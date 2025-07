Acuerdo comercial entre EE. UU. y Japón

Donald Trump anunció anoche un acuerdo comercial con Japón, con un arancel recíproco del 15% (incluyendo el sector automotriz, que previamente se enfrentaba a un arancel del 25%). A cambio, se espera que Japón invierta 550.000 millones de dólares adicionales en EE. UU. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, confirmó los términos del acuerdo comercial, indicando que continuará la estrecha cooperación con EE. UU. El acuerdo comercial está generando un amplio optimismo en la región Asia-Pacífico. El Nikkei 225 sube casi un 4%, mientras que el HSCEI de China (+0,7%), el Hang Seng (+0,5%), el S&P/ASX 2000 de Australia (+0,4%), el Nifty 50 de India y el Kospi de Corea del Sur (+0,2%) se mantienen en terreno positivo con impulsos más moderados. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de los fabricantes de automóviles japoneses se disparan durante la sesión asiática en respuesta a la reducción de aranceles sectoriales del 25% al 15% (Toyota: +15%, Honda: +11%, Mazda: +17%, Nissan: +9%, Mitsubishi: +13%). La euforia también se extendió al mercado surcoreano (Hyundai: +11%, Kia: +7%). Los medios japoneses informaron que se espera que el Primer Ministro de Japón anuncie su renuncia a finales de julio. Ishiba declinó hacer comentarios, afirmando que "no puede decir nada antes de analizar el acuerdo comercial". Otros mercados El sentimiento del mercado en Wall Street fue mixto ayer, con las acciones tecnológicas lastrando los índices (Nasdaq: -0,4%, S&P 500: +0,05%, DJIA: +0,4%). Los futuros suben actualmente entre un 0,2% y un 0,3%. En el mercado de divisas, el yen se deprecia frente al resto de sus pares (USDJPY: +0,25%, EURJPY: +0,18%, CHFJPY: +0,2%), lo que refleja la incertidumbre del mercado en respuesta al acuerdo comercial general con EE. UU. La reducción de la incertidumbre beneficia principalmente a las monedas de las Antípodas (AUDUSD, NZDUSD: +0,4%). El índice del dólar estadounidense recupera un 0,2% mientras que el EUR/USD experimenta una corrección del 0,15% hasta 1,173. El oro corrige un 0,4% hasta los 3.418 dólares por onza, la plata baja un 0,1% hasta los 39,23 dólares por onza, mientras que el platino ha subido un 0,3%. El último informe del API mostró una reducción de 0,577 millones de barriles en los inventarios de crudo y de 1,228 millones de barriles en los de gasolina, junto con un aumento de 3,480 millones de barriles en los de destilados. El crudo WTI sube hoy un 0,15%. Por su parte, el Bitcoin desciende un 0,7% hasta los 118.900 dólares, mientras que Ethereum repunta un 0,3% hasta los 3.722 dólares.

