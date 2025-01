Optimismo en China

La sesión del viernes pasado terminó con un dólar más débil y una ligera toma de beneficios en Wall Street. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó por debajo del 4,6%, mientras que el Nasdaq 100 retrocedió casi un 0,6%. Sin embargo, durante el fin de semana, la situación cambió y el mercado de valores estadounidense podría abrir con una nota muy débil hoy. Los inversores están cada vez más preocupados por la posibilidad de que el modelo de inteligencia artificial de China, DeepSeek V3, pueda amenazar la ventaja tecnológica de Estados Unidos. Como resultado, las tendencias bajistas han regresado a Wall Street, con los futuros del Nasdaq 100 cayendo un 2,4% y los futuros del índice de volatilidad VIX subiendo casi un 8%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil China avanza con optimismo Hoy, China tuvo una sesión muy fuerte, con un optimismo floreciente en el país a pesar de los datos PMI más débiles de lo esperado de los sectores de servicios y manufactura. Según la agencia CFLP, el PMI manufacturero cayó preliminarmente a 49,1 en enero desde 50,1 anteriormente, mientras que el PMI de servicios apenas se mantuvo en territorio de expansión, decepcionando las expectativas del mercado. Se situó en 50,2, en comparación con el pronóstico de 52,2 y la lectura de diciembre de 52,2. El Nikkei de Japón perdió casi un 0,9%, mientras que el KOSPI de Corea del Sur subió más del 0,8%. El debut altamente publicitado del modelo de inteligencia artificial DeepSeek de China, que desafió a los modelos "occidentales" como ChatGPT, Anthropic y Llama, despertó optimismo entre las empresas tecnológicas chinas debido a su alto rendimiento logrado a un costo mucho menor. Cabe destacar que las acciones de PDD Holdings (Pinduoduo) subieron más del 7%, ya que, según se informa, la empresa está desarrollando su propio modelo de inteligencia artificial. El Bitcoin retrocede El bitcoin ha caído por debajo de los 100.000 dólares, lo que refleja el sentimiento bajista en el mercado de valores de EE. UU., con la mayoría de las criptomonedas perdiendo terreno. El par EUR/USD cotiza un 0,2% a la baja, mientras que el oro baja casi un 0,7%. Los futuros de materias primas, en particular los de agricultura, están en su mayoría a la baja, con el maíz y la soja retrocediendo casi un 1%. Los precios del Gas Natural cotizan ahora casi un 10% por debajo de su último precio y sigue cayendo hoy, perdiendo otro 4% a 3,28 dólares por MMBtu. Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles del 50% a Colombia después de que el país se negara a "aceptar" un transporte de convictos colombianos deportados. En respuesta, Colombia anunció aranceles del 25% a los productos estadounidenses.

