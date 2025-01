Los resultados de ASML superan las estimaciones

ASML Holding NV (AMSL.NL), el líder holandés en equipos de semiconductores, presentó sus resultados del cuarto trimestre de 2024 y del año completo el 29 de enero de 2025. La empresa obtuvo un rendimiento mejor de lo esperado, a pesar de las recientes turbulencias del mercado provocadas por las preocupaciones sobre los cambios en la demanda relacionados con la IA. Puntos clave de los resultados de ASML Rendimiento del cuarto trimestre de 2024

Ventas netas : 9.260 millones de euros (por encima del consenso de 9.070 millones de euros).

: 9.260 millones de euros (por encima del consenso de 9.070 millones de euros). Ingresos netos : 2.690 millones de euros (superando los 2.640 millones de euros previstos).

: 2.690 millones de euros (superando los 2.640 millones de euros previstos). Margen bruto : 51,7 %, superando las previsiones y reflejando la eficiencia operativa.

: 51,7 %, superando las previsiones y reflejando la eficiencia operativa. Reservas netas: 7.100 millones de euros, un 169 % más que en el tercer trimestre, con 3.000 millones de euros de sistemas EUV. Resultados del año completo de 2024 Ventas netas totales : 28.300 millones de euros, frente a los 27.600 millones de euros de 2023.

: 28.300 millones de euros, frente a los 27.600 millones de euros de 2023. Ingresos netos : 7.600 millones de euros, lo que refleja una sólida rentabilidad.

: 7.600 millones de euros, lo que refleja una sólida rentabilidad. Margen bruto : 51,3 %.

: 51,3 %. Sistemas de litografía vendidos: 380 unidades (119 en el cuarto trimestre). Previsión para 2025 Ventas netas del primer trimestre de 2025 : 7500-8000 millones de euros, con márgenes brutos del 52-53 %.

: 7500-8000 millones de euros, con márgenes brutos del 52-53 %. Ventas netas para todo el año 2025: 30-35 000 millones de euros, respaldadas por el crecimiento de la IA y un sólido impulso de los pedidos. Actualización de dividendos ASML propone un dividendo total para 2024 de 6,40 euros por acción , un aumento del 4,9 % interanual.

, un aumento del 4,9 % interanual. Dividendo provisional de 1,52 euros por acción pagadero el 19 de febrero de 2025 Comentario del director ejecutivo de ASML Christophe Fouquet, presidente y director ejecutivo de ASML, destacó los sólidos resultados del cuarto trimestre de la empresa, impulsados ​​por la sólida demanda de EUV y las actualizaciones de los sistemas EUV de alta NA. Reconoció los desafíos en la dinámica de los clientes causados ​​por el auge de los modelos de IA rentables, como DeepSeek, pero reafirmó el compromiso de ASML con la innovación y la adaptabilidad. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil “El crecimiento de la inteligencia artificial sigue siendo un factor clave para nuestra industria, pero está creando oportunidades y riesgos para nuestros clientes, como se refleja en nuestro rango de ingresos para 2025”. Impacto en el mercado de ASML y perspectivas de los analistas Las reservas netas de ASML aumentaron a 7100 millones de euros en el cuarto trimestre , superando con creces las expectativas de los analistas de 3990 millones de euros.

, superando con creces las expectativas de los analistas de 3990 millones de euros. Las reservas de EUV de la empresa (3000 millones de euros) destacan la continua dependencia de las tecnologías avanzadas de fabricación de chips, a pesar de las preocupaciones sobre la evolución de la demanda de IA.

Los analistas elogiaron a ASML por su desempeño resiliente en medio de la dinámica cambiante del mercado. Desafíos de ASML: Sigue habiendo preocupaciones sobre la demanda a largo plazo de sistemas EUV debido a la posible disrupción causada por los modelos de IA chinos como DeepSeek .

. Las tensiones geopolíticas y las restricciones a las exportaciones podrían limitar el crecimiento en el mercado chino.

Oportunidades: El monopolio de ASML en la tecnología EUV y sus fuertes flujos de ingresos recurrentes provenientes de la gestión de bases instaladas brindan una base estable para el crecimiento. Cotización de las acciones de ASML Para ASML, la sesión de efectivo aún no ha comenzado. Sin embargo, la acción está subiendo hasta un 8% en las operaciones previas a la apertura del mercado, lo que sugiere una apertura de operaciones al contado incluso de 700 € por acción. Fuente: xStation5

