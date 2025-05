Las acciones de Arista Networks caen un 6%

Las acciones de Arista Networks (ANET.US) cayeron más de un 6% ayer tras conocerse que Google Cloud y Meta, dos de sus principales clientes, están optando por los conmutadores Ethernet Spectrum-X de Nvidia. Si bien esta noticia pone de manifiesto la rápida evolución del mercado de redes de IA, no implica necesariamente una amenaza duradera para la posición de Arista dentro del mercado.

Las acciones de Arista Networks retroceden mientras aumenta la popularidad de Nvidia Nvidia está ganando terreno en el sector de las redes, con ventas anuales de Spectrum-X que rondan los 8000 millones de dólares y la compañía asociándose con Cisco a través de su plataforma SiliconOne. Nexthop AI, una startup fundada por el exdirector financiero de Arista, ha entrado en el mercado de conmutadores, lo que ha aumentado la competencia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aun así, Arista casi ha duplicado su cuota de mercado en conmutadores Ethernet back-end para IA, del 6% al 11% en 2024, según datos de Dell’Oro. En conjunto, Nvidia y Cisco podrían generar aproximadamente 2400 millones de dólares en ventas relacionadas con switches para 2025, en comparación con los 7500-8000 millones de dólares de Arista, para quien los switches representan su negocio principal. La adopción de Nvidia Ethernet por parte de Meta podría indicar que la demanda de infraestructura Ethernet para IA supera actualmente la capacidad de entrega de Arista, incluso si sus soluciones siguen siendo técnicamente superiores. Nvidia podría beneficiarse de la venta cruzada, combinando Spectrum-X con contratos de GPU para acelerar la adopción. Aun así, Arista es una empresa especializada en redes, con una amplia experiencia y una sólida trayectoria académica, algo que Nvidia aún está desarrollando. Mientras tanto, Cisco, socio de Nvidia en Ethernet, se enfrenta a sus propias limitaciones técnicas y de escalabilidad en las implementaciones de IA de vanguardia. En esta etapa, la demanda insatisfecha, y no la competencia directa, parece ser el principal impulsor del mercado de redes para centros de datos. En este contexto, la diversificación de proveedores por parte de las grandes tecnológicas parece natural, y Arista sigue desempeñando un papel de liderazgo a pesar de las sorpresas del mercado con respecto a la estrategia de compras de Meta. Arista aumentó sus ingresos casi un 4% intertrimestral y un 27% interanual en el primer trimestre de 2025. Los resultados del segundo semestre podrían ser aún mejores, especialmente si las próximas negociaciones arancelarias alivian las preocupaciones del mercado. Cotización de las acciones de Arista Networks Las acciones de Arista Networks muestran indicios de sobreventa, con un RSI por debajo de 20, y han caído por debajo del retroceso de Fibonacci del 38,2% de la tendencia bajista de febrero. Aun así, los títulos han rebotado casi un 35% desde los mínimos de abril, y el retroceso actual podría reflejar una toma de beneficios acelerada en lugar de un cambio estructural. Las acciones de Arista Networks cayeron por debajo de la EMA200 (línea roja) a 92 dólares por título, lo que indica un posible cambio de tendencia. La zona de 90$ representará una resistencia significativa para el precio de las acciones. Hoy, las acciones de Arista Networks pierden casi un 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "