Resumen de mercado: Las caídas se extienden por Europa

Los fabricantes de chips y tecnología avanzada registran caídas en las bolsas de Fráncfort, París y Ámsterdam. Líderes europeos del sector como ASML e Infineon siguen la estela de los gigantes estadounidenses. El sentimiento negativo también afecta a compañías de los sectores automotriz e industrial pesado.

Figura 1: Mapa de calor sectorial del Euro Stoxx 50 (26.06.2026)

Fuente: XTB Research, 26.05.2026

Con el enfriamiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, se desvanece el entusiasmo especulativo en torno a las compañías vinculadas al ecosistema de la inteligencia artificial en sentido amplio. Cada vez se requiere más para cumplir con las elevadas expectativas de los inversionistas, mientras que las inversiones multimillonarias en infraestructura y centros de datos están siendo analizadas con mayor rigor.

Además, el segundo trimestre, que fue excepcionalmente positivo para el sector tecnológico, está llegando a su fin. Debido al rebalanceo de carteras, especialmente en fondos institucionales y balanceados, los últimos días de junio podrían ser exigentes para las compañías que mejor desempeño han mostrado en los últimos meses. Los gestores de fondos suelen verse obligados a restablecer la estructura adecuada de sus portafolios, por ejemplo, 60% en acciones y 40% en bonos, lo que explica en parte las recientes alzas de precios en los bonos gubernamentales de las principales economías del mundo.

Empresas

Aunque ayer, tras la publicación de resultados mucho mejores de lo esperado por parte de Micron, destacábamos el importante impulso de Infineon Technologies y ASML, hoy ambas compañías se ubican entre las mayores caídas, con retrocesos de 3,4% y 1,3%, respectivamente.

Figura 2: Mayores alzas y caídas del Euro Stoxx 50 (26.06.2026)

Fuente: XTB Research, 26.06.2026

Los gigantes alemanes también pierden terreno: Siemens cae un 4% y BMW retrocede un 1,8%. Esta última compañía acumula una caída superior al 20% en el mes. La fuerte baja en la acción del fabricante automotriz bávaro se explica, en gran parte, por el desplome de sus ventas en China, que cayeron hasta un 18% interanual. Los consumidores chinos están migrando masivamente hacia marcas locales de vehículos eléctricos, como BYD, Xiaomi y Li Auto.

Índices

No solo cae el índice paneuropeo Euro Stoxx 50, que retrocede un 0,8%. También operan en rojo el DAX alemán, con una caída de 1,2%; el CAC 40 francés, con un retroceso de 0,8%; el FTSE MIB italiano, con una baja de 1,3%; y el WIG20 polaco, que cae un 1,6%.

Figura 3: Panel del Euro Stoxx 50 (26.06.2026)

Fuente: XTB Research, 26.06.2026

Los contratos de futuros también sugieren que la bolsa estadounidense debería abrir en rojo.

Materias primas energéticas

Según declaraciones del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, un promedio aproximado de 72 buques ha transitado por el estrecho de Ormuz durante los últimos días, transportando cerca de 20 millones de barriles de petróleo al día. Kpler, compañía especializada en análisis del mercado global de materias primas y transporte marítimo, también informó que 70 buques atravesaron el estrecho el 24 de junio. La cifra sigue siendo aproximadamente la mitad de los niveles previos al estallido de la guerra, aunque la tendencia es claramente al alza, lo que podría explicar nuevas caídas en los precios.

Actualmente, el barril de petróleo Brent se cotiza ligeramente por encima de los 73 dólares.

El barril de WTI se ubica en torno a los 70 dólares.

Figura 4: Petróleo Brent [D1] (30.10 - 26.06)

Fuente: xStation, 26.05.2026

—

Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros, XTB