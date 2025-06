¿Cómo cotiza el euro-dólar antes de la decisión del BCE?

Decisión del BCE a las 14:15 Se espera que el Banco Central Europeo implemente hoy otro recorte de 25 puntos básicos en el tipo de interés, lo que reduciría el tipo de depósito al 2,00%. Esto representaría la mitad del tipo máximo del 4% mantenido hasta finales de 2023 y principios de 2024. Las expectativas de este recorte se sustentan en varios factores, como la continua disminución de la inflación general del IPC, agravada por la bajada de los precios de la energía, y el impacto desinflacionario de los aranceles estadounidenses, que aumentan la disponibilidad de productos en Europa. La pregunta pertinente ahora es si el BCE concluirá su ciclo de flexibilización monetaria o, dada la continua caída de la inflación y la incertidumbre comercial, anunciará dos o tres recortes adicionales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores de la decisión del BCE Postura moderada: Se espera que el BCE mantenga un tono moderado, preservando la flexibilidad para futuras acciones. El índice de opinión del BCE de Bloomberg, que refleja la opinión del Consejo de Gobierno, indica un sesgo cada vez más moderado, con especial atención al impacto desinflacionario de los aranceles estadounidenses sobre la unión monetaria.

Nuevos recortes de tipos: El escenario base anticipa un recorte adicional de 25 puntos básicos en septiembre. La probabilidad se inclina hacia una mayor flexibilización de la política monetaria, aunque un posible acuerdo comercial con EE. UU. en julio podría alterar las perspectivas para futuras medidas.

Preocupación por la inflación: El crecimiento salarial se ha desacelerado y la inflación en mayo cayó por debajo del objetivo del 2% del BCE. Las últimas previsiones de inflación de los economistas del BCE no tuvieron en cuenta el anuncio de aranceles estadounidenses del 2 de abril y podrían revisarse a la baja. Curiosamente, incluso el gobernador del banco central de Austria, con su postura restrictiva, sugiere que los aranceles podrían provocar una caída de los precios al consumidor.

Impacto de los aranceles y otros factores: La política comercial estadounidense está afectando negativamente los precios de los productos europeos, y no existen aranceles de represalia sobre los productos estadounidenses. Además, los precios del petróleo crudo y otras materias primas energéticas están bajando, lo que afecta, por ejemplo, a los costes de la electricidad. Las expectativas sobre los tipos de interés del BCE apuntan a un nuevo recorte en septiembre de este año. Sin embargo, esto podría cambiar si se concreta un acuerdo comercial entre EE. UU. y la Unión Europea en julio. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Impacto en el euro-dólar Postura moderada del BCE: Si las autoridades monetarias mantienen un tono moderado, no se descarta un retroceso por debajo de 1,1400 en el par euro-dólar. El BCE se mantiene cauteloso debido a las tensiones comerciales.

Divergencia de políticas: Si la Reserva Federal estadounidense (Fed) mantiene una postura más restrictiva (es decir, inclinada a mantener los tipos de interés más altos o reducirlos más lentamente), el diferencial de tipos de interés entre la eurozona y EE. UU. podría ampliarse. En teoría, esto debería perjudicar al euro frente al dólar. Por otro lado, el EUR/USD se mantiene elevado debido a la aversión prevaleciente al dólar vinculada a las políticas de Trump.

Posible repunte del euro: La economía europea muestra signos de mejora y se ha cumplido el objetivo de inflación. Además, la Unión Europea planea gastar aproximadamente 800.000 millones de euros en armamento adicional, lo que podría impulsar una mayor reactivación económica. Esto también podría proporcionar un impulso inflacionario, disuadiendo a los miembros del BCE de aplicar nuevos recortes.

Aumento de la incertidumbre: La mayor incertidumbre en torno a la disputa comercial entre Estados Unidos y la UE podría impulsar al BCE a adoptar una postura más cautelosa. Si Christine Lagarde expresa su preocupación por las perspectivas económicas, esto podría confirmar un sesgo moderado y provocar una corrección más pronunciada del euro-dólar. Por el contrario, si el BCE señala posibles riesgos al alza para la inflación y Lagarde sugiere cautela al evaluar el impacto de los aranceles, esto podría llevar a una reanudación de la tendencia alcista del euro. Cotización del euro-dólar El euro-dólar se mantiene por encima del nivel de 1,1400 y cotiza dentro de un canal de tendencia alcista. Una postura moderada del BCE podría poner a prueba el límite inferior del canal, y una ruptura por debajo de 1,1350 podría precipitar una corrección mayor. Sin embargo, es probable que la zona en torno a 1,1250 resulte un obstáculo difícil de superar. Los rendimientos de los bonos estadounidenses se mantienen elevados (como se refleja en los bajos precios de los TNOTE), pero esto no se ha traducido en un apoyo para el dólar estadounidense. No obstante, si el BCE indicara que los tipos de interés han alcanzado su nivel objetivo, podría incluso provocar una ruptura por encima del límite superior del canal de tendencia alcista y un movimiento por encima de 1,1500. Fuente : xStation5

