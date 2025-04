China toma represalias con aranceles

La República Popular China acaba de anunciar un arancel adicional del 34% sobre todas las importaciones procedentes de EE. UU., que entrará en vigor el 10 de abril. La represalia es proporcional al arancel anunciado para China durante el Día de la Liberación, aunque sigue siendo inferior al 54% impuesto a China por Donald Trump. China responde a los aranceles de Trump Las autoridades chinas también anunciaron que restringirán de inmediato las exportaciones de siete tipos de tierras raras, iniciarán una investigación antidumping sobre los tubos de rayos X de TC médicos procedentes de Estados Unidos e India, y suspenderán las importaciones de productos avícolas de dos empresas estadounidenses. Además, añadirán a 11 empresas estadounidenses de defensa a una lista de entidades no fiables e impondrán controles de exportación a 16 empresas estadounidenses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las empresas tecnológicas con una exposición significativa a China (tanto en los mercados de producción como de ventas) están registrando pérdidas en las operaciones fuera de horario. También observamos una apreciación del yuan y un nuevo aumento en el índice de volatilidad. Un yuan más fuerte encarece los productos fabricados en China para los mercados internacionales, lo que puede reducir la competitividad de las empresas tecnológicas que dependen de la producción en este país. Por otro lado, el aumento en el índice de volatilidad, conocido como VIX, indica una mayor incertidumbre en los mercados financieros. Esto puede influir en las decisiones de inversión y en la confianza de los inversores, afectando aún más a las empresas tecnológicas ¿Cómo invertir en China? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs de China, como el CNYA.DE o el ICHN.NL. También podemos invertir en sectores concretos de la economía como el tecnológico a través del ETF KWEB.UK. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "