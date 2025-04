Nuevos problemas para Nvidia y ASML 📉

Los futuros del Nasdaq 100 caen un 2%馃椊 Los d茅biles datos de pedidos de ASML y las restricciones a las exportaciones dirigidas a Nvidia est谩n pesando sobre los futuros de Wall Street. Los futuros del Nasdaq 100 fluct煤an con una fuerte presi贸n a la baja y corrigen un 2%. Este sentimiento negativo es el resultado de varios factores clave que est谩n inquietando a los inversores y ensombreciendo las perspectivas para el sector tecnol贸gico. Las principales preocupaciones incluyen la escalada de las tensiones comerciales con China, en particular la posible implementaci贸n de nuevos aranceles del 245% en productos seleccionados, los decepcionantes resultados financieros del gigante holand茅s de semiconductores ASML y las nuevas restricciones a la exportaci贸n de chips avanzados producidos por Nvidia. Adem谩s, Hong Kong ha suspendido el servicio postal para productos con destino a EE. UU. Escalada de la guerra comercial El temor a una ampliaci贸n de la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha vuelto a cobrar protagonismo. La pol铆tica arancelaria de Donald Trump pone de manifiesto la naturaleza err谩tica de su enfoque, tras haber retirado concesiones previas otorgadas a Nvidia. En segundo lugar, sugiere que las tensiones entre Estados Unidos y China siguen siendo graves, incluso si parece prevalecer una calma superficial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Adem谩s de revertir las exenciones de Nvidia y los posibles aranceles sobre minerales cr铆ticos, la Casa Blanca planea imponer aranceles del 245% a ciertos productos. Seg煤n informes de prensa, estos podr铆an aplicarse inicialmente a art铆culos como jeringas y agujas, productos con un impacto econ贸mico limitado para ambas econom铆as. D茅biles resultados de ASML Otro factor que afecta la confianza de los inversores son los datos de pedidos publicados por ASML Holding NV (ASML.NL), los cuales son m谩s d茅biles de lo esperado. Adem谩s, la compa帽铆a advirti贸 que los aranceles podr铆an afectar negativamente sus resultados financieros en 2025 y 2026. Como proveedor clave de sistemas de litograf铆a avanzados para fabricantes globales de chips, ASML se帽al贸 una notable debilidad en el sector de los semiconductores. La disminuci贸n de los pedidos podr铆a indicar una desaceleraci贸n de la demanda de nuevos chips, lo que afecta directamente las perspectivas de crecimiento de muchas empresas tecnol贸gicas y se refleja en las ca铆das observadas en el Nasdaq 100. Restricciones en las exportaciones de Nvidia Otro rev茅s para el sector tecnol贸gico y las relaciones entre EE. UU. y China proviene del endurecimiento de las normas de exportaci贸n de chips avanzados por parte de Nvidia. El gobierno estadounidense exigir谩 ahora una licencia especial para exportar los chips H鈧侽 de la compa帽铆a a China. Nvidia se hab铆a opuesto previamente a estas medidas. Inicialmente, se supon铆a que la compa帽铆a estar铆a cubierta por un "paraguas", pero Trump parece haber retirado finalmente dicha protecci贸n, imponi茅ndole nuevas condiciones. Nvidia estima que, en el primer trimestre fiscal, incurrir谩 en aproximadamente 5.500 millones de d贸lares en costes relacionados con inventario, obligaciones de compra y reservas asociadas a productos. Cotizaci贸n del Nasdaq 100 En respuesta, los futuros del Nasdaq 100 retroceden un 2%. Sin embargo, las ca铆das m谩s pronunciadas comenzaron a las 7:00 a. m., tras la publicaci贸n de los resultados de ASML. Simult谩neamente, se ha producido una depreciaci贸n del d贸lar estadounidense y un aumento en el precio del oro. El Nasdaq 100 se mantiene muy por debajo de la EMA 200 y no logra rebotar por encima del retroceso de Fibonacci de 38,2 de la onda ascendente de 2023. Los niveles de soporte m谩s importantes ahora son 61,8 y 71,6 puntos de Fibonacci, en los niveles de 17.300 y 16.500 puntos, respaldados tambi茅n por la acci贸n del precio anterior. 聽 Fuente: xStation5 聽 驴C贸mo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs m谩s destacados que nos permiten replicar el comportamiento del 铆ndice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (d贸lares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta. Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros 聽planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

