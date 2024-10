W zależności od tego, czy Użytkownik jest osobą fizyczną czy prawną, rezydentem podatkowym czy nie, przepisy podatkowe obowiązujące w danym kraju mogą nakładać różne zasady w odniesieniu do opodatkowania odsetek. W większości przypadków kwota odsetek może podlegać potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego i przekazaniu właściwemu organowi podatkowemu przez XTB S.A. (bezpośrednio lub za pośrednictwem jej zagranicznych Oddziałów) według stawek obowiązujących w momencie przekazania odsetek na rachunek transakcyjny użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W comiesięcznym wyciągu będziesz mógł sprawdzić kwotę potrąconego podatku. Jeśli Użytkownik nie jest rezydentem podatkowym w Polsce, jest on również zobowiązany do sprawdzenia przepisów podatkowych obowiązujących w kraju jego rezydencji podatkowej, ponieważ mogą one nakładać na niego dodatkowe obowiązki podatkowe.