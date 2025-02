El CDU gana las elecciones en Alemania

Los futuros de los índices estadounidenses apuntan a una subida de entre el 0,1% y el 0,2% en la apertura de hoy. Wall Street cerró la semana pasada con una importante corrección (S&P 500: -1,7% / Nasdaq: -2,2% / Russell 2000: -3%) tras los débiles datos del PMI, el deterioro de la confianza del consumidor y el aumento de las expectativas de inflación según la Universidad de Michigan. Las elecciones al Bundestag de Alemania las ganó el partido cristianodemócrata CDU (28,5%) liderado por Friedrich Merz. El partido de ultraderecha AfD, recientemente respaldado por Elon Musk, quedó en segundo lugar (20,8%), mientras que el SPD, el partido del actual canciller Olaf Scholz, quedó en tercer lugar. Los Verdes (11,6%) y el Partido de Izquierda (8,7%) también superaron el umbral electoral. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros mercados El EUR/USD sube un 0,5% hasta alcanzar de nuevo el cruce de 1,0510 tras la victoria de los conservadores en Alemania. El dólar estadounidense se está debilitando frente a casi todas las monedas del G10. La excepción es el yen japonés, que baja ligeramente tras la reciente recuperación (USD/JPY: -0,07%). El oro se beneficia de la debilidad del dólar y sube un 0,15% hasta los 2.940 dólares la onza. Por su parte, la plata cotiza en los 32,66 dólares la onza tras subir un 0,65%. La mayoría de los mercados asiáticos cierra la sesión a la baja, debido a la disminución del optimismo en las acciones tecnológicas después de que Donald Trump firmara un memorando (de menor rango que una orden ejecutiva) que restringe las inversiones chinas en sectores estratégicos de Estados Unidos (incluidos la tecnología, las materias primas y la energía). El Shanghai SE Composite y el HSCEI bajan un 0,55% y un 0,65% respectivamente, mientras que el índice Kospi de Corea del Sur también está en rojo (-0,43%). El mercado de valores japonés está cerrado por el cumpleaños del Emperador. Los precios del crudo Brent y del WTI bajan un 0,12% y un 0,21% respectivamente, a medida que Irak aumenta el suministro, recibiendo aproximadamente 185.000 barriles por día de la región semiautónoma del Kurdistán. El gas natural también está disminuyendo (-5%) debido a las previsiones de temperaturas más altas en los EE. UU. El Bitcoin se mantiene alrededor de los 95.800$ (+0,04%), mientras que el Ethereum continúa cayendo (-2,75%) tras el robo de fondos del viernes a ByBit. Informes económicos Las ventas minoristas de Nueva Zelanda aumentaron en el cuarto trimestre de 2024 por encima de las expectativas (+0,9%). La previsión era del +0,5% y el dato previo de -0,1%. Los datos macroeconómicos clave que se publican hoy incluyen la lectura de la inflación final al consumidor (IAPC) para la eurozona y las ventas minoristas de Polonia para enero.

