Subidas en los índices chinos

Los índices de Asia-Pacífico cotizan de forma mixta. Los índices chinos suben entre un 0,90 y un 1,20%. Mientras tanto, el índice Nikkei 225 de Japón baja un 0,65% hasta los 38.060 puntos y los futuros de Singapur suben un 0,07%. Mercado de divisas En el mercado de divisas, el yen japonés y el dólar neozelandés son los que más suben en la primera parte del día tras la decisión del RBNZ sobre los tipos de interés. El par USD/JPY baja un 0,55% hasta los 152,2000. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Bancos centrales El dólar neozelandés está teniendo un buen desempeño a pesar de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha recortado el tipo de interés oficial en 50 puntos básicos hasta el 4,25%, tal y como se esperaba. El banco también indicó que en febrero se produciría otro recorte de 50 puntos básicos. Esto puede reflejar la sorpresa de los inversores ante el ritmo menos agresivo de los recortes de tipos, ya que antes del anuncio se había especulado sobre un recorte de 75 puntos básicos. Además, el gobernador del RBNZ, Adrian Orr, advirtió que los altos costes de los préstamos internacionales significan que los titulares de hipotecas pueden tener que ajustar sus expectativas con respecto a unos tipos de interés excepcionalmente bajos. Durante la rueda de prensa, Orr abordó la idea errónea de que las previsiones del RBNZ sugieren un ritmo más lento de recortes de tipos. Hizo hincapié en que las proyecciones del RBNZ son coherentes con las suposiciones anteriores. Orr también señaló las expectativas de una mayor volatilidad de los precios debido a factores geopolíticos, haciendo referencia indirecta a las políticas arancelarias de Donald Trump. Otros mercados El oro ha subido un 0,45% en la primera mitad del día, cotizando en los 2.645 dólares la onza, mientras que la plata ha subido un 0,62%, cotizando a 30,60 dólares la onza. El petróleo cae 3 décimas hasta los 68,70 dólares el barril. En el mercado de criptomonedas se observa un ligero repunte tras las fuertes caídas de ayer. El Bitcoin ha subido un 1,35% hasta los 93.200 dólares, mientras que Ethereum registra un mayor impulso, del un 3,00% hasta los 3.425 dólares. La corrección actual desde los máximos del Bitcoin ya se acerca al 10%.

