de inflación en Europa (Noruega). La deflación regresó a China después de un año y más fuerte de lo esperado. El índice IPC en febrero cayó un 0,7% interanual (previsión: -0,4%. Anterior: +0,5%), mientras que los precios al productor disminuyeron un 2,2% (previsión: -2,1%, anterior: -2,3%). La presión deflacionaria, las preocupaciones sobre la demanda interna y los datos dispares de EE. UU. están impulsando una ola de ventas en China. El HSCEI ha bajado un 2,6%, mientras que el Shanghai SE Composite cotiza un 0,5% a la baja. Mientras tanto, se observan ganancias moderadas en Japón (Nikkei: +0,35%) y Corea del Sur (Kospi: +0,25%). El sector médico y las empresas relacionadas con el sector inmobiliario resisten la ola de ventas en China. Las acciones médicas están ganando terreno en medio de informes de que Huawei ha establecido una división dedicada a los diagnósticos basados ​​en IA. Isabel Schnabel, del Consejo de Gobierno del BCE, advirtió que es probable que la inflación en la eurozona se mantenga por encima del objetivo en los próximos meses. El mayor riesgo de una inflación rígida podría motivar una decisión de pausar el ciclo de recortes de tipos en Europa en abril, aunque Schnabel es conocida como un miembro tradicionalmente agresivo del BCE. Otros mercados Los precios del petróleo corrigen tras el repunte del viernes, impulsados ​​por las amenazas de Trump de posibles sanciones a Rusia. Los futuros del Brent bajan un 0,5% mientras que el WTI cae un 0,55%. El oro sube un 0,1% hasta los 2.910 dólares la onza, mientras que la plata sube a 32,45 dólares la onza (+0,25%). En el mercado de divisas, se observan subidas moderadas entre las monedas del G10 frente al dólar, lideradas por el yen japonés (USD/JPY: -0,3%), respaldadas por una lectura récord del salario mínimo japonés en enero (+3,1% interanual) y un aumento en los rendimientos de los bonos a 10 años al nivel más alto desde 2008 (1,565%). Se observan ganancias similares en las monedas de nuetsras Antípodas (AUD/USD y NZD/USD: +0,25%), mientras que el EUR/USD suma un modesto +0,06%. El sentimiento mayoritariamente positivo en las criptomonedas supera al de Bitcoin, que se hunde hasta los 82.400 dólares. Mientras tanto, Ethereum (+2,6%), Polygon (+4,75%), Dogecoin (+3,25%) y Ripple (+2,1%) están ganando terreno.

