Bank Japonii

Bank Japonii to kluczowy gracz globalnej gospodarki i jeden z najbardziej wpływowych banków centralnych świata. Dowiedz się, jak decyzje monetarne BoJ kształtują rynek jena i wpływają na światowe trendy ekonomiczne.

Bank Japonii to bank centralny Japonii założony w 1882 roku w Tokio

Prezesem Banku Japonii jest Haruiko Kuroda Bank Japonii i jego cele Cele Banku Japonii są regulowane specjalnymi ustawami, zawierającymi następujące punkty: Emitować banknoty i przeprowadzać kontrolę walutową

Zapewnić sprawne rozliczanie funduszy między bankami i innymi instytucjami finansowymi, przyczyniając się tym samym do utrzymania stabilności systemu finansowego. Wpływ Banku Japonii na rynki Decyzje podjęte przez Bank Japonii wywierają największy wpływ na waluty związane z JPY oraz na JAP225. Dlatego bardzo ważne jest śledzenie decyzji dotyczących ustalania stóp procentowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, dlaczego banki centralne podnoszą lub zmniejszają stopy procentowe, kliknij tutaj.

