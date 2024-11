El Nikkei 225 baja un 1,55% hasta los 38.740 puntos

Los índices de la región Asia-Pacífico cotizan en su mayoría al alza. El Nikkei 225 de Japón corrige un 1,55% hasta los 38.740 puntos, mientras que los futuros del índice SG20cash de Singapur suben un 0,65%. Por su parte, los índices chinos suben entre un 1,10% y un 1,90% Los índices estadounidenses cerraron a la baja, experimentando descensos moderados. El S&P 500 cayó por debajo del nivel de los 6.000 puntos (principal resistencia), y la mayor liquidación se observó en el índice Russell 2000. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La liquidación del mercado bursátil en Estados Unidos se notó principalmente en los instrumentos que más habían subido desde la victoria electoral de Donald Trump. Las acciones de Tesla, que habían subido alrededor de un 30% desde el día de las elecciones, cayeron un 6% ayer. Las acciones de Trump Media & Technology Group cayeron casi un 9%. Publicaciones macroeconómicas La publicación clave del día es el informe del IPC de EE. UU. Las expectativas de los analistas indican un ligero aumento de la inflación general y ningún cambio en la inflación subyacente a nivel anual. El índice de precios al productor (IPP) de Japón aumentó un 3,4% en octubre en comparación con el mismo período del año pasado, superando las expectativas de los analistas. En términos mensuales, el IPP aumentó un 0,2%. Hoy hemos conocido el informe de crecimiento salarial de Australia para el tercer trimestre de 2024. El crecimiento salarial en Australia se desaceleró en el último trimestre, lo que refleja una relajación de las presiones sobre los precios en toda la economía y el fortalecimiento de las expectativas de un recorte del tipo de interés en la próxima reunión del RBA. Sin embargo, según los analistas, una caída puntual de los precios no será suficiente para el RBA, y la flexibilización de la política monetaria probablemente se producirá en el primer trimestre de 2025. El índice de precios salariales aumentó un 3,5% interanual durante los tres meses hasta septiembre, en comparación con el 4,1% del período anterior y las estimaciones de los economistas del 3,6%. En términos trimestrales, los salarios aumentaron un 0,8%, ligeramente por debajo de lo previsto. Otros mercados El dólar le ganó ayer 4 décimas al euro y continúa apreciándose. Por otro lado, una de las monedas más débiles es el yen japonés, que se deja un 0,3%. El USD/JPY ha subido un 0,35% hoy hasta los 155,0700. En el mercado de criptomonedas estamos viendo una toma parcial de beneficios. El Bitcoin ha bajado un 1,25% hasta los 86.000 USD mientras que el mercado de altcoins y Ethereum están experimentando caídas más pronunciadas, con pérdidas del 3,80% y el 2,70%, respectivamente.

