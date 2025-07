El bitcoin alcanzó ayer un máximo histórico de 123.000 dólares, para luego retroceder a 116.500 dólares y estabilizarse en torno a los 117.500 dólares. Noticias de Asia-Pacífico El PIB de China creció un 5,2% interanual en el segundo trimestre de 2025, ligeramente por encima del 5,1% previsto, pero por debajo del 5,4% registrado en el primer trimestre. La Oficina Nacional de Estadística de China reconoció que la economía se enfrenta a desafíos tanto externos como internos, como la inestabilidad global y problemas estructurales sin resolver. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La producción industrial aumentó un 6,8% interanual en junio, superando las expectativas y alcanzando el ritmo más rápido desde marzo. Las ventas minoristas se desaceleraron del 6,4% en mayo al 4,8%. La inversión en activos fijos aumentó un 2,8% en el primer semestre de 2025, por debajo de las previsiones. Estas cifras reflejan una recuperación desigual de la economía china. El banco central chino anunció operaciones de recompra inversa por valor de 1,4 billones de yuanes (unos 195.000 millones de dólares), destinadas a obtener liquidez a corto plazo (con plazos de 3 y 6 meses). Noticias de Estados Unidos Mark Zuckerberg anunció cientos de miles de millones de dólares en inversiones en infraestructura de IA, incluyendo el Proyecto Hyperion y Meta Super Intelligence Labs. Se espera el lanzamiento de futuros clústeres Titaned en 2026. El objetivo de Meta es dominar el desarrollo de la superinteligencia. Goldman Sachs predice que el oro alcanzará los 3.700 dólares a finales de 2025 y los 4.000 dólares a mediados de 2026. El pronóstico se basa en la fuerte demanda de los bancos centrales (principalmente de China), la entrada de fondos cotizados (ETF) y la incertidumbre geopolítica. Bank of America advierte que los aranceles del 30% propuestos por Trump podrían elevar la tasa arancelaria efectiva de EE. UU. en 4 puntos porcentuales. Como resultado, la Reserva Federal podría retrasar o abandonar por completo los recortes de tipos planificados en 2025. El dólar estadounidense cerró la jornada al alza frente a la mayoría de las principales divisas. El alza fue impulsada por las nuevas amenazas de Trump de imponer aranceles del 30% a la UE y México. Trump amenazó con imponer aranceles del 100% a los productos rusos si no se logra la paz en 50 días, junto con sanciones secundarias a los países que compren petróleo ruso. También anunció un nuevo pacto de defensa de la OTAN con Ucrania, que incluye la producción de sistemas Patriot y el despliegue de equipo militar estadounidense.

