Subidas en China tras la extensión de la tregua comercial

Los mercados bursátiles de la región Asia-Pacífico experimentan una sesión mixta. Los índices chinos suben entre un 0,50% y un 0,90% tras la extensión de la tregua comercial entre Estados Unidos y China. China confirmó una extensión de 90 días de la tregua, aunque altos cargos estadounidenses afirman que la "luz verde" final debe provenir de Trump. Las conversaciones en Estocolmo no dieron como resultado un acuerdo definitivo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El ministro de Finanzas chino, Lan Fo'an, anunció un mayor estímulo fiscal para impulsar el consumo y contrarrestar la presión económica. Se mejorará la coordinación entre los fondos de inversión centrales y locales. El cambio de política busca adaptar las estrategias de desarrollo a los desafíos actuales; los mercados respondieron positivamente. El evento principal de hoy es la decisión de la Fed sobre los tipos de interés. También se publicará el primer informe del PIB de EE. UU. del segundo trimestre. En Australia, la inflación del segundo trimestre se situó en o por debajo de las expectativas. El IPC general alcanzó su mínimo en cuatro años, y el IPC subyacente alcanzó su nivel más bajo en tres años. Los mercados ya incorporan plenamente un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) los días 11 y 12 de agosto. El dólar australiano se debilitó tras la publicación de los datos. Un terremoto de magnitud 8,8-8,7 sacudió la costa este de Rusia, lo que desencadenó alertas de tsunami en el Pacífico. Olas de hasta cuatro metros azotaron la costa rusa, y se esperan marejadas en Japón, China, Hawái, la costa oeste de EE. UU. y otros países. Resultados corporativos Tesla firmó un acuerdo de 4.300 millones de dólares con LG Energy para el suministro de baterías LFP para sistemas de almacenamiento de energía en EE. UU. La producción comenzará en 2027 en las instalaciones de LG en EE. UU. Samsung invertirá 7.000 millones de dólares en una planta de envasado avanzado de chips junto a su fábrica de Texas, centrada en la inteligencia artificial. SK Hynix está considerando expandir la producción de DRAM en EE. UU. Visa reportó 10.200 millones de $ en ingresos (+14% interanual) y 2,98$ EPS, superando las expectativas. Los volúmenes transfronterizos aumentaron un 12% y el volumen de pagos creció un 8%. El gasto del consumidor se mantiene sólido a pesar de las preocupaciones macroeconómicas. Otros mercados El dólar estadounidense se debilita ligeramente frente a las principales divisas. Los inversores de forex esperan la decisión de la Fed sobre los tipos de interés y el discurso de Jerome Powell. El EUR/USD sube un 0,11% hasta el cruce de 1,15590. La SEC aprobó la creación/canje en especie de ETFs de criptomonedas, lo que permite intercambios directos de criptomonedas a ETFs. Esto reduce costes, mejora la eficiencia y podría impulsar el interés institucional. Fidelity espera que el oro alcance los 4,000$ por onza para finales de 2026, impulsado por la flexibilización de la Fed, la debilidad del dólar y las compras del banco central. Trump acortó el ultimátum para la paz entre Rusia y Ucrania a "10-12 días" y reiteró las amenazas de aranceles secundarios del 100% ante la falta de progreso. Expresó su frustración por la falta de acuerdo y advirtió sobre sanciones a los socios comerciales de Rusia.

