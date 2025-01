Las órdenes ejecutivas en el primer día de Trump 🖋️📄

El primer día de la presidencia de Donald Trump no estuvo marcado únicamente por actos ceremoniales. Según The New York Times, el 47º presidente de Estados Unidos firmó "casi 100 órdenes ejecutivas" el día de su investidura, lo que sirvió como primer paso para implementar sus promesas de campaña en materia de economía, política interna e incluso TikTok. Como Trump enfatizó en su discurso, la nueva administración "restaurará de inmediato la integridad, competencia y lealtad del gobierno estadounidense", y el tema general de la presidencia será "poner a Estados Unidos en primer lugar". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Algunas de las directivas firmadas deshacen directamente los cambios introducidos por la administración saliente de Joe Biden, como la cancelación del llamado Climate Corps, que trabajaba en la prevención del cambio climático. Trump también ordenó una revisión de una de las leyes económicas más importantes de Biden, la Ley de Reducción de la Inflación. Un aspecto sorprendente fue la breve referencia de Trump a los aranceles. Abordó directamente los aranceles del 25% sobre los productos procedentes de México y Canadá, pero China, que fue un foco central durante la campaña, estuvo notablemente ausente de las declaraciones explícitas. A continuación mostramos una lista de los actos más importantes firmados en el día de ayer: Comercio y Economía, foco de las medidas de Trump Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE): Creación de un nuevo departamento dirigido por Elon Musk para mejorar la eficiencia del gobierno.

Revisión de aranceles: Anunció planes para revisar las relaciones comerciales de EE. UU. con China, Canadá y México, con posibles aranceles de hasta el 25 % para México y Canadá antes del 1 de febrero. Estas medidas tienen como objetivo proteger a los trabajadores e intereses estadounidenses.

Oficina del Tesoro: Propuso una nueva agencia para recaudar aranceles, trasladando la carga fiscal de los ciudadanos estadounidenses a las entidades extranjeras. Trump describió esto como una estrategia para generar ingresos significativos de fuentes internacionales.

Suspensión temporal de la prohibición de TikTok: Trump otorgó una extensión de 75 días para que TikTok negocie una resolución que aborde las preocupaciones de seguridad nacional de EE. UU., retrasando la aplicación de la prohibición.

Trump otorgó una extensión de 75 días para que TikTok negocie una resolución que aborde las preocupaciones de seguridad nacional de EE. UU., retrasando la aplicación de la prohibición. Emergencia inflacionaria: Trump instruyó a las agencias federales para que eliminen las políticas relacionadas con el clima que se perciben como infladoras de los precios de la energía, con el objetivo de reducir los costos de la vivienda y la atención médica. La cotización del USD-CAD se agita tras las primeras medidas de Trump El dólar canadiense es una de las divisas principales que más se deprecia en el día hoy. El dólar canadiense está perdiendo terreno debido a los posibles aranceles que podría imponer Estados Unidos en los próximos 10 días. Sin embargo, cabe señalar que, a pesar de las subidas dinámicas de hoy en el par USD-CAD, el tipo de cambio simplemente está recuperando las caídas de ayer. Perdón presidencial Trump emitió indultos completos a aproximadamente 1.500 personas involucradas en los eventos en el Capitolio el 6 de enero y conmutó las sentencias de otras 14. Inmigración Estado de emergencia en la frontera: Trump declaró el estado de emergencia en la frontera sur, desplegó fuerzas militares y reanudó el proyecto del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

Trump declaró el estado de emergencia en la frontera sur, desplegó fuerzas militares y reanudó el proyecto del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Deportaciones: Amplió los poderes de ejecución para iniciar deportaciones masivas de personas consideradas “criminales”.

Amplió los poderes de ejecución para iniciar deportaciones masivas de personas consideradas “criminales”. Fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento: Emitió una orden para eliminar la ciudadanía automática para los niños nacidos de residentes no legales o temporales, incluidos los turistas y los titulares de visas.

Emitió una orden para eliminar la ciudadanía automática para los niños nacidos de residentes no legales o temporales, incluidos los turistas y los titulares de visas. Revisión de la política de asilo: Suspendió los reasentamientos de refugiados durante seis meses, puso fin a la política de “captura y liberación” y restableció la política de “permanecer en México”, que exige que los solicitantes de asilo esperen en México hasta las audiencias judiciales.

Suspendió los reasentamientos de refugiados durante seis meses, puso fin a la política de “captura y liberación” y restableció la política de “permanecer en México”, que exige que los solicitantes de asilo esperen en México hasta las audiencias judiciales. Pena de muerte para inmigrantes ilegales: Ordenó al Departamento de Justicia que solicitara la pena de muerte para los inmigrantes ilegales condenados por mutilar o asesinar a estadounidenses.

