El evento más importante del día es, sin duda, la decisión de la Fed sobre los tipos de interés en Estados Unidos y la rueda de prensa de Jerome Powell. Los futuros sobre índices europeos apuntan a una apertura mixta de la sesión de contado. El Dax 40 sube ligeramente y se mantiene por encima de los 21.600 puntos, mientras que el índice europeo sube un 0,65%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar se está debilitando en la primera parte del día y sigue siendo una de las monedas del G10 más débiles junto con el dólar australiano (tras las bajas lecturas de inflación del IPC en Australia). Entre las monedas más fuertes se encuentran el yen japonés y la libra esterlina. El petróleo crudo WTI está experimentando hoy ligeros descensos, bajando un 0,30% hasta los 73,70 dólares el barril. En el mercado de las criptomonedas, observamos una recuperación tras las caídas de ayer hacia el final del día, cuando el Bitcoin volvió a probar niveles en torno a los 100.000 dólares. En el momento de la publicación, el Bitcoin ha subido un 1,10% hasta los 102.300 dólares. El Ethereum ha subido un 1,90% hasta los 3130. Noticias de Asia-Pacífico Los índices de la región Asia-Pacífico cotizan en su mayoría en terreno positivo. El índice Hang Seng chino sube un 0,60%, mientras que otros índices de China no cotizan hoy. China está celebrando la festividad del Año Nuevo Lunar, que durará hasta el 4 de febrero. Por lo tanto, los mercados financieros de esta región permanecerán cerrados. La inflación al consumidor en Australia aumentó un 2,4% interanual en el cuarto trimestre, lo que marca el ritmo más lento desde principios de 2021. La lectura estuvo ligeramente por debajo de las expectativas del 2,5% interanual y por debajo del 2,8% interanual del trimestre anterior. El índice IPC subió un 0,2% intertrimestral, por debajo de las expectativas del 0,3% intertrimestral. Una caída en los costos de la vivienda ayudó a enfriar la inflación subyacente, abriendo la puerta a un recorte de las tasas de interés tan pronto como el próximo mes. Los mercados están descontando actualmente una probabilidad de casi el 80% de que el Banco de la Reserva de Australia recorte la tasa de efectivo en 25 puntos básicos en su próxima reunión el 18 de febrero. Más temprano en el día, también recibimos las actas de la reunión de diciembre del Banco de Japón sobre las tipos de interés. Hay posibilidades de nuevas alzas de las tipos de interés a medida que la inflación supere el objetivo del 2% y aumente el crecimiento salarial. Los miembros del Consejo esperan que las empresas sigan aumentando los salarios, en línea con las previsiones económicas del Banco de Japón. El BOJ mantuvo las tasas de interés estables en diciembre (0,25%), pero las elevó al 0,5% en enero. El gobernador Ueda ha señalado más alzas de las tasas, pero proporcionó una orientación limitada sobre el momento y el ritmo. El mercado de valores japonés cotiza con pocos cambios. El Nikkei 225 cotiza en los 39.400 puntos Se estima que la tasa de interés neutral nominal en Japón está dentro del rango del 1%-2,5%, y muchos analistas favorecen un nivel en torno al 1%.Si el tipo de interés se acerca al tipo neutral, el BOJ puede verse obligado a reducir el ritmo de las subidas de tipos para evaluar el impacto en la economía. SEMINÁRIO EN VIVO: Decisión de la Fed ¡No te pierdas nuestro video de seguimiento en vivo de la reunión de la Reserva Federal! Acompáñanos para analizar en tiempo real la tan esperada decisión sobre las tasas de interés en los EE.UU. Veremos cómo reaccionan los mercados y qué implicaciones tendrá para tus inversiones.

