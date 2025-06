El par EUR/USD, por encima de 1,14 antes del IPC

Estamos a pocos minutos de la publicación del informe del IPC de mayo, la publicación macroeconómica más importante de la semana. Esta publicación es especialmente crucial dado el contexto económico actual, incluida la guerra comercial en curso. Los datos de este mes podrían revelar las primeras señales de los aranceles anunciados por Donald Trump a principios de abril. Se espera que la inflación del IPC rebote en mayo, lo que refleja los efectos de base y el impacto de los aranceles comerciales de Donald Trump Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Previsión de los datos del IPC de mayo IPC (intermensual): pronóstico 0,2 %; anterior 0,2 %

IPC (interanual): pronóstico 2,5 %; anterior 2,3 %

IPC subyacente (intermensual): pronóstico 0,3 %; anterior 0,2 %

IPC subyacente (interanual): pronóstico 2,9 %; anterior 2,8 % El consenso espera un aumento mensual del 0,2 % en el IPC general y un aumento mensual del 0,3 % en la inflación subyacente (excluyendo alimentos y energía). ¿Cómo impactarán los aranceles en el IPC de Estados Unidos? Mayo marcó el primer mes completo de la fase de intensificación de la guerra comercial, lo que convierte a este informe en clave para evaluar cómo las restricciones comerciales están influyendo en los precios estadounidenses. Se espera que muestre el primer repunte de la inflación subyacente del año, lo que pone de relieve el verdadero impacto inflacionario de los aranceles. Por ejemplo, los precios de los equipos de audio han comenzado a subir a un ritmo récord en los últimos dos meses. Los aumentos también se están extendiendo a los muebles, la ropa, la electrónica y los automóviles, categorías todas ellas muy dependientes de las importaciones. Por otro lado, la inflación de los servicios ha seguido disminuyendo en los últimos meses, en particular debido a la menor inflación del transporte, impulsada por la caída de los precios de los combustibles. Mientras tanto, la inflación de los alimentos ha vuelto a repuntar. Aunque los aranceles sobre muchos productos clave se redujeron en mayo, esto aún no se ha traducido en una reducción de los precios al consumidor. Se esperan aumentos de precios en las principales categorías de consumo. Perspectivas de inflación La inflación de los servicios ha disminuido considerablemente en los últimos meses (excluyendo los costes de alquiler). Por otro lado, las empresas están indicando que la presión inflacionaria está aumentando, como se refleja en los índices regionales y los índices ISM. Fuente: Macrobond, XTB

El subíndice de precios del informe de servicios ISM apunta a una presión inflacionaria claramente creciente, que puede llevar a detener un mayor descenso de la inflación de los servicios. Fuente: Macrobond, XTB Aunque, en términos anuales, los precios de los combustibles son el principal factor que explica la inflación limitada, se han mantenido estables en los últimos meses. El subíndice de precios indicado en el informe de servicios del ISM anticipa que la inflación podría repuntar a corto plazo. Fuente: Macrobond, XTB Es probable que la inflación repunte de todos modos debido a los efectos de base (a menos que observemos una clara caída intermensual). Sin embargo, si los factores del comercio internacional tienen un mayor impacto en la inflación en los próximos meses, esta podría repuntar con mayor fuerza que la trayectoria prevista por la tasa de inflación mensual promedio del 0,1-0,2 %. Fuente: Macrobond, XTB ¿Cómo se está moviendo el par EUR/USD? La reacción del mercado ante el informe es mixta. El dólar estadounidense se ha debilitado ligeramente frente al euro, y se observa un patrón similar en los futuros de acciones, que han bajado ligeramente tras las ganancias de ayer. Además del IPC, los inversores también esperan novedades sobre las conversaciones comerciales de dos días entre China y Estados Unidos. Al momento de la publicación, el EUR/USD ha subido un 0,08%, hasta 1,14336. Fuente: xStation5

