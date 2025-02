El informe ZEW alemán y el IPC canadiense en el punto de mira

El sentimiento del mercado es mayoritariamente optimista hoy, aunque los futuros de los índices asiáticos muestran un impulso significativamente más fuerte, mientras que Europa está cediendo parte de los avances de ayer. Antes de la apertura de Wall Street, los futuros de los índices están subiendo, mientras que el dólar ha subido un 0,2% y el EUR/USD está ligeramente a la baja. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos tanto para los bonos a 10 años como a 2 años están aumentando casi 2 puntos básicos, alcanzando el 4,51% y el 4,27%, respectivamente. Los datos de inflación de Francia superaron las previsiones, aumentando un 0,2% mes a mes frente a una proyección de -0,1% y un 1,7% interanual frente a las expectativas del 1,4%. Mientras tanto, el IPC de Suecia subió ligeramente menos de lo esperado, un 0,9% interanual frente a una previsión del 1,0%. El GBP/USD está ganando tras unos datos del mercado laboral del Reino Unido más fuertes de lo esperado, que mostraron una tasa de desempleo inferior a la esperada y un mayor cambio en el empleo. En el mercado de divisas, la atención se centrará en el dólar canadiense, que podría experimentar una mayor volatilidad tras la publicación del IPC canadiense de esta tarde, y los mercados esperan un ligero repunte. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario económico 10 AM – Alemania, índice de confianza ZEW: se espera un 20 frente al 10,8 anterior

14:30 PM – Canadá, inflación del IPC: se espera un 1,9 % interanual frente al 1,8 % anterior (0,1 % intermensual frente al -0,4 % intermensual anterior)

14:30 PM – EE. UU., índice manufacturero de la Reserva Federal de Nueva York: se espera un -2 frente al -12,6 anterior

16 PM – EE. UU., índice del mercado inmobiliario de la NAHB: se espera un 46 frente al 47 anterior

22:30 PM – EE. UU., cambio en los inventarios de petróleo crudo API Discursos de los bancos centrales 9 AM – BCE Holzmann

2 PM – BCE Cipollone

3:20 PM – Fed Daly

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "