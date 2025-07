El IPC francés es más alto de lo esperado

En junio de 2025, la inflación francesa se aceleró hasta el 1,0 % interanual, impulsada principalmente por un repunte de los precios de los servicios y la energía. Los servicios aumentaron un 0,6 % intermensual, impulsados ​​por fuertes aumentos en alojamiento (+8,4 %) y transporte (+3,7 %). Los precios de la energía también repuntaron (+0,6 %), con los productos petrolíferos cayendo a un ritmo más lento interanual. Los precios de los alimentos se mantuvieron estables, mientras que los productos manufacturados mostraron pocos cambios. La inflación subyacente subió ligeramente hasta el 1,2 %. En general, el repunte de la inflación refleja la fuerte demanda estacional de servicios y la moderación de la deflación en energía, mientras que las presiones inflacionarias más generales se mantienen contenidas. El EUR/USD se mantiene en un rango estrecho tras caer por debajo de 1,17 al inicio de la sesión. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil IPC francés de junio: IPC francés: real: 1 % interanual; previsión: 0,9 % interanual; anterior: 0,7 % interanual.

IPC francés: real: 0,4 % intermensual; Previsión: 0,3 % intermensual; anterior: -0,1 % intermensual.

