Wall Street a la baja por los aranceles de Trump📉

El riesgo de una guerra comercial entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales, como Canad谩, M茅xico y China, est谩 ejerciendo presi贸n sobre las acciones estadounidenses. La principal preocupaci贸n es el temor a un per铆odo prolongado de pol铆tica restrictiva de la Reserva Federal, ya que los aranceles podr铆an conducir a una mayor inflaci贸n y a un aumento de las expectativas futuras de inflaci贸n. Seg煤n las estimaciones de la Reserva Federal, las medidas arancelarias actuales pueden aumentar ela inflaci贸n PCE en 0,7 puntos porcentuales y debilitar el PIB estadounidense en 1,2 puntos porcentuales en un escenario base. Esa din谩mica podr铆a aumentar la presi贸n sobre los consumidores estadounidenses, reduciendo la probabilidad de un aterrizaje suave. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Persisten las incertidumbres y los aranceles anunciados por Trump a煤n podr铆an servir como herramientas de negociaci贸n e incluso podr铆an ser revertidos. Sin embargo, tras los aranceles de represalia del 25% de Canad谩, China tambi茅n ha anunciado que adoptar谩 contramedidas. Los 铆ndices S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones y Russell 2000 caen 1,5%, 1,8%, 1,3% y 2,5% respectivamente. Cotizaci贸n del Nasdaq 100 Velas horarias

Fuente : Xstation5