Ordenó al Departamento de Justicia que solicitara la pena de muerte para los inmigrantes ilegales condenados por mutilar o asesinar a estadounidenses. Cárteles y pandillas designados como organizaciones terroristas: Declaró a la MS-13, el Tren de Aragua y los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que permitió deportaciones aceleradas en virtud de la Ley de Extranjeros Enemigos. Clima y energía Retirada del Acuerdo de París: reanudó el proceso de retirada del Acuerdo Climático de París de 2015, que requiere un procedimiento de un año.

reanudó el proceso de retirada del Acuerdo Climático de París de 2015, que requiere un procedimiento de un año. Aumento de la producción energética nacional: invocó poderes de emergencia para revisar y revertir las regulaciones climáticas consideradas onerosas para la producción energética.

invocó poderes de emergencia para revisar y revertir las regulaciones climáticas consideradas onerosas para la producción energética. Expansión de la exploración de petróleo y gas: abrió nuevas áreas, incluidas las regiones marinas y Alaska, para la exploración. Trump también se comprometió a rellenar la Reserva Estratégica de Petróleo hasta su capacidad máxima.

abrió nuevas áreas, incluidas las regiones marinas y Alaska, para la exploración. Trump también se comprometió a rellenar la Reserva Estratégica de Petróleo hasta su capacidad máxima. Restricciones a los parques eólicos: detuvo la disponibilidad de nuevas tierras para inversiones en parques eólicos, citando su impacto en los paisajes naturales y los limitados beneficios para el consumidor.

detuvo la disponibilidad de nuevas tierras para inversiones en parques eólicos, citando su impacto en los paisajes naturales y los limitados beneficios para el consumidor. Cambios para los vehículos eléctricos: eliminó los subsidios y las exenciones regulatorias que promovían los vehículos eléctricos, centrándose en cambio en los automóviles a gasolina.

eliminó los subsidios y las exenciones regulatorias que promovían los vehículos eléctricos, centrándose en cambio en los automóviles a gasolina. Redistribución del agua en California: reanudó los esfuerzos para desviar agua del norte de California a los agricultores del Valle Central, reduciendo las protecciones para las especies en peligro de extinción. Género y políticas culturales Política de género biológico: anunció una política oficial de los EE. UU. que reconoce solo dos géneros (masculino y femenino) y exige que los documentos gubernamentales reflejen estas definiciones.

anunció una política oficial de los EE. UU. que reconoce solo dos géneros (masculino y femenino) y exige que los documentos gubernamentales reflejen estas definiciones. Eliminación de las iniciativas de DEI: puso fin a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las agencias federales y las operaciones militares, citando un enfoque en la gobernanza basada en el mérito y evitando las "teorías políticas radicales". Seguridad nacional Reincorporación de opositores a las vacunas: ordenó la reincorporación con pago retroactivo del personal militar despedido por negarse a vacunarse contra la COVID-19.

ordenó la reincorporación con pago retroactivo del personal militar despedido por negarse a vacunarse contra la COVID-19. Retirada de la OMS: firmó una orden para retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, tras críticas previas a la institución. Fuerza laboral federal Mandato de regreso a la oficina: ordenó a los empleados federales regresar al trabajo en la oficina, poniendo fin a los acuerdos de trabajo remoto.

ordenó a los empleados federales regresar al trabajo en la oficina, poniendo fin a los acuerdos de trabajo remoto. Congelación de contrataciones federales: impuso una congelación de contrataciones en puestos federales no militares, excepto para funciones relacionadas con la aplicación de la ley de inmigración y la seguridad nacional.

impuso una congelación de contrataciones en puestos federales no militares, excepto para funciones relacionadas con la aplicación de la ley de inmigración y la seguridad nacional. Congelación de regulaciones: suspendió todas las nuevas acciones regulatorias para su revisión por parte de la administración entrante. Dudas en las criptomonedas tras las primeras medidas de Trump El Bitcoin fue indirectamente uno de los perdedores de la investidura de ayer. A pesar de las especulaciones sobre las reservas estratégicas, Donald Trump no mencionó las criptomonedas ni una sola vez. Como resultado, el Bitcoin borró la subida de ayer. Cotización del Bitcoin Por otro lado, durante la inauguración, World Liberty Financial (WLD), una empresa vinculada a Donald Trump, invirtió más de 100 millones de dólares en varios proyectos DeFi, incluidos 47 millones de dólares cada uno en Ethereum y Bitcoin. Además, durante el fin de semana, WLD invirtió 50 millones de dólares adicionales en Ethereum. Esto sugiere que, a pesar de la falta de reconocimiento explícito en su discurso, Donald Trump sigue apoyando el desarrollo del mercado de criptomonedas.

