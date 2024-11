Los mercados reaccionan a los resultados electorales

Estamos viendo una reacción relativamente fuerte en los mercados a lo que ahora parece una victoria casi segura para los republicanos en las elecciones de Estados Unidos. Además, además de las elecciones presidenciales, el Partido Republicano tiene una gran posibilidad de ganar tanto en el Senado como en el Congreso. Al momento de la publicación, los republicanos han asegurado 51 escaños en el Senado, mientras que los demócratas tienen 41. En la carrera presidencial, Donald Trump lidera con 246 votos electorales, mientras que Kamala Harris tiene 187. En el Congreso, la Cámara de Representantes republicana lidera con 191 votos, mientras que los demócratas tienen 158 votos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En los mercados financieros, hay una fuerte respuesta a favor de las políticas de Trump. El mercado anticipa un aumento del proteccionismo y los recortes de impuestos. En definitiva, una extensión de las políticas de las elecciones de 2016. Reacción de los mercados a los resultados electorales El índice del dólar sube un 1,66%, superando los 105 puntos por primera vez desde junio de este año, durante un período de pivote de la Fed y el comienzo de los recortes de tipos. Sin embargo, los mercados están preocupados por el regreso de la inflación y la posibilidad de que la Reserva Federal cambie de rumbo nuevamente en el largo plazo. La decisión del jueves de recortar los tipos se da prácticamente por segura. Los índices bursátiles estadounidenses están registrando fuertes subidas, con el S&P 500 y el Nasdaq subiendo un 1,25%, rozando sus máximos históricos. Mientras tanto, el índice de pequeña capitalización Russell 2000 ha subido un 2,75%, saliendo de su zona de consolidación para alcanzar los 2.345 puntos. Los rendimientos de los bonos estadounidenses también están experimentando un fuerte movimiento alcista. Actualmente, los rendimientos de los bonos a 10 años han aumentado al 4,41%, y los rendimientos de los bonos a 2 años al 4,27%. Otros mercados En otros mercados, como Japón, Australia y Singapur, los índices registran subidas moderadas de entre el 0,50 y el 1,60%. El mayor avance se observa en el índice Nikkei de Japón, hasta los 39.650 puntos (+1,65%). En la región de Asia y el Pacífico, las reacciones a las elecciones son mixtas. Estamos viendo ventas significativas en los índices chinos, con caídas de entre el 1,50 y el 2,20%. Los inversores están preocupados por el aumento de los aranceles sobre los productos chinos, las restricciones comerciales y las nuevas restricciones a la transferencia de tecnología. Sin embargo, las subidas más interesantes se observan en el mercado de criptomonedas. Trump era uno de los favoritos entre los inversores en este mercado, gracias a sus numerosas promesas de apoyo positivo para el desarrollo futuro de la industria en los EE. UU. Bitcoin ha subido un 8,00% hasta los 75.000$, rompiendo su máximo histórico. Ethereum ha subido un 7,70% a 2.600$, y otras altcoins han subido un 6,90%, lo que eleva la capitalización total del mercado a 640 mil millones de $. Dogecoin, fuertemente asociada con Elon Musk, quien ha estado muy involucrado en las elecciones, sube un 23% a 0,20$ por token.

