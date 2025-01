DeepSeek ha provocado importantes caídas en las big-tech de EEUU y plantea dudas sobre la burbuja de la IA De la noche a la mañana, DeepSeek ha cambiado las reglas del juego. El público en general, los principales líderes tecnológicos e incluso los políticos han mostrado su asombro ante la capacidad de DeepSeek de construir un modelo de inteligencia artificial sin gastar tanto como sus rivales en Estados Unidos, poniendo en duda los principales argumentos que han sustentado los avances de los mercados en los últimos años. Como resultado, en la jornada de ayer se vivió un terremoto bursátil como pocas veces se ha visto en la historia, con algunas de las empresas tecnológicas más destacadas de Occidente registrando profundas caídas. Pero ¿cuáles son los valores más impactados por DeepSeek? ¿Y cómo debemos actuar ahora? DeepSeek azuza a las grandes tecnológicas Las consecuencias del desplome que vivió ayer el mercado occidental fueron enormes. El entusiasmo por la hazaña de DeepSeek provocó una caída de miles de millones de dólares en las acciones tecnológicas estadounidenses y europeas, ya que los inversores cuestionaron los planes de gasto de algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La caída fue especialmente relevante en las acciones del fabricante de chips Nvidia, que por sí sola borró aproximadamente 589.000 millones de dólares de su valor de mercado, firmando la mayor caída en la historia del mercado de Estados Unidos. Además, ASML, una de las compañías europeas más destacadas del sector, se anotó unas pérdidas del 10%, mientras que las empresas energéticas, que se esperaba que se beneficiarían de una demanda sin precedentes de inteligencia artificial, también se hundieron, encabezadas por una caída histórica del 21% para Constellation Energy. Por su parte, el Nasdaq 100, el principal índice tecnológico de Estados Unidos, retrocedió un 3,07%, mientras que el S&P 500 cayó un 1,5%. A pesar de estos retrocesos, si profundizamos en el comportamiento general del mercado, la volatilidad no fue tan elevada. De hecho, la mayoría de las acciones del S&P 500 terminaron el día al alza, y el índice Advance-Decline (que mide las acciones que suben menos las que bajan) mostró una lectura positiva de 199, a pesar del descenso en el índice de referencia estadounidense, un dato sin precedentes en los últimos 20 años. Además, el índice S&P 500 Equal Weight Index (que equipondera las acciones del propio índice) cerró el día con pocos cambios, mientras que en Europa hubo índices de referencia, como el Stoxx 600 o el Dax 40 alemán, que volvieron a rondar máximos históricos. ¿Ha pinchado la burbuja de la IA? La irrupción de DeepSeek ha puesto en tela de juicio dos supuestos fundamentales que han sustentado el mercado de la inteligencia artificial desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022. En primer lugar, que las empresas que quieran competir en IA, o utilizarla, tendrían que hacer gastos masivos y muy intensivos en energía para hacerlo. Y en segundo, el monopolio de Nvidia, derivado de la gran ventaja de la compañía en la producción de los chips necesarios para la IA. Es decir, DeepSeek ha acabado con la creencia de que las empresas tendrían que gastar mucho dinero en inteligencia artificial, y que tendrían que gastarlo, específicamente, con Nvidia. Sin embargo, y a pesar de las caídas registradas ayer, no creemos que se haya pinchado la “burbuja”. Consideramos que la reacción del mercado ha sido exagerada, y nos parece que este aviso servirá de motivación para las empresas americanas, que deberían de investigar, innovar y desarrollar nuevas herramientas y modelos que permitan diferenciarse de sus competidores. La historia nos ha demostrado que Estados Unidos y las empresas punteras del país no se han quedado de brazos cruzados y han elevado sus propios niveles de exigencia, hasta conseguir nuevos hitos que en otros países copiaron después. A nivel particular, además, no debemos olvidar que el negocio de Nvidia se extiende mucho más allá del entrenamiento de grandes modelos de lenguaje. Están involucrados en áreas tan dispares como vehículos autónomos, videojuegos, aceleración de centros de datos para aplicaciones empresariales y otros ámbitos que siguen dependiendo en gran medida de las tarjetas GPU premium. Por ello, esperamos que la tendencia del sector tras la irrupción de DeepSeek se centre en una mayor capacidad y en avanzar más rápido hacia la inteligencia artificial a nivel general, en lugar de en una reducción del gasto. ¿Cuáles son los valores más perjudicados y beneficiados por DeepSeek? La llegada de DeepSeek a los mercados internacionales se ha saldado con notorias caídas en algunas de las tecnológicas más importantes de Occidente. Además de los ya mencionados casos de Nvidia o ASML, la jornada de ayer también fue fatídica para Oracle, una de las empresas clave del proyecto ‘Stargate’ de la administración Trump, que cerró la sesión con unas pérdidas del 13,79%, y para Broadcom, que retrocedió un 17,40%. Pero mientras que en Estados Unidos estamos asistiendo a ciertas dudas sobre el comportamiento de las acciones tecnológicas, en China los índices continúan al alza, impulsados especialmente por el sector tecnológico del país asiático. Estas subidas no son de extrañar: al final y al cabo, la inteligencia artificial ha sido el principal motor de crecimiento de los índices en Estados Unidos, por lo que ¿por qué no podrían ser el catalizador que impuse a las Bolsas en China? En este sentido, el Hang Seng, el principal índice del país asiático, ha registrado aumentos en las últimas jornadas, lo que abre la puerta a los inversores que quieran apostar por el país, que podrán hacerlo a través de ETFs que repliquen el comportamiento de este selectivo. En Estados Unidos, a pesar de las caídas registradas en la jornada de ayer, hay muchas empresas cuyas valoraciones no se han descontrolado. Sectores como el de las finanzas y la salud son dos de los que más se beneficiarían del acceso generalizado de la IA a bajo coste para reducir sus costes, algo que podría venir de la mano de DeepSeek. Además, entre los actores tecnológicos también hay ganadores: Salesforce, por ejemplo, subió ayer un 4%, ya que su sueño de un servicio de atención al cliente basado en inteligencia artificial ahora parece más cercano que nunca. Por su parte, dentro de los Siete Magníficos, empresas como Apple, Meta o Amazon, terminaron el día con resultados positivos. Ahora, parece que el gasto cauteloso de Apple, cuyas acciones ayer subieron, en IA cobra un mayor sentido, y la estrategia de IA de código abierto de Meta parece profética. ¿Cómo invertir ante el terremoto DeepSeek? El terremoto de DeepSeek ha sacudido las bolsas globales y azuzado a algunas de las acciones occidentales con mejor valoración del mercado. En situaciones de caídas como la que estamos viviendo, sin embargo, es importante mantener la calma y valorar todas las posibles acciones antes de actuar, prestando atención a la actualidad económica para comprender mejor cuál es el escenario en el que nos encontramos y evaluar cuál es la mejor estrategia. De cara a reducir riesgos, es recomendable que los inversores diversifiquen sus inversiones en activos de distintos sectores y naturalezas y que controlen su nivel de riesgo a partir de mecanismos como el stop loss, que nos ayudarán a limitar las pérdidas de nuestras operaciones. DeepSeek acaba de llegar al mercado: su golpe inicial ha sido duro, pero todavía se desconoce cuál será su impacto final en las bolsas de valores y las grandes tecnológicas. Mantener la paciencia será, por tanto, clave.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.