El sentimiento en el mercado de criptomonedas sigue siendo débil. Bitcoin está probando una vez más el área de los 95.000 dólares, mientras que el rango entre los 92.500 y los 93.000 dólares sigue siendo un nivel de soporte clave, que marca el punto de equilibrio para los inversores de BTC a corto plazo. Solana y el token TRUMP han bajado aproximadamente un 6%, mientras que Filecoin está perdiendo un 5%. Más allá de las criptomonedas Los futuros de los índices estadounidenses cotizan ligeramente al alza. Los informes macroeconómicos clave de hoy incluirán principalmente datos secundarios del Reino Unido (8:00), el índice ZEW de Alemania (11:00) y la encuesta regional de manufactura de la Reserva Federal de Nueva York de los EE. UU. (14:30). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los índices del mercado de Asia Pacífico, los futuros de referencia australianos son los más débiles, cayendo casi un 1%. Mientras tanto, el HK.cash de China está subiendo más del 0,5%. El banco central australiano redujo los tipos de interés en 25 puntos básicos al 4,1% desde el 4,35% anterior, en línea con las expectativas del mercado. El dólar estadounidense es una de las monedas más fuertes hoy, apreciándose casi un 0,3% frente al yen japonés. Por otro lado, el AUD/USD está luchando por mantener las ganancias tras la decisión del banco central australiano. El precio del Gas Natural ha bajado un poco más del 0,4%, mientras que el petróleo crudo Brent y WTI se negocian relativamente sin cambios. En el mercado de materias primas, los futuros del algodón en ICE han subido más del 1%, pero la soja y el trigo en CBOT están cayendo más del 1%. El maíz se está comportando ligeramente mejor, aunque los futuros siguen bajando un 0,5%. El oro está teniendo un avance de más del 0,4%, acercándose a los 2.912 dólares. El enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, Kellogg, cuando se le preguntó si las unidades estadounidenses podrían asegurar posibles fuerzas de paz europeas en Ucrania, afirmó que todas las opciones siguen sobre la mesa. Según se informa, el presidente francés, Macron, discutió sobre Ucrania, la cumbre de Riad y la próxima reunión de líderes europeos con Donald Trump.

