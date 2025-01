El mercado de criptomonedas comenzó la semana con un ánimo notablemente más débil. El precio del Bitcoin está probando nuevamente niveles por debajo de los 92.000 dólares, aunque durante el fin de semana subió temporalmente a alrededor de 95.000 dólares. La mayoría de las criptomonedas más pequeñas están perdiendo en el rango del 5 al 6% hoy, con Ethereum cotizando a 3.100 dólares, casi un 30% por debajo de sus picos locales de diciembre. El sentimiento del mercado indica que prevalece la aversión al riesgo, lo que se refleja negativamente en el sentimiento más amplio en torno a las criptomonedas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos podría vender más de 69.000 Bitcoins de Silk Road; sin embargo, aún no se sabe si podrá hacerlo a tiempo para la investidura de Trump (20 de enero). Los ETF de Bitcoin han experimentado salidas netas en las últimas sesiones

El EUR/USD cae un 0,5% bajo la presión del dólar estadounidense, y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúan en torno al 4,8%. Los índices de Wall Street empezaron la semana con descensos; el índice de volatilidad VIX sube casi un 6%.

Nomura afirma que en 2025 habrá una adopción más amplia de los ETF de Bitcoin por parte de las instituciones

, y las criptomonedas se beneficiarán de la nueva administración pro-Bitcoin en Estados Unidos. Los analistas esperan que este año se lancen un total de 12 nuevos ETF Bernstein sugiere que las entradas a los ETF de Bitcoin, en 2025, serán de hasta 75 mil millones de dólares, en comparación con aproximadamente 35 mil millones de dólares en 2024

Los analistas de CryptoQuant indicaron que el futuro depara pocos proyectos de criptomonedas con una utilidad sólida y real en la economía

El New York Digital Investment Group (NYDIG) indica que los cambios regulatorios a favor de las criptomonedas llevarán mucho tiempo, incluso si la administración Trump está muy decidida a implementarlos. Otros problemas urgentes para Estados Unidos relacionados con la geopolítica, el presupuesto y los aranceles pueden dejar el tema de las criptomonedas en un segundo plano. Precio de Bitcoin Mirando la cotización y precio de Bitcoin en el intervalo diario, vemos una zona de soporte importante en el nivel de 90.000 dólares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio de Bitcoin todavía se encuentra en un canal de tendencia alcista de mediano plazo, pero un rebote desde la resistencia en EMA50 (línea naranja) puede indicar presión para probar EMA100 (línea negra, alrededor de $89k-$90k); tal escenario indicaría al mismo tiempo una posible realización de una corrección 1:1. Con un sentimiento extremadamente negativo, el mercado puede probar niveles por debajo de $80k (EMA200, línea roja). Fuente: xStation5

