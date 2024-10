Kontrakty CFD na ETF

W XTB, oprócz rzeczywistych funduszy ETF, masz również dostęp do kontraktów CFD na ETF. Są to instrumenty pochodne umożliwiające spekulację ruchami cen bazowego funduszu ETF bez faktycznego posiadania samego funduszu. Daje to możliwość krótkiej sprzedaży i obejmuje funkcjonalność, która pozwala na przeprowadzanie transakcji na kwoty przekraczające zainwestowany kapitał. Należy pamiętać o zwiększonym ryzyku straty, jeśli inwestycja nie przyniesie oczekiwanych wyników.