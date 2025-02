El ánimo de los mercados financieros es mixto al comienzo de la sesión bursátil de hoy. Los futuros de los índices de Wall Street caen ligeramente, pese a que las subidas son generalizadas en Europa. Las empresas tecnológicas chinas cambiaron la tendencia tras un impulso inicial del 4,2%. Finalmente, el índice de referencia de las empresas tecnológicas chinas descensió un 1,5%, lo que apunta a la mayor caída intradiaría desde octubre de 2024. Los datos macroeconómicos serán el foco de atención de los inversores, dado que las bajas solicitudes de subsidio de desempleo combinadas con un aumento mayor de lo previsto en la inflación de los precios al productor (IPP) podrían presionar a Wall Street y tranquilizar a los inversores con respecto a que la tendencia inflacionaria también se está extendiendo a los precios finales al productor. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años retroceden hoy al 4,6%, mientras que los rendimientos a 2 años también caen 3 puntos básicos hasta el 4,33%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario macroeconómico 15:30 - Solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. : Se esperan 215.500 frente a las 219.000 anteriores. Solicitudes de subsidio por desempleo continuas: Se esperan 1,881 millones frente a los 1,886 millones anteriores. 15:30 - Cambio en los inventarios de gas de EE. UU. según la EIA: Se esperan -92 mil millones de pies cúbicos (bcf) frente a los -174 bcf anteriores.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "