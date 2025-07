Visa dispara sus ingresos en el segundo trimestre

Visa ha presentado hoy sus resultados del segundo trimestre de 2025, los cuales arrojan un aumento en la competitividad del sector de los servicios de pago y suponen nuevos riesgos para la compañía. No obstante, como viene acostumbrando, las sólidas cifras de Visa la sitúan en la cumbre del sector, manteniendo la tendencia positiva de crecimiento. ¿Cuáles son las claves de estos resultados?

Puntos clave de los resultados de Visa del segundo trimestre de 2025 Ingresos : 9.594 millones de dólares (+9% respecto al 2T24)

: 9.594 millones de dólares (+9% respecto al 2T24) EBIT : 5435 millones de dólares (+1,5% respecto al 2T24)

: 5435 millones de dólares (+1,5% respecto al 2T24) Beneficio neto: 4577 millones de dólares (-1,8% respecto al 2T24) Visa mejora sus cifras A pesar de presentar una disminución en el beneficio neto respecto al segundo trimestre del año anterior, en el acumulado semestral Visa ha logrado un crecimiento del 1,5% en esta misma métrica, mostrando fortaleza en los primeros resultados presentados este año. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El ingreso neto fue de 4,6 mil millones de dólares o 2,32 dólares por acción, lo que representa una leve disminución del 2% en ingreso neto, pero un incremento del 1% en utilidad por acción (EPS) comparado con el año anterior. Esta discrepancia entre el ingreso neto y el EPS se explica por una menor cantidad de acciones en circulación, lo que beneficia el cálculo por acción. Dentro de los ingresos, destaca el aumento del 15% de los incentivos a clientes, mostrando un entorno más exigente para la retención de clientes y un mayor coste para la compañía. El aumento en la competitividad del sector supone un nuevo entorno exigente para Visa, aunque aún mantiene su poder en el mercado. Sin embargo, estos resultados incluyen un impacto negativo dado a una provisión legal de 992 millones de dólares relacionada con un proceso jurídico en curso, en el que se acusa a Visa de violar las leyes de antimonopolio, establecer tarifas de cambio excesivas e imponer restricciones a los comerciantes. Si excluimos este y otros elementos no recurrentes, como la amortización de activos adquiridos y las pérdidas por inversiones, el ingreso neto ajustado de Visa se situó en 5,4 mil millones de dólares o 2,76 dólares por acción, lo que representa crecimientos de 6% y 10%, respectivamente. Esto sugiere que, en su operación central, la compañía tuvo un trimestre significativamente positivo. El crecimiento del beneficio por acción del 11% eliminando el efecto de la variación del dólar frente a otras monedas indica que, sin las distorsiones del tipo de cambio, el desempeño operativo fue robusto. Las acciones de Visa se han apreciado un 13% en el acumulado del año. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.