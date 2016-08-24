czytaj więcej
Bank Japonii

Bank Japonii to kluczowy gracz globalnej gospodarki i jeden z najbardziej wpływowych banków centralnych świata. Dowiedz się, jak decyzje monetarne BoJ kształtują rynek jena i wpływają na światowe trendy ekonomiczne.

  • Bank Japonii to bank centralny Japonii założony w 1882 roku w Tokio

  • Prezesem Banku Japonii jest Haruiko Kuroda

Bank Japonii i jego cele

Cele Banku Japonii są regulowane specjalnymi ustawami, zawierającymi następujące punkty:

  • Emitować banknoty i przeprowadzać kontrolę walutową

  • Zapewnić sprawne rozliczanie funduszy między bankami i innymi instytucjami finansowymi, przyczyniając się tym samym do utrzymania stabilności systemu finansowego.

Wpływ Banku Japonii na rynki

Decyzje podjęte przez Bank Japonii wywierają największy wpływ na waluty związane z JPY oraz na JAP225. Dlatego bardzo ważne jest śledzenie decyzji dotyczących ustalania stóp procentowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, dlaczego banki centralne podnoszą lub zmniejszają stopy procentowe, kliknij tutaj.

