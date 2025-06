Los futuros en Europa cotizan en verde

Los futuros de los índices estadounidenses registraron subidas en la sesión de ayer, aunque el S&P 500 retrocedió tras superar la barrera de los 6.000 puntos. Los futuros en Europa y en EE. UU. indican una apertura ligeramente al alza. Hoy, la atención del mercado se centra en el informe de nóminas no agrícolas (NFPs) de EE. UU., que se publicará a las 14:30. Previamente, a las 11:00, se publican los datos revisados ​​de ventas minoristas de Europa. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros mercados En el mercado de metales preciosos, los principales metales siguen subiendo. La plata sube un 0,8% alcanzando máximos de los últimos 14 años, en los 36 dólares por onza. El platino es el que mejor se comporta hoy, con un aumento del 1,5%, mientras que el oro sube un 0,4%, hasta los 3.363 dólares por onza. Por su parte, el petróleo registra ligeras pérdidas, mientras que los futuros del gas natural suben un 1,2%, alcanzando los 3,70 dólares por MMBtu. En el mercado de criptomonedas, el Bitcoin cotiza a 103.000 dólares, casi un 10% por debajo de su máximo histórico. Además, se observa un mayor optimismo entre las llamadas memecoins.

