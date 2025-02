El Bitcoin, de nuevo por debajo de los 100.000$

Bitcoin cotiza a 98,800$, un 2.6% menos, mientras los mercados digieren las complejas implicaciones de la política comercial multifrontal de Trump. La criptomoneda experimentó oscilaciones dramáticas, cayendo inicialmente a 90,700$ luego de los anuncios de aranceles a México y Canadá, antes de subir a 102,500$ con las noticias de su aplazamiento, y posteriormente retrocediendo con la implementación de aranceles chinos. La volatilidad de la guerra comercial mueve al Bitcoin El mercado de criptomonedas demostró su sensibilidad a los acontecimientos geopolíticos con una sesión de negociación de montaña rusa. La rápida recuperación de Bitcoin de 90,700$ a 102,500$ luego del aplazamiento de los aranceles a México y Canadá destacó la capacidad de respuesta del mercado a los cambios de política, mientras que la caída posterior ante las noticias de los aranceles chinos subraya la correlación continua del activo con un sentimiento de riesgo más amplio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dinámica institucional Un avance notable es el aumento del dominio del mercado de Bitcoin por encima del 60% (el nivel más alto desde marzo de 2021), ya que los operadores buscan refugio en la criptomoneda más grande en medio de una turbulencia más amplia del mercado. Los tokens más pequeños enfrentaron caídas más pronunciadas. Iniciativa de fondos soberanos de riqueza La orden ejecutiva de Trump que ordena la creación de un fondo soberano de riqueza en EE. UU. ha provocado especulaciones sobre la posible inclusión de Bitcoin. Si bien el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el candidato a secretario de Comercio, Howard Lutnick, ambos conocidos por sus posturas favorables a las criptomonedas, liderarán la iniciativa, la estrategia real del fondo en materia de criptomonedas sigue siendo incierta. Estructura del mercado Las posiciones apalancadas enfrentaron una presión significativa, particularmente en el mercado de Ethereum, donde los operadores se vieron sorprendidos por una caída intradía del 27 % antes de una recuperación sustancial. El episodio destaca la prevalencia continua del apalancamiento en los mercados de criptomonedas a pesar de la creciente participación institucional. Esto se combinó con salidas de fondos de los ETF de Bitcoin. Cotización de Bitcoin Bitcoin se cotiza por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8 %. La primera resistencia se establece en el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6 %, una zona en la que las rupturas a menudo han provocado correcciones y cambios de tendencia. Los bajistas, por otro lado, apuntarán al nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 %, que ha actuado como soporte desde noviembre. Si tienen éxito, podría volver a probar el mínimo de ayer en 90 700$. El RSI muestra signos de divergencia bajista, mientras que el MACD se está ajustando.

